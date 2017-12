Comeback Verdonschot In Heusden-Zolder zal Laura Verdonschonschot (Marlux-Napoleon Games) weer van de partij zijn. Onze 23-jarige landgenote sukkelde met een schimmelinfectie in de darmen, maar mag nu opnieuw crossen. Haar laatste optreden in het veld dateert van 9 december, toen ze 13e werd in Essen.

