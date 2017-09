Ontsnappingspogingen Het regent nu aanvalspogingen. Enkele renners willen op kousenvoeten wegsluipen. Een groepje van 11 rijdt nu een honderdtal meter voor het peloton uit. 14:37 ◀

De renners tasten het natte wegdek af. De regenbuien lijken voorlopig nog niet op te houden. De dappere mannen voorin worden makkelijk weer bijgehaald. Een mannetje van Sky probeert orde op zaken te stellen. 14:33 ◀

Enkele renners gaan er nu al vandoor. "Hoe sneller we ervan af zijn, hoe beter", zullen ze denken. Michel Wuyts 14:27 ◀

Officiële start Het peloton trekt zich nu definitief in gang. Voorin lijken enkele dappere renners al meteen het ruime sop te kiezen. 14:23 ◀

Start 14:23 ◀

Er zit een pak stress in het peloton. Dit wordt de dag van de waarheid. José De Cauwer 14:19 ◀

Officieuze start De officieuze start is gegeven. De renners zijn nog allemaal gehuld in regenplunje. Binnen enkele minuten weerklink het officiële startschot. 14:18 ◀

Een legioen van enkele doedelzakspelers begeleidt de renners naar de start. Over een kleine 10 minuten trekt het peloton zich in gang in Corvera. 14:10 ◀

Una salida especial en la etapa de hoy 🎶🎶🎶🎶#LV2017 https://t.co/ExV8k7kCMf pic.twitter.com/iL2QcWzJIG — La Vuelta (@lavuelta) 9 september 2017 14:10 ◀

Contador rept zich naar de start Veel media-aandacht vandaag voor Alberto Contador. In zijn voorlaatste race zal hij vandaag vol aan de bak moeten. Hij rept zich naar de start in de gietende regen. 14:00 ◀

#LV2017 In the pouring rain, @albertocontador heads out from the bus for the decisive stage. What a day lies ahead! pic.twitter.com/UKbPZnQXIy — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) 9 september 2017 14:00 ◀

Froome warmt zich op Met nog een klein halfuur te gaan voor de start zijn de renners aan hun warm-up bezig. Zo ook Chris Froome. Kan de Brit zijn concurrenten vandaag de loef afsteken, of kraakt hij? 13:49 ◀

A final spin of the legs as race leader @chrisfroome warms up #VaVaFroome #LV2017🇪🇸 pic.twitter.com/903TJxPAmg — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 9 september 2017 13:49 ◀

Niet echt een nazomerweertje in Spanje. Aan de startplaats in Corvera pakt zich momenteel een dik wolkendek samen dat voor een druilerig decor zorgt. De fans staan evenwel ongeduldig hun wielerhelden af te wachten. 13:35 ◀

Ni la lluvia os frena. Gracias por el apoyo.

👏👏🌧🌧

Our fans are awesome. They are here despite of rain. 👏👏🌧🌧 pic.twitter.com/tb6LntOc4b — La Vuelta (@lavuelta) 9 september 2017 13:35 ◀

"Het laatste gevecht" Alberto Contador krijgt vandaag de laatste kans om nog eens te schitteren in zijn Spanje, aangezien hij na de Vuelta afscheid neemt van het profwielrennen. Met 3 beklimmingen en de Angliru als slotklim kan El Pistolero zijn geweer voor een laatste keer laten afgaan. Kan hij Froome nog bedreigen? Of gaat hij voor een allerlaatste ritzege? 13:32 ◀

La última batalla! The last battle! pic.twitter.com/YJ9prodj0J — Alberto Contador (@albertocontador) 9 september 2017 13:32 ◀

In 2011 was het Juan Jose Cobo die de flanken van de Angliru als beste beklom. Cobo reed er Bradley Wiggins uit de leiderstrui en de Spanjaard gaf die niet meer af. 13:13 ◀

VRT Cobo grijpt de macht op steile Angliru (2011) 13:13 ◀

Kille Angliru wacht geduldig af Op dit moment is het er nog stil, maar binnen enkele uren zal de Angliru het decor vormen van een titanenduel. De eerste kilometers van de klim hebben een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. Niet onaardig, zij het dat dat percentage op 3 kilometer van de top boven de 20% schiet. 13:08 ◀

Een korte rit, maar enorm zwaar. Wie de winnaar van de Vuelta wordt, zullen de toppers onderling op de Angliru beslechten. Dat was al het geval in 2011, toen Wiggins en Cobo elkaar het vuur aan de schenen legden. Het is de laatste echte rit dus de renners zullen zich koste wat kost willen tonen. Ik ben benieuwd. Fernando Escartín 13:02 ◀

Volgens Edward Theuns belooft de rit vandaag een ongekend spektakel op te leveren. Kan hij zijn afscheidnemend kopman bij Trek, Alberto Contador, nog een laatste keer aan een topprestatie helpen? 12:59 ◀

Heftig parcours belooft spektakel Het peloton zal zich vandaag in gang trekken te Corvera de Asturias omstreeks 14.20u. Richting La Reigada gaat het al even bergop, maar dat is slechts een opwarmer voor wat erna staat gepland. De Alto de la Cobertoria en de Alto del Cordal volgen elkaar in sneltempo op. Hét absolute hoogtepunt van deze Vuelta moet evenwel de beklimming van de Alto de l'Angliru vormen - 17 kilometer klimwerk aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,5%. 12:48 ◀

Schaart Froome zich bij Anquetil en Hinault? Als Froome vandaag standhoudt is hij goed op weg om de dubbel Tour-Vuelta te realiseren. Zo kan hij zich bij een illuster rijtje voegen. Alleen Anquetil (1963) en Hinault (1978) deden hem dit huzarenstukje al eens voor. 12:45 ◀

Chris Froome schreef in juli al de Tour op zijn naam, en de Brit is goed op weg om morgen ook het eindklassement van de Vuelta op zak te steken. De kopman van Sky heeft in het klassement momenteel 1'37" voor op zijn dichtste achtervolger, Vincenzo Nibali. Kelderman en Zakarin staan op dik 2 minuten, Contador volgt op 3'34". Wie kan Froome nog iets in de weg leggen? 12:39 ◀

Wie legt de Vuelta in de beslissende plooi? Met de 20e rit in het verschiet bereiden de klassementsmannen zich voor op de apotheose van deze Vuelta. Vandaag begint het kalm aan, maar in het 2e deel van de rit zal de man met de hamer staan wachten. Met 2 beklimmingen van 1e categorie en een slotklim van buiten categorie vormt dit parcours een ideaal decor voor een spektakelfinale van deze Vuelta. 12:34 ◀