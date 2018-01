Van Aert pakt zijn 3e Belgische titel, Sweeck maakt het lang spannend

Einde 16:17 ◀

3 op een rij voor Van Aert Van Aert had het niet onder de markt met Sweeck, maar verovert dan toch zijn 3e Belgische titel op een rij. Sweeck moet genoegen nemen met het zilver. Soete droogt Aerts af en pakt brons. 16:16 ◀

Strijd om het brons In de strijd om het brons zet Soete zijn ploegmaat Aerts nog maar eens onder druk. Aerts moet in het zand van de fiets. 16:15 ◀

De laatste hectometers komen eraan voor Wout van Aert, maar van uitbollen is nog geen sprake. Hij blijft tempo maken. 16:13 ◀

Van Aert maakt een knieval in de lange zandstrook, zonder erg. Veel tijd verliest de wereldkampioen daar ook niet mee. 16:12 ◀

Een fameus werkuur, Van Aert heeft serieus werk moeten leveren. Michel Wuyts 16:11 ◀

VRT Wout van Aert houdt Laurens Sweeck af en is opnieuw Belgisch kampioen 16:10 ◀

Op naar de laatste ronde Wout van Aert draait de aankomststrook op en begint met een straat voorsprong aan de laatste ronde: 29". 16:09 ◀

Aerts schudt Soete af in de strijd om de bronzen medaille, maar heeft nog geen gewonnen spel. 16:07 ◀

Van Aert rijdt helemaal door de zandstrook, Sweeck gaat aan de waggel en verliest opnieuw een paar extra seconden. 16:05 ◀

Opgave Iserbyt De omroeper meldt dat Eli Iserbyt er de brui aan heeft gegeven. De Europese kampioen bij de beloften kwam nooit in het stuk voor op dit BK. 16:04 ◀

Nog 2 ronden Op de aankomststrook piept Van Aert eens achterom. Hij ziet dat Sweeck kleiner wordt in de achtergrond, de chronometer geeft 11 seconden aan. 16:03 ◀

VRT Van Aert knalt weg bij Sweeck in de zesde ronde 16:03 ◀

Hij is los! Paul Herygers 16:03 ◀

8 seconden In de zandstrook gaat Sweeck in de fout. 2 seconden achterstand worden er met de klap 8. Is Van Aert vertrokken? 16:02 ◀

Van Aert zet Sweeck onder druk en neemt wat voorsprong. #bkkoksijde pic.twitter.com/ekJENQOtHF — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 16:02 ◀

Waar Van Aert naar boven rijdt op een helling, moet Sweeck van de fiets. Dat kost hem een paar meters, maar op het volgende heuveltje komt Sweeck dan weer beter uit de verf. 16:00 ◀

Ook in de strijd om het brons is er een hergroepering: Aerts en Soete zijn weer samen. 15:59 ◀

Van Aert heeft de scheve situatie rechtgezet en neemt de koppositie weer over. #bkkoksijde pic.twitter.com/3VDnaMZVfG — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:59 ◀

VRT Van Aert komt opnieuw bij Sweeck op de muur 15:57 ◀

Op de steile zandhelling loopt Van Aert weer naar Sweeck toe. Zo is alles te herdoen, maar die inspanning heeft krachten gekost bij allebei. 15:57 ◀

Met nog 3 ronden voor de boeg blijft het verschil stabiel op 3 seconden. Soete volgt op ruim een halve minuut. 15:56 ◀

In de achtergrond heeft Soete intussen Aerts achtergelaten. Hij heeft 6 seconden voorsprong op zijn ploegmaat in de strijd om de 3e plaats. 15:55 ◀

3 seconden Het verschil tussen beide kemphanen is 3 seconden, elk foutje kan hen nu zuur opbreken. 15:54 ◀

Van Aert heeft werk voor de boeg om Sweeck bij te benen. #bkkoksijde pic.twitter.com/aD3IwnIn2b — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:54 ◀

VRT Sweeck versnelt in het zand en laat Van Aert achter 15:52 ◀

Sweeck zet zich op kop voor de lange zandstrook en slaat een kloof, de wereldkampioen moet uit zijn pijp komen. 15:51 ◀

Ondertussen in Nederland: Van der Poel solo In Nederland is de buit bijna binnen voor Van der Poel. Op 2 rondes van het einde heeft hij 1 minuut voorsprong. 15:51 ◀

Soete is weer komen aansluiten bij Aerts. Achter hen heeft Jens Adams opnieuw terrein moeten prijsgeven. 15:50 ◀

