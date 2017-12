Britse Richards is sterkste vrouw op de Citadel

VRT Reacties bij de vrouwen na de Wereldbeker in Namen 14:44 ◀

VRT Richards soleert naar winst in Namen bij de vrouwen 14:13 ◀

Einde 14:13 ◀

Richards geeft haar visitekaartje af Evie Richards geeft haar visitekaartje af op de Citadel van Namen. Ze haalt met het 15 seconden voorsprong op Brammeier. Lechner mag als 3e mee op het podium, Compton moet vrede nemen met de 4e plaats. Ellen Van Loy is eerste Belgische op de 11e plaats, Cant wordt 12e. 14:11 ◀

Lechner zet haar eindsprint in en gaat op zoek naar Brammeier, maar dan moet ze wel een gat van 8 seconden dichtrijden in de laatste hectometers. 14:10 ◀

Richards rijdt verder weg Evie Richards is helemaal ontketend. Ze zet Brammeier al op 20 seconden, Lechner en Compton staan al ruim een halve minuut in het krijt. 14:08 ◀

Lechner gaat in de fout en krijgt zo Compton op haar dak in de strijd voor de 3e plaats. Pauline Ferrand-Prévot is opgerukt naar de 5e plaats, maar dat is al op bijna een minuut van Richards. 14:05 ◀

Ellen Van Loy is nog altijd de eerste Belgische in de wedstrijd. Ze rijdt in 8e positie op 1'14, maar voelt wel de hete adem van Neff in haar nek. 14:04 ◀

Wat een bijzonder hoog ritme! Michel Wuyts op Play Sports 14:03 ◀

Laatste ronde De situatie op 1 ronde van het einde: Richards leidt met 10 seconden voorsprong op Brammeier, Compton is 3e op 20 seconden, Lechner volgt op 23 tellen. 14:03 ◀

Richards naar de leiding Richards profiteert van een pitstop van de anderen om de leiding in handen te nemen. De 20-jarige Britse heeft 5 tellen voorsprong op haar landgenote Brammeier. 14:00 ◀

Cant houdt stand Namen is niet de favoriete omloop van Sanne Cant, maar de wereldkampioene doet het behoorlijk. Ze rijdt in een pakketje dat strijdt om de 9e plaats, met ook Neff, Arzuffi, Majerus, Kaptheijns, Brand en De Boer. 13:59 ◀

Richards loopt bergop fluks voorbij Brammeier en gaat nu op zoek naar Compton en Lechner. Katerina Nash, de winnares van vorig jaar, is momenteel 5e, op 42 seconden van de leidsters. 13:57 ◀

Op een van de kleine, maar steile hellingen maakt Compton een knieval. Richards perst er een tussensprint uit en nadert op de koploopsters. 13:55 ◀

2e ronde De parcoursbouwers hebben een lange ronde uitgetekend. De vrouwen moeten er in hun wedstrijd 4 afwerken en zijn inmiddels halfweg. 13:54 ◀

Lechner is weer voorbij Compton geglipt en zet de Amerikaanse op 4 seconden. Brammeier volgt nog eens 4 tellen verderop. Evie Richards rijdt in 4e positie, op 16 seconden van de Italiaanse kampioene. 13:52 ◀

Cant op 9 Cant heeft wat plaatsen gewonnen en rijdt in 9e positie. Dat is wel al op een minuut van de kop van de wedstrijd. Ellen Van Loy is nog altijd de eerste Belgische, op de 8e plaats. 13:51 ◀

Compton neemt over Compton loopt sneller naar boven dan Brammeier en Lechner, die de hindernis heel voorzichtig nemen, en neemt zo de touwtjes in handen. 13:49 ◀

Wie Compton kan volgen, kan hier vandaag winnen. Michel Wuyts op Play Sports 13:48 ◀

