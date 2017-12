Sanne Cant blijft ongenaakbaar in de Scheldecross

De Scheldecross werd de eerste veldrit van het seizoen voor Marianne Vos. De Nederlandse kampioen schoot pijlsnel uit de startblokken en legde Sanne Cant meteen het vuur aan de schenen. Maar Vos kwam zichzelf tegen en werd uiteindelijk 8e op ruim 2 minuten.

Vooraan ontstond een kwintet met Cant, Compton, Nash, Wyman en Brammeier, maar een voor een werd die kopgroep uitgedund. Brammeier was de eerste die definitief afhaakte en ook Wyman had het lastig. Nash maakte het Compton en Cant knap lastig, maar bleef in de voorlaatste ronde haperen aan een lint en kwam stevig ten val.

Compton en Cant gingen zij aan zij de slotronde in. De twee bikkelden voortdurend voor de koppositie en gaven elkaar geen duimbreed prijs. Het duel leek op een sprint uit te draaien, maar dat was buiten een ultieme versnelling van Cant gerekend.

De wereldkampioene snelde in de laatste hectometers weg van haar Amerikaanse rivale en pakte haar 4e zege op een rij in de Scheldecross. Compton werd 2, maar verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Wyman reed naar de 3e plaats.