Cant reist af naar EK De maag- en darmproblemen lijken onder controle bij Sanne Cant. Voor de Koppenbergcross moest ze nog passen, naar Tsjechië reist ze vanavond wel af. Cant won al 2 keer de Europese titel, vorig jaar eindigde ze 6e. 11:20 ◀

Ik hoop vooral in fysiek gezonde omstandigheden aan de start te staan en dan is het podium zeker haalbaar Sanne Cant 11:20 ◀

EK veldrijden in Tabor Zondag strijden de crossers voor de Europese kampioenentrui in Tabor (Tsjechië). Keren de Belgen met een rijke oogst terug? Volg op deze pagina alle nieuwtjes over de vrouwen en de jeugd. 11:17 ◀