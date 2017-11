Wyman juicht op de Koppenberg, Verschueren is derde

Wyman had de sterkste klimmersbenen op de Koppenberg en wint verdiend. Compton is 2e en blijft leider. Verschueren is 3e

Nog een geluk dat er #damescross is! kwestie van wat spanning te hebben in het #veldrijden 🚴‍♀️ #Koppenbergcross #ijsboerke #ladiestrophy

Compton probeert in het veld altijd wat afstand te nemen, waardoor ze op de Koppenberg telkens wat marge heeft. Maar Wyman past in deze ronde voorlopig niet.

De achterstand van Kaptheijns loopt op. De Nederlandse was tot nu toe de vrouw van dit seizoen, maar heeft haar dagje niet of spaart zich voor het EK van komend weekend.

Helen Wyman neemt het heft in handen. De Britse krijgt de Nederlandse Geerte Hoeke in haar zog.

We missen toch enkele toppers bij de vrouwen. Zo zijn Cant (ziek), De Boer, Worst en Arzuffi niet van de partij. Het EK van komend weekend lijkt belangrijker voor hen.

Dit is misschien wel het parcours dat het minst goed bij me past.

De eerste manche van de DVV-trofee werd gewonnen door Katie Compton. De Amerikaanse heeft in het klassement al een mooie bonus te pakken op de Nederlandse Maud Kaptheijns. Sanne Cant moest in Ronse opgeven.

Katie Compton heeft de eerste DVV-veldrit van het seizoen gewonnen. De Amerikaanse was op de Hotond te sterk voor de Nederlandse Maud Kaptheijns. Een zieke Sanne Cant moest opgeven.

Compton wint in Ronse, zieke Cant geeft op

Amazing victory for @Tompid after an amazing final 🎉🎉🎉 #Koppenbergcross pic.twitter.com/KDAS4tvmpu

Cant moest begin oktober al eens naar het ziekenhuis met maag- en darmklachten. Later ging ze advies inwinnen bij een specialist.

Geen Cant in Oudenaarde Vanmiddag vindt in Oudenaarde de tweede wedstrijd in de DVV-Trofee plaats. Wereldkampioene Sanne Cant moet passen voor de Koppenbergcross. Ze sukkelt met maag- en darmproblemen.

