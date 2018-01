Sanne Cant rijdt met overmacht naar 9e Belgische titel op een rij

Bij de vrouwen was er 1 grote topfavoriete: 8-voudig Belgisch kampioene Sanne Cant. De wereldkampioene trok samen met Joyce Vanderbeken, Ellen Van Loy, Laura Verdonschot en Loes Sels meteen in de aanval.

Verdonschot, die het Cant vorig jaar knap lastig maakte, ging er in het zand even alleen vandoor, maar kreeg snel het gezelschap van Cant, die vervolgens vroeg in de 2e ronde zelf doortrok.

Cant keek niet meer achterom en reed onbedreigd naar haar 9e titel op een rij. Achter haar ging Van Loy voorbij Verdonschot naar de 2e plaats, al was dat wel op een minuut van Cant.

In de strijd om de bronzen medaille leek Verdonschot lange tijd de bovenhand te hebben, tot Sels in de laatste ronde weer kwam aansluiten, haar in de lange zandstroken ter plaatse liet en zo beslag legde op de laatste podiumplaats.