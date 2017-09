De Marchi trekt bekken De Marchi heeft al ritten gewonnen in de Vuelta. De Italiaan viseert Cort Nielsen in het groepje, want de Deen werkt nu al een tijdje niet mee. 16:45 ◀

Majka en co erbij De hergroepering in het peloton is een feit. Majka is door zijn teammaats teruggebracht, kan hij hen belonen met een fraaie finale? 16:43 ◀

Puerto de Alisas De kopgroep is begonnen aan de 2e col: 10 km aan gemiddeld 6 %, met een maximum van 7,5 %. Hun voorsprong 2'22". Een groepje van 20 - met Majka en 5 ploegmaats - volgen nog op een kleine afstand. Armée, De Clercq en De Gendt van Lotto-Soudal zitten ook bij Majka. 16:36 ◀

2e col komt eraan Over enkele kilometers komt de Puerto de Alisas eraan, de tweede col van de dag. Met 10 kilometer aan 6 procent krijgt de berg het label 1e categorie mee. De top ligt op 17,42 kilometer van de streep. Daarna is het 10 km dalen en dan volgen de "rampas inhumanas": 7,2 kilometer aan gemiddeld 8,7 procent, maar met percentages tot 28 procent. 16:30 ◀

Alaphilippe wint spurt De vijf koplopers passeren in Solares, waar een tussenspurt ligt. Alaphilippe kwam er als eerste door, voor Moreno en De Marchi. Het peloton volgde er op 2'50". 16:27 ◀

Onrust bij Bora Blijkbaar is Majka nog niet helemaal weer voorin geraakt. Drie ploegmaats wachten de Pool op. Hun achterstand: 1'20". Kan een terugkeer nog voor de voet van de volgende klim, de Puerto de Alisas? 16:27 ◀

Peloton slokt Villella bijna op Bergtruihouder Villella, die een half uurtje geleden nog als eerste over de top van de eerste col ging, wacht het peloton op. De Italiaan verloor veel tijd in de gevaarlijke afdaling, jammer voor hem kan hij niet nog wat meer punten pakken in het vervolg. De 5 leiders hebben nog iets minder dan 3 minuten voorsprong. 16:22 ◀

Niets is onmogelijk. Gisteren reed ik een goeie tijdrit. Vandaag wordt weer een heel zware dag. Het is een erg lastige etappe met een onbekende slotklim. We zullen wel zien of we kunnen aanvallen. Vincenzo Nibali, 2e op 1'58" van Froome 16:14 ◀

Bahrain trekt door Het peloton is in de afdaling door het beukwerk van Bahrain (voor Nibali) uit elkaar gevallen. Nibali en nog enkele teammaats hebben nog een 60-tal man bij zich. Maar er wordt ook overlegd: doorzetten of niet? Bijvoorbeeld Majka en Trentin zijn er niet meer bij in het eerste pelotongedeelte. 16:13 ◀

Knikje In de afdaling zitten enkele korte knikjes. Nibali en zijn teammaats zetten de concurrentie bergaf serieus onder druk, maar Froome en co geven geen krimp. De voorsprong van de kopgroep is wel tot onder de 3 minuten gedaald: 2'50". 16:02 ◀

37,3 km/u gemiddeld In het derde wedstrijduur hebben de leiders aan een gemiddelde van 34,9 km/u rondgedraaid. De kloof met het peloton is 3'33". Villella hangt daar op 30" tussen. 16:01 ◀

"Ik sta niet waar ik hoopte te staan bij de laatste rechte lijn, maar dat is wielrennen. Ik blijf vechten en hoop nog iets te laten zien. Er zijn nog vijf zware dagen, het wordt zeker spectaculair." David De La Cruz (Quick-Step Floors, 12e in stand) 15:55 ◀

Villella gelost We hebben nog 5 leiders. Villella, die nog als eerste op de top passeerde, liet het - zoals al wel vaker deze ronde - hangen, zeker in de slechte weersomstandigheden. Alaphilippe daalt wel onvervaard, De Marchi, Denifl, Moreno en Cort Nielsen volgen in het spoor van de Fransman. 15:51 ◀

VRT Beklimming van de Portillo de Lunada 15:49 ◀

Wow! That's quite the fog on the descent, making the visibility very low. Stay safe, guys! #LV2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 6, 2017 Visibility is very low, roads are wet, and hopefully everyone stays safe! — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 6, 2017 15:45 ◀

Afdaling van 35 km begint in de mist Na de Portillo de Lunada op 1.350 meter hoogte dalen de renners bijna naar zeeniveau aan de baai van Santander. De mist en de klamme koude en smalle wegen maken het gevaarlijk: je ziet niet veel voor je uit. 15:44 ◀

