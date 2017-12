Cant blijft baas in Loenhout en maakt haar klavertjevier in de DVV-trofee vol

Met 69 doken de vrouwen het veld in in Loenhout. Maud Kaptheijns ging voortvarend van start, maar verloor een pak plaatsen na een foutje. Eva Lechner en Helen Wyman probeerden daarna weg te rijden, maar Sanne Cant liet niet begaan.

In de tweede ronde versnelde Lucinda Brand een eerste keer. Cant ging onmiddellijk in de reactie en nam over in ronde drie. De wereldkampioene reed beetje bij beetje weg van de concurrentie op het zware parcours.

Katie Compton, die haar start compleet miste, sloot in de voorlaatste ronde aan bij Brand in de achtervolging. Met z'n tweeën leken ze nog iets aan de voorsprong van Cant te kunnen doen, maar na een foutje van Brand was Cant helemaal gaan vliegen.

Voor de wereldkampioene is het de derde opeenvolgende zege in Loenhout, haar vijfde in totaal. Na Hamme, Essen en Antwerpen is het bovendien haar vierde zege dit seizoen in de DVV-trofee. Compton werd derde op een handvol seconden en doet zo een uitstekende zaak in het klassement.