Neff springt over de balken Jolanda Neff is de enige die al fietsend over de balken springt. De Zwitserse mountainbikester is al opgeschoven naar de 8e plaats. 13:47 ◀

Lechner duikt de materiaalpost binnen voor een propere fiets. Ze moet haar koppositie in eerste instantie aan Brammeier laten, maar neemt die snel weer over. 13:45 ◀

Einde van de eerste ronde Lechner en Brammeier hebben de eerste ronde achter de rug. Compton zit hen op de hielen, op een 5-tal seconden. Op 20 seconden volgt een trosje met onder meer Nash, Brand, Van Loy, Majerus, De Boer en Cant. 13:45 ◀

VRT Lechner, Brammeier en Compton ontsnappen in de eerste ronde in Namen 13:44 ◀

In de achtergrond zijn Pauline Ferrand-Prévot en Jolanda Neff aan hun inhaalrace begonnen. Ze moesten allebei achteraan starten, maar zijn al opgeschoven naar de 13e en 14e plaats. 13:41 ◀

Brammeier heeft Lechner te pakken en ook Compton is op komst. Keough volgt op 14 seconden, Van Loy op 18 tellen. 13:39 ◀

Ellen Van Loy is de eerste Belgische in de wedstrijd, op de 7e plaats. Loes Sels is 13e, Sanne Cant rijdt op de 18e plaats en heeft al 38 seconden achterstand op Lechner. 13:38 ◀

Lechner alleen Keough is bijgehaald door Brammeier, die in de achtervolging gaat op Lechner. De Italiaanse kampioene draait als eerste de schuine kant op. 13:37 ◀

Ik zie dat het een vieze bodem is. Michel Wuyts op Play Sports 13:36 ◀

Lechner en Keough slaan meteen een kloofje op de rest van het pak, dat gemend wordt door Brammeier. 13:34 ◀

Start! Het startsein weerklinkt, de vrouwen stuiven weg. Eva Lechner neemt meteen het voortouw, voor Keough. 13:33 ◀

Wedstrijd 13:32 ◀

Ook Jolanda Neff, de regerende wereldkampioene in het mountainbiken, verschijnt aan de start. "Ik ben een beginner in deze sport, een plaats in de top 10 zou al heel goed zijn." 13:27 ◀

Ik heb het hier al goed gedaan. Dit parcours is iets voor de mountainbikers, we zullen hen vooraan zien. Katerina Nash 13:26 ◀

Het schuift best hard. Mijn kans op winst? Eerlijk gezegd niet groot. Het is niet echt mijn ding hier. Sanne Cant 13:24 ◀

Cant stevig aan de leiding in de tussenstand Sanne Cant is nog altijd leidster in de tussenstand van de Wereldbeker. Ze heeft 79 punten voorsprong op eerste achtervolgster Kaitlin Keough, Sophie de Boer volgt op 85 punten. Een overwinning in de Wereldbeker is 80 punten waard. 12:47 ◀

Geen Vos, wel PFP Marianne Vos, die gisteren haar eerste wedstrijd van het seizoen reed, komt niet aan de start in Namen. Wel van de partij is Pauline Ferrand-Prévot, die vorige week haar debuut maakte en al bij haar 2e wedstrijd de hoofdvogel afschoot. 12:30 ◀

Sanne Cant won gisteren de Scheldecross, maar het parcours in Namen ligt haar minder. Ze verschijnt dan ook zonder veel verwachtingen aan de start, vertelde ze gisteren. 12:28 ◀

Het is me in Namen nog nooit gelukt om een deftige uitslag te rijden. Ik zal wel zien wat het wordt. Sanne Cant na de Scheldecross 12:27 ◀

Wie volgt Nash op in Namen? Goeiemiddag! De veldrijdsters maken zich op voor een strijd op de Citadel van Namen. Vorig jaar was Katerina Nash de sterkste, wie volgt haar op? Volg het hier vanaf 13.30u. 12:22 ◀