Aru in voorwacht peloton Op 3,5 minuut van de leiders is het peloton ook bezig aan de slotkilometer van de kli. Fabio Aru, van Astana, zit opvallend vooraan. 15:43 ◀

#LV2017 La lluvia comienza cerca de la cima de Lunada y @pablopenkas facilita ropa de abrigo a @danimoreno81. Sigue AST tirando. -73 km, 4'. pic.twitter.com/axMXk99frn — Movistar Team (@Movistar_Team) September 6, 2017 15:43 ◀

Villella pakt meeste punten Op de top van de Portillo de Lunada kreeg Villella de 5 punten cadeau. Daarmee wordt hij iets steviger leider in het bergklassement, De Marchi kreeg er 2, Denifl 1. 15:40 ◀

In de wolken De zes, met een voorgift van nog 4 minuten, klimmen in de mist. Ze hebben nog 600 meter voor de boeg, de mist wordt almaar dikker. De druppels hangen ook aan de cameralenzen. 15:39 ◀

Kloof naar 4 minuten op eerste berg We hebben 5 van de 8,3 km klimmen achter de rug. De voorsprong is onder de 5 minuten gezakt: 4'13". De mannen van Astana rijden vooraan in het peloton met open mond naar boven. "Zei ze eens jassen", zegt Michel Wuyts. "En het is nog 76 km met twee steile bergen." 15:32 ◀

De tijdrit was een goeie dag voor mij. Ik ga vechten voor mijn klassement. Ik had nooit gedacht dat ik zo dicht zou staan. Ik mikte op de top 10 vooraf. Ik krijg heel wat reacties op sociale media, dus dit neemt grootse proporties aan voor mij. Mijn benen voelen in elk geval nog goed aan. Wilco Kelderman, 3e in de stand 15:27 ◀

Leiders klimmen We zijn begonnen aan de eerste beklimming van de dag: de Portillo de Lunada is 8,3 km lang voor een gemiddelde van 5,7 procent. Goed voor een categorisatie 2. Boven is het 9 graden. 15:22 ◀

Mooi beeld Na de dorre aanvangsstrook rijden de renners nu door een natuurpark richting eerste klim. De natuur - groen en bergachtig is prachtig, straks na de Portillo de Lunada rijden ze de provincie Cantabrië binnen. 15:17 ◀

José denkt dat @W1lcokelderman vandaag voor een Nederlandse zege zorgt, Michel gokt op @estecharu. Wie is jullie favoriet? #LV2017 pic.twitter.com/uzRlA92jin — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 6 september 2017 15:14 ◀

Halfweg Nog 90 kilometer hebben de koplopers vooraleer ze de top bereikt hebben van Los Machucos. De voorsprong op het peloton is 5'10". 15:09 ◀

De Marchi en Cort Nielsen De overige twee vluchters zijn niet zo'n klimgeiten. De Marchi is wel vaker mee in langere, lastige ontsnappingen en won ritten in de Ronde van Spanje in 2014 en 2015, Cort Nielsen won vorig jaar twee ritten in de Vuelta, maar dit jaar loopt het minder. Zoekt hij eerherstel? 14:55 ◀

Gemiddeld 38,6 km/u Na 2 uur wedstrijd heeft de kopgroep 38,6 km/u afgelegd. Ze hebben nog 6 minuten met nog 100 km te rijden. 14:55 ◀

Villella rekent, Alaphilippe op enthousiasme Davide Villella zal er vooraan vooral bijzitten om te rekenen: de Italiaan van Cannondale wil punten verzamelen voor zijn bergtrui. Met Alaphilippe is er ook een ritwinnaar mee. De Fransman van Quick Step-Floors won de 8e rit na een moordende slotklim en snedige afdaling. 14:51 ◀

VRT Alaphilippe bezorgt Quick-Step een derde ritzege 14:50 ◀

Bergop De eerste berg van de dag - de Portillo de Lunada - ligt nog 30 km verwijderd, maar toch gaat het vanaf nu geleidelijk en meestal bergop. 14:49 ◀

Nog 5 minuten Door het achtervolgingswerk van Astana en Bora smelt de voorsprong van de kopgroep als sneeuw voor de zon: van 9 minuten naar goed 5 in amper 10 kilometer. 14:47 ◀

Het is een heel zware finish, we zien wel hoe goed de benen zijn. Ik weet niet hoe mijn benen gaan reageren op zulke steile beklimmingen. Miguel Angel Lopez (Astana, won rit 11 en rit 15) 14:46 ◀

