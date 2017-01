Van Aert: "De brug is nog straffer dan ik gedacht had"

Eli Iserbyt (19), wereldkampioen in het veld bij de beloften, rijdt op het BK in Oostende mee met de profs. Hij is ambitieus en droomt stiekem van het podium.

Ook Bart Wellens ging het BK-parcours in Oostende al eens verkennen. De ploegleider van Gianni Vermeersch ziet maar een favoriet. "Dit parcours is Van Aert op het lijf geschreven."

Er is de voorbije dagen al veel inkt gevloeid over het komende BK veldrijden. Ook tienvoudig Belgisch kampioen Roland Liboton denkt er het zijne van.

Sven Nys verkende vandaag het BK-parcours in Oostende. De 9-voudig Belgische kampioen ziet kansen voor zijn renners en is niet ontevreden over het parcours.

Vorig jaar stond er in zijn geboortedorp Lille geen maat op Wout van Aert. De toen 21-jarige crosser ging er in de 3e ronde alleen vandoor en kroonde zich, ondanks een stevige val, onder luid applaus voor het eerst tot Belgisch kampioen bij de profs. Laurens Sweeck werd tweede, Sven Nys legde in zijn laatste BK beslag op het brons.

Goeiemorgen! Om 15u is het in Oostende aan de profs. Wout van Aert is de uitgesproken favoriet in het zand. Volgt hij zichzelf op of zorgen Aerts, Vanthourenhout, Sweeck en co voor een verrassing van formaat? Volg het hier straks met livestream en ook op Eén hoeft u niets te missen van de strijd.

