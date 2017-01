Ik ben 65 of 70 procent zeker dat het een achtste keer Cant wordt. Maar de anderen mogen natuurlijk niet met de instelling starten dat er niets tegen haar te doen is.

Ik ben 65 of 70 procent zeker dat het een achtste keer Cant wordt. Maar de anderen mogen natuurlijk niet met de instelling starten dat er niets tegen haar te doen is. Michel Wuyts

Cant is geboren in het zand. Die krijgt in Oostende ook een strook die haar geweldig goed ligt, die ze graag lust. Michel Wuyts

Retro 2016: Cant demonstreert in haar achtertuin Vorig jaar vond het BK plaats in Lille, het thuisdorp van Cant. Ze demonstreerde in haar achtertuin en won met een kleine halve minuut voorsprong op Ellen Van Loy, die zo voor het vierde jaar op een rij genoegen moest nemen met de 2e plaats. Bekijk hieronder nog eens de laatste ronde.

8e titel voor Cant? Sanne Cant is torenhoog favoriet om als eerste over de streep te rijden. Sinds 2010 heeft ze een monopolie op de Belgische titel en het zand in Oostende is op haar lijf geschreven. Pakt Cant straks haar 8e titel op een rij, of strooien haar concurrenten roet in het eten?