Moreno en Denifl kunnen bergop rijden vooraan Bij de zes koplopers zitten er een paar goeie namen. Denifl kan aardig bergop, niet voor niets won de Oostenrijker van Aqua Blue Sport dit jaar de ronde van zijn land. Ook de 36-jarige Moreno, meermaals top 10 in de Vuelta en goed in de klimklassiekers, weet hoe het voelt om een berg te beklimmen. De Spanjaard won trouwens Vuelta-ritten in 2011 (1) en 2013 (2). 14:38 ◀

Achtervolging begint met Astana De koplopers hebben 9 minuten gekregen, maar nu vindt het peloton het welletjes. Op 110 km van de streep is Astana Sky vooraan komen aflossen met drie man. Voor Miguel Angel Lopez, hun Colombiaanse pocketklimmer, die al twee keer de beste was in deze Vuelta. Ook Bora, van Majka, zet een mannetje bij. In een wip is er een minuut af: nog 7'50" over. 14:34 ◀

Een ritzege vandaag zou geweldig zijn, liefst solo. Misschien proberen we iets in de voorlaatste klim. De slotklim is eerder intimiderend dan inspirerend. Jack Haig wordt 24 vandaag 14:18 ◀

Bijna 9 minuten Een derde van de koers van vandaag is achter de rug. Op 120 km van de streep tellen de zes renners vooraan bijna 9 minuten voorsprong. 14:16 ◀

Fröhlinger (Sunweb): "Vertrouwen in Kelderman" Johannes Fröhlinger is een teammaat van Wilco Kelderman, de derde in het klassement: "Het is niet ideaal dat we nog maar vier mannen hebben om voor Wilco te werken. Kämna startte niet meer met kniepijn, er was het incident Barguil en 2 anderen werden ziek. Wilco was nooit beter in vorm. Hij koerste dit jaar nog niet veel, dus hij zou zijn goeie vorm moeten kunnen aanhouden in de slotweek. De slotklim vandaag is erg erg steil, niet zijn voorkeur. Maar we hebben veel vertrouwen in hem dat hij zijn 3e plaats zal vasthouden." 14:10 ◀

Opgelet: als je hier eens doortrekt, is een waaier nooit ver weg. Michel Wuyts 13:59 ◀

Monfort laadt zich vol drinkbussen Eten en drinken is altijd belangrijk in de koers. Maxime Monfort is de helper met dienst bij Lotto-Soudal. Hij krijgt meerdere drinkbussen aangereikt vanuit de ploegauto en steekt ze her en der in zijn koersoutfit om zijn teammaats te gaan bevoorraden. 13:56 ◀

38,4 km in eerste uur Alaphilippe, De Marchi, Cort Nielsen, Moreno, Villella en Denifl hebben in het eerste uur 38,4 kilometer afgelegd. Ze tellen 7'20" op het peloton, waar Team Sky rustig de boel regelt. 13:51 ◀

Hoelang gaat het duren voor ze een berg gaan vinden waar de renners te voet op moeten? Cocommentator José De Cauwer 13:47 ◀

De slotklim neigt naar het onmogelijke Michel Wuyts 13:46 ◀

Livestream loopt Vanaf nu kunt u de 17e etappe met live beelden bekijken: op Eén is de tv-uitzending begonnen met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. 13:43 ◀

6 minuten Dat is de kloof tussen de zes vluchters en het peloton, waar het klassement mooi weerspiegelt wordt: vooraan de renners van Team Sky (Froome), daarachter die van Bahrain (Nibali) en Sunweb (Kelderman). 13:37 ◀

Villella en Alaphilippe sluiten aan Cort Nielsen, De Marchi, Moreno en Denifl hebben 5 minuten voorsprong op het peloton, maar krijgen nu het gezelschap van Villella en Alaphilippe. Er zijn nog 153 kilometers af te haspelen. Team Sky controleert in het peloton. 13:27 ◀

Waarschuwing voor auto's bij slecht weer op Los Machucos De steile en uitdagende slotklim vandaag staat op de website www.dangerousroads.org. Met als boodschap: "Do not travel this road in severe weather conditions." En laat het nu net regenen daar. Wat wordt dat straks? 13:21 ◀

Peloton legt blok erop De vier vooraan krijgen een vrijgeleide. Ze tellen plots 1'40" voorsprong. Tussenin hangen nog Davide Villella en Julian Alaphilippe. Zij zullen straks wellicht vooraan mogen aansluiten. 13:14 ◀

De Gendt achteraan peloton Thomas De Gendt, die doorgaans een patent heeft op vluchten in grote rondes, is vandaag niet geïnteresseerd: de Belg van Lotto-Soudal hangt enkele meters achter het peloton. 13:12 ◀

Cort Nielsen maakt de sprong naar voren We hebben 4 leiders na 13 km koers: Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott) komt bij Alessandro De Marchi (BMC), Dani Moreno (Movistar) en Stefan Denifl (Aqua Blue Sport). Nog enkele renners rijden tussen peloton en kopgroep, onder meer bergkoning Davide Villella. 13:09 ◀