VRT Sweeck neemt over en zet Van Aert onder druk 15:50 ◀

Daar hadden we voor willen tekenen, voor deze spankracht! Michel Wuyts 15:49 ◀

Sweeck neemt over Sweeck neemt de kop over van Van Aert en plaatst meteen een versnelling. De wereldkampioen neutraliseert de aanval zonder veel problemen. 15:48 ◀

Van Aert zoeft door het zand met Sweeck in zijn wiel. #bkkoksijde pic.twitter.com/n4D7FWFvc3 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:48 ◀

VRT Sweeck blijft aan het wiel van Van Aert kleven 15:48 ◀

Aerts neemt nu weer wat afstand van ploegmaat Soete en rijdt alleen op de 3e plaats. Thijs Aerts werd eerder op de dag Belgisch kampioen bij de beloften, kan zijn broer de familie een 2e medaille bezorgen? 15:46 ◀

Van Aert klieft door het zand, maar ook Sweeck rijdt gezwind door die stroken. Voorlopig zijn de passages van die laatste zelfs net iets beter. 15:45 ◀

Nog 5 ronden Van Aert en Sweeck beginnen aan de 5e van 9 ronden. In de achtergrond nadert Jens Adams op Soete en Aerts. 15:42 ◀

Soete heeft zich voor Aerts gezet, maar het Telenet-duo komt voorlopig geen seconde dichter bij de koplopers. Het verschil is nog altijd 17 seconden. 15:41 ◀

Sweeck heeft zich vastgebeten in het wiel van zijn rivaal. Daarnet nam hij even over op de aankomststrook, maar verder laat hij het werk over aan de wereldkampioen. 15:39 ◀

In de lange zandstrook bouwt Sweeck een veiligheidsmarge in. Hij geeft Van Aert een lengte of 2, maar dicht dat kloofje meteen na die strook weer met de vingers in de neus. 15:38 ◀

Van Aert en Sweeck geven elkaar voorlopig geen duimbreed toe. #bkkoksijde pic.twitter.com/OOhX8glE9v — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:38 ◀

Nog 6 ronden Van Aert en Sweeck mogen alweer een rondje schrappen. Aerts en Soete komen aan de streep voorbij op 16 seconden. 15:36 ◀

Soete bij Aerts In de achtergrond komt Daan Soete bij zijn ploegmaat Toon Aerts. In de achtergrond is er nog meer volk op komst. 15:35 ◀

Sweeck heeft overschot. Paul Herygers 15:34 ◀

Op een van de zandhellingen kiest Van Aert ervoor om te lopen, terwijl Sweeck in zijn wiel helemaal tot boven rijdt. 15:32 ◀

Sweeck laat de koppositie over aan Van Aert. Het tempo gaat er een beetje uit, kan Aerts daarvan profiteren om aan zijn achterstand te knabbelen? 15:31 ◀

Krijgen we nu een tactisch intermezzo? Of is dat buiten de waard Wout van Aert gerekend? Michel Wuyts 15:30 ◀

Sweeck en Van Aert beginnen met 15 seconden voorsprong aan de 3e ronde. #bkkoksijde pic.twitter.com/hoUXcgEwve — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:30 ◀

VRT Van Aert maakt enkele foutjes en krijgt Sweeck opnieuw naast zich 15:28 ◀

Toon Aerts rijdt in 3e positie, op 15 seconden van Van Aert en Sweeck. Soete volgt op 24 seconden, Hermans en Merlier hangen op 30 tellen. 15:27 ◀

2 leiders Opnieuw een schoonheidsfoutje bij de wereldkampioen en zo kan Sweeck de laatste meters dichten. 15:26 ◀

Nederland: Van der Poel solo Tussendoor even een update uit Nederland: daar is Mathieu van der Poel aan een solo begonnen. 15:25 ◀

De rest zijn nu al verre schimmen in de achtergrond. Renaat Schotte 15:24 ◀

Sweeck komt terug In de lange zandstrook hapert Van Aert even, waardoor Sweeck de kans krijgt om dichterbij te sluipen. De chronometer van Renaat Schotte geeft 2 seconden aan. 15:23 ◀

Sweeckt neemt het heft in handen in de openingsronde. #bkkoksijde pic.twitter.com/NXpKJ91TER — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:23 ◀

Einde van de 1e ronde Na de eerste ronde heeft Van Aert een voorsprong van 5 seconden op Sweeck. Voor Aerts stopt de klok op 12 seconden. 15:22 ◀

