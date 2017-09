Lopez etaleert zijn klimtalent ook in de Sierra Nevada

VRT Beklimming van de slotklim Sierra Nevade Alto Hoya de la Mora Monachil 17:25 ◀

VRT Angel Lopez is de sterkste in de 15e rit

Einde

Lopez is oppermachtig op de Sierra Nevada Miguel Angel Lopez zet een knappe prestatie neer op de Sierra Nevada en pakt met glans een 2e ritzege. Zakarin komt als 2e over de streep, Kelderman legt beslag op de 3e plaats. Nibali moet in de laatste meters Froome laten rijden en is zijn tijdswinst van gisteren zo alweer kwijt.

Contador krijgt in de voorlaatste kilometer de rekening gepresenteerd voor zijn aanval en moet lossen bij de favorieten.

Zakarin in de achtervolging Zakarin gooit zijn kaarten op tafel. Hij beseft dat Lopez zijn plek bedreigt en dat wil hij niet laten gebeuren.

Lopez perst nog een extra versnelling uit zijn benen. Als zijn voorsprong zo blijft, wipt hij in het klassement over Woods, Contador, De la Cruz en zelfs zijn eigen kopman Aru.

Nog ruim 2 kilometer voor Miguel Angel Lopez. Hij houdt voorlopig stand, zijn voorsprong schommelt rond de kaap van 1 minuut.

Contador en Bardet ingerekend Contador en Bardet worden op 3 kilometer van de streep tot de orde geroepen door Poels, die er duchtig de pees op legt in de groep der favorieten.

Yates doet nog even een poging om Lopez te volgen, maar trekt dan volledig in kramp en staat nagenoeg stil.

Adam Yates is eraan voor de moeite, Lopez heeft hem te pakken. #LV2017 pic.twitter.com/PlACXkcz0N — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 17:09 ◀

VRT Sterke Angel Lopez rijdt alleen naar Yates toe, Yates parkeert volledig

Wat een demarrage! José De Cauwer over Lopez

Lopez komt tot op 30 seconden van Yates. Contador en Bardet volgen even verderop, het peloton nadert tot op 1'10".

Lopez trekt door. Contador heeft een moeilijk moment. Bardet probeert de Colombiaan te volgen, maar vergaloppeert zich.

Het vat is leeg bij Kruijswijk. De Nederlander laat zijn gezellen rijden op 6 kilometer van de streep.

Minder dan een minuut Nog een kleine 7 kilometer voor Yates. Zijn voorgift duikt nu onder de minuut. Het zijn Lopez en Contador die het werk opknappen, Kruijswijk en Bardet beperken zich tot volgen.

De Gendt wordt opgeslokt door de groep der favorieten, dat op 45 seconden van Contador en zijn trawanten nadert. Sander Armée krijgt intussen goed nieuws: zijn solo wordt beloond met de prijs voor de strijdlust.

Nog 8 kilometer en die zijn eindeloos. Michel Wuyts

Contador, Bardet, Kruijswijk en Lopez komen geen seconde dichter bij Adam Yates. #LV2017 pic.twitter.com/ZkggO1dclE — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:58 ◀

Bij de favorieten is Orica goed vertegenwoordigd. Naast Chaves zijn ook Simon Yates en Haig nog van de partij.

Nibali weer gegrepen Nibali houdt het voor bekeken en neemt zijn plaats in de elitegroep weer in. De achterstand van die groep op Yates is nog altijd 2'05".

Yates onverstoorbaar Yates trekt zich niets aan van wat er achter hem gebeurt en maalt de meters af. Hij houdt Contador, Kruijswijk, Bardet en Lopez op 1'10".

Nibali neemt 17 seconden voorsprong op de groep met de rode trui. Daarmee is hij allesbehalve buiten schot, Nieve knapt het werk op en ook Poels zit nog in de wachtkamer.

VRT Nibali valt aan maar raakt niet weg

Nibali springt weg Nibali acht de tijd rijp voor een aanval. Hij slaat meteen een aardig gat. Moscon zet zich opzij, het is Nieve die het tempo optrekt in de achtervolging.

De Gendt ziet in de verte de volgauto's van Contador, Bardet, Kruijswijk en Lopez. #LV2017 pic.twitter.com/6vVTfva8YS — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:46 ◀

Nibali zit volgens mij wat gewrongen. Gaat hij een handje toesteken? Dan krijgt hij heel Spanje op zijn dak. Michel Wuyts

Bardet, Lopez en Contador hebben Kruijswijk te pakken. Het kwartet rijdt ruim een minuut voor het peloton uit, De Gendt hangt er zowat halfweg tussen.

