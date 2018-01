VIDEO: Thibau Nys kroont zich tot Belgisch kampioen: "Met ervaring van papa"

"Ik had het niet verwacht", reageert Thibau Nys. "Ik twijfelde een beetje of ik wel goed genoeg was, maar dat bleek wel het geval te zijn. Ik heb rustig gecontroleerd en met de ervaring van papa gereden. Hij zei dat ik niet over mijn toeren mocht gaan. Het is geweldig als dat dan lukt."

"Ik raakte door de zenuwen moeilijk in mijn klikpedaal, maar reageerde rustig. Ik wou niet als eerste in het zand duiken, want ik wist dat het vertrappeld was. Vanaf dan was het zorgen dat je overal mee bent en alles geven, maar ook nog iets overhouden voor de laatste ronde. Ik ben supertevreden."