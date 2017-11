Cant slaat dubbelslag dit weekend en wint nu ook de Flandriencross

Maud Kaptheijns wou de ontgoocheling van Zeven doorspoelen en ging sterk van start. Maar de Nederlandse kon die inspanning niet volhouden en deemsterde weg in de 2e helft van de wedstrijd.

Ze werd vooraan afgelost door het Amerikaanse duo Katie Compton en Ellen Noble. Sanne Cant, gisteren nog de primus in Zeven, bleef een hele tijd op 10 seconden hangen, maar reed in de laatste ronde het gat dicht.

Langs de waterkant probeerde Cant eerst Noble en Compton te verschalken door het tempo te drukken en daarna het gaspedaal helemaal in te trappen. De Amerikaanse vrouwen lieten zich verrassen en de vogel was gaan vliegen.

Cant, die in het klassement van de DVV-trofee geen rol speelt, kwam solo over de streep. Noble hield Compton af in de strijd voor de 2e plaats, maar Compton verstevigt wel haar leidersplaats in het algemene klassement. Ellen Van Loy moest vrede nemen met de 4e plaats.