VRT Van Aert heeft al een kleine voorsprong na de eerste ronde op het BK 15:22 ◀

Sweeck weert zich, maar moet toekijken hoe Van Aert verder wegrijdt. Hij lonkt dan maar even achterom en ziet dat Toon Aerts niet ver zit. 15:20 ◀

Van Aert neemt over Van Aert zet zich op kop voor Sweeck en rijdt zowaar naar boven op een steile zandhelling. De rest moet van de fiets en zo heeft de wereldkampioen een eerste gaatje. 15:19 ◀

VRT Van Aert kan als enige helemaal naar boven op een steile helling 15:19 ◀

Van Aert volgt in het spoor van Aerts. Aerts en Hermans volgen op een paar lengten. Vanthourenhout heeft al een pak werk op zijn bord als hij naar voren wil. 15:18 ◀

Sweeckt neemt het heft in handen in de openingsronde. #bkkoksijde pic.twitter.com/NXpKJ91TER — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 14 januari 2018 15:18 ◀

Sweeck neemt over Sweeck neemt over en snijdt als eerste het zand aan met Van Aert in zijn wiel. De wereldkampioen rijdt zich wat vast, Sweeck komt er wel heelhuids doorheen. 15:17 ◀

Van Aert zit in het wiel van Aerts, gevolgd door Sweeck, Merlier, Hermans en Vanthourenhout. 15:15 ◀

Start! Het startschot weerklinkt, de duiven zijn gelost! Toon Aerts draait als eerste het veld in. 15:15 ◀

Wedstrijd 15:14 ◀

VRT Interviews voor de start van het BK 15:13 ◀

VRT Van Aert moet een ommetje maken voor de start door een helikopter 15:12 ◀

Nog 5 minuten De spanning stijgt in Koksijde, over 5 minuten gaan de profs van start. Ook de elite zonder contract strijden zo meteen om hun Belgische titel. 15:10 ◀

VRT Toon Aerts ziet zijn broer kampioen worden: "En dan krijg je stress, hé!" 15:10 ◀

VRT Zo werd Van Aert Belgisch kampioen in Oostende 15:05 ◀

Ik hoop een technisch goede wedstrijd te rijden, dan kan er misschien wel iets meer. Wat dan? Top vijf. Eli Iserbyt 14:57 ◀

VRT Vannieuwkerke: "Parcours in Koksijde is een stuk zwaarder dan vorig jaar in Oostende" 13:43 ◀

VRT Wout van Aert is de uitgesproken favoriet voor het BK: "Voorlopig weinig stress" 13:35 ◀

VRT Vandegoor: "Als Van Aert een 3e keer op rij wint komt hij in een mooi rijtje terecht" 13:21 ◀

Voorlopig is er maar 1 ideaal pad in het zand omdat de rest vertrappeld is. Er zijn veel zandstroken en daar kun je veel verliezen als je fouten maakt. Maar ook in de tussenstukken kun je over je toeren gaan. Van die stroken ga ik mijn sterk wapen proberen te maken. Toon Aerts 13:01 ◀

Als Wout van Aert slim en sterk genoeg is, kiest hij het zekere voor het onzekere en is hij meteen ribbedebie. Christophe Vandegoor 12:56 ◀

Ik denk dat Laurens Sweeck mijn grootste belager is. Ook Toon Aerts zal meedoen voor het podium en ik verwacht ook veel van Tim Merlier en Daan Soete. Wout van Aert 12:52 ◀

Als de waardeverhoudingen binnen het Belgisch gild blijven zoals ze dat het hele seizoen geweest zijn, is de vraag niet of Van Aert wint. Maar wel: wanneer rijdt hij weg? Misschien kan hij de mensen een plezier doen door pas weg te rijden in de 4e of 5e ronde. Maar je kan toch niet vragen aan een jongeman met een enorm vermogen en een ijzeren wil om er iets van te maken of hij zich inhoudt. Hij heeft zich voorbereid op het BK en hij wil zijn overmacht tonen van zodra hij dat kan. Je kunt dat niet beletten. Michel Wuyts 10:15 ◀

In de jaren 80 was de winnaar eigenlijk ook iedere keer bekend. Liboton won 10 keer op een rij. Dat kan met Van Aert ook het geval zijn, mocht hij in de cross blijven en ik heb de indruk dat hij dat zinnens is. Michel Wuyts over de topfavoriet 10:14 ◀

VRT Verken het BK-parcours in Koksijde 10:14 ◀

D-day voor de profs Goeiemorgen! Het is D-day voor de profs, vanmiddag staat hun BK op het programma. Wie verovert de Belgische driekleur in het zand van Koksijde? Volg het hier, de start is om 15.15u. 10:10 ◀