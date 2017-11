Van der Poel blaast Belgen helemaal weg op het EK

De Europese kampioenentrui is binnen voor Mathieu van der Poel, zijn eerste als profrenner. Van der Haar maakt het oranje feestje compleet met zilver.

Toon Aerts bindt de strijd aan met Michael Vanthourenhout voor de bronzen medaille. Van der Poel zit in de laatste rechte lijn.

Als een kanonbal vliegt Van der Poel de slotronde in #EuroCross17 pic.twitter.com/Yafta8QFMw

Van der Haar wrijft wat irritant snot weg van onder zijn neusvleugels. Van der Poel blijft gas geven. En Van Kessel - de 3e Nederlander - leidt in de groep van de Belgen. Krijgen we een oranje podium?

Achter de 2 Nederlanders zien we nivellering

Op de balkjes maakt Michael Vanthourenhout indruk, met het betere vlieg- en springwerk. Toon Aerts neemt daarna over van onze landgenoot. Maar dat is al op anderhalve minuut van de ongenaakbare Van der Poel.

Bij de achtervolgers zakken onze landgenoten plots wat verder weg. Enkel Toon Aerts spreekt nog zijn woordje mee. Hij is voorlopig de enige Belg in de top 6.

10 seconden is het verschil tussen Van der Poel en naaste belager Van der Haar. Laurens Sweeck staat 38 seconden in het krijgt en ligt op koers voor brons.

Mathieu is los

Ver in de schaduw van Mathieu van der Poel (en Lars van der Haar) probeert Laurens Sweeck nog iets klaar te maken. Hij schudt aan de boom in de grote groep achtervolgers, in de jacht op eremetaal.

14:50