#LV2017 Inicio de etapa muy activo en tierras burgalesas, con @solermarc93 y @danimoreno81 buscando la fuga. 13 km completados. pic.twitter.com/u4nWhpDOrR — Movistar Team (@Movistar_Team) September 6, 2017 13:08 ◀

Mohoric opgelapt De koersdokter is ondertussen klaar met de behandeling van de onfortuinlijke Sloveen. Zijn linkerelleboog heeft een flink pak verband gekregen. 13:02 ◀

Drie koplopers Een eerste trio heeft zich licht afgescheiden van de rest: De Marchi, Moreno en Denifl hadden wellicht op wel wat meer volk gehoopt. Dat kan nog komen, want het peloton is nog niet ver weg. 13:01 ◀

Klein zonnetje bij start, regenwolken bij aankomst Niet alleen de slotberg vandaag boezemt de renners angst in. Op de top van Los Machucos is het momenteel ook aan het regenen. De wolken hangen dreigend boven de bergen in Cantabrië. Dat zal de al lastige beklimmingen en afdalingen alleen nog maar erger maken. 12:58 ◀

Het regent aanvallen Onder meer een Lotto-man probeert met enkele renners weg te raken, maar voorlopig is er nog geen vlucht die de vrijheid kreeg van het peloton. De Sloveen Mohoric (UAE) kwam al ten val, maar hij kon rap weer op zijn fiets springen. 12:52 ◀

En we zijn weg! Voor een rit van 180,5 km en drie cols: de Portillo de Lunada (2e cat.), de Puerto de Alisas (1e cat.) en de Alto de los Machucos (BC). 12:47 ◀

Wedstrijd 12:47 ◀

Froome: "Brutale berg" Chris Froome verstevigde gisteren in de chronorit zijn koppositie nog wat. Hij heeft nu bijna 2 minuten voor op eerste achtervolger Vincenzo Nibali. Maar de Brit van Sky, die nog nooit de Vuelta won ondanks herhaaldelijke pogingen, weet dat de eindzege nog ver van binnen is: "Ik zal er elke dag nog hard moeten voor vechten. Te beginnen met vandaag. Los Machucos wordt brutaal." 12:45 ◀

Twee opgaves vanochtend: Kämna en Oss 162 renners zijn er nog in koers. Lennard Kämna (Sunweb) is er door kniepijnen niet meer bij, ook Daniel Oss (BMC) kwam vandaag niet meer aan de start. Vooral de opgave van Kämna, met zijn 20 jaar de jongste in het pak, is opvallend: gisteren reed hij nog naar de achtste tijd tegen de chrono. 12:42 ◀

When you're minutes away from the start of a stage which finishes on a climb that has 30% ramps. #LV2017 pic.twitter.com/0hsX5C9Rw6 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 6, 2017 What a mountain stage awaits at #LV2017: Villadiego - Los Machucos, one of the toughest climbs of this season's Grand Tours (7.2km, 8.7%). pic.twitter.com/hEdurFUYER — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 6, 2017 12:38 ◀

Kelderman: "Voel me goed" Wilco Kelderman deed gisteren een goeie zaak voor het podium. Hij zat ook Froome dicht op de hielen. "Mijn benen voelen goed aan. Ik kijk ernaar uit wat de dag zal brengen", vertelt de youngster van Sunweb. 12:36 ◀

#LV2017 "I feel like the legs are good and I'm looking forward to today." - @W1lcokelderman before stage 17. pic.twitter.com/c1I8ZX7fdj — Team Sunweb (@TeamSunweb) September 6, 2017 12:33 ◀

Klein verzet Speciaal voor de slotklim van de dag laten de renners een kleiner blad steken. Dat laat ze toe om de benen korter te laten draaien. 12:26 ◀

Officieuze start Om 12.20u zijn de renners officieus van start gegaan in Villadiego. Om 12.40u begint de koers echt. 12:20 ◀

A summit finish at Los Machucos today, 7.2km with gradients reaching 28%⚠



🚴🏼 180.5km

🗺 Villadiego - Los Machucos

⛰ Cat 2, Cat 1, HC

🏁 17:40 pic.twitter.com/BBphaL5TFI — Team Sunweb (@TeamSunweb) September 6, 2017 12:16 ◀

Goeiemiddag! Maar of het voor de renners ook een goeie middag wordt, is nog maar de vraag. De Vuelta-organisatie biedt in rit 17 een primeur: Los Machucos, een slotklim van 28 procent. Het is gevaarlijk om met de auto naar boven te rijden, volg hier hoe dat gaat met een fiets. Om 12.40u is de start. 12:15 ◀