Dominante Cant wint voor vijfde keer in Essen

Sanne Cant voelt zich thuis op het parcours in Essen. Ze won al vier van de zes edities en ook vandaag liet de wereldkampioene geen twijfels bestaan over haar intenties. Ze dook als eerste het veld in.

Wyman miste haar start en kwam niet meer in het stuk voor. Brammeier en Alvarado gingen wel meteen op zoek naar het wiel van onze landgenote. De Britse kreeg dat ook te pakken, maar Alvarado zakte weg en werd uiteindelijk 9e.

Compton, de leidster in de stand, rukte op naar plaats drie, maar maakte nooit aanspraak op de zege. In de achtergrond reed vooral ex-wereldkampioene Ferrand-Prévot een indrukwekkende race. Zij schoof van de laatste rij op naar de vierde positie en dat na twee jaar afwezigheid in het veld.

Voor de overwinning werd het dus een duel tussen Cant en Brammeier, maar Cant had vandaag kracht te koop. Ze maakte af en toe een foutje, maar had zoveel brandstof in de tank dat ze toch meter per meter kon wegrijden van haar concurrente. Uiteindelijk kwam ze als eerste over de finish.