Kelderman heeft zich in het wiel van Aru en Nibali genesteld. #LV2017 pic.twitter.com/zmYcJyMpBl — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:41 ◀

VRT Beklimming van de Alto del Purche

Overzicht Yates is alweer aan het klimmen. Het gaat nu gestaag bergop tot de streep, op een hoogte van 2.510 meter. Kruijswijk is de eerste achtervolger op 33". Contador, Bardet en Lopez volgen op 1'11". De Gendt hangt op 1'48", het pelotonnetje op 1'58".

VRT De Gendt springt weg uit het peloton op de top van de Alto del Purche

Versnelling De Gendt Vlak voor de top van de Alto del Purche snelt De Gendt weg uit de groep der favorieten. Onze landgenoot smijt zich met veel verve in de afdaling. Heeft hij zijn zinnen gezet op ritwinst op de Sierra Nevada?

Bij Movistar moeten we de naam van Ruben Fernandez schrappen. Yates heeft even kunnen recupereren in een korte afdaling en bereikt nu de top van de Alto del Purche.

Bardet heeft zich vastgebeten in het wiel van Contador en Lopez. Hun voorsprong op Froome en de anderen schommelt al een hele tijd rond 45 seconden.

Geen leuke dag voor De la Cruz, de 7e in het klassement. Hij moet de andere favorieten laten rijden. #LV2017 pic.twitter.com/yUti1OeTzc — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:27 ◀

Bardet kijkt achterom en ziet Contador en Lopez met rasse schreden naderen. Kan de Fransman het duo volgen?

De bonus van Contador en Lopez op de andere favorieten stijgt, maar niet spectaculair. De laatste tijdsopname geeft 35 seconden aan.

VRT Contador en Lopez vallen aan op de voorlaatste klim

Froome heeft nog 4 ploegmakkers bij zich. In de groep der favorieten peddelt ook Thomas De Gendt nog vrolijk mee.

Yates alleen Adam Yates blijkt vooraan de betere klimmer. Bardet volgt een eindje verderop, net voor Kruijswijk uit. Contador en Lopez hangen op 50 seconden, het peloton op 1'10". De la Cruz heeft het lastig, maar verdappert opnieuw.

Contador en Lopez peuzelen de achtergelaten Armée op. #LV2017 pic.twitter.com/yB7nUqBK1W — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:16 ◀

VRT Armée wordt gegrepen, Adam Yates zet alleen door

Bij Sky maken ze zich niet druk om de actie van Contador en Lopez. De Britse brigade maakt gewoon tempo.

Aanval Contador Daar gaat Alberto Contador op 27 kilometer van de streep! Miguel Angel Lopez schuift als enige mee.

De la Cruz vertoeft vrij ver achteraan in het peloton. Kan hij nog opschuiven of maakt hij straks een tuimeling in het klassement?

De 3 achtervolgers hebben Armée te pakken. Kan onze landgenoot hun tempo volgen? Maar ook het peloton zit niet ver, de chronometer geeft 55 seconden aan.

Kruijswijk, Bardet en Adam Yates hebben Armée in het vizier. #LV2017 pic.twitter.com/Pz65CNsqbl — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 16:08 ◀

Alto del Purche Armée begint aan de Alto del Purche, die opent met stroken van 12 procent. Over een afstand van 7 kilometer zakt de hellingsgraad nooit onder 7 procent.

Bij de achtervolgers betalen Rossetto en Oliveira een prijs voor hun inspanningen in de vroege vlucht. Bardet, Yates en Kruijswijk laten het duo achter.

Peloton nadert Op 32 kilometer van de streep slinkt de achterstand van het peloton op Armée tot 1'30". Onze landgenoot houdt Kruijswijk en gezellen nog altijd op 40 seconden.

In het peloton is het opnieuw Astana dat de bovenhand neemt. Loetsenko en Luis Leon Sanchez zijn de werkpaarden met dienst.

Misschien zou het niet onverstandig zijn voor Armée om even recupereren en de anderen langzaam te laten terugkeren. José De Cauwer

Rossetto heeft nog een restje energie in de tank en draait mee rond met Kruijswijk, Bardet, A. Yates en Oliveira.

De achtervolgers knabbelen aan het verschil met Armée en naderen tot op 55 seconden. Het peloton blijft hangen op 3 minuten.

30 kilometer klimmen Armée stoomt naar de vallei, waar hij een handvol vlakke kilometers voor de wielen krijgt. Op zo'n 30 kilometer van de streep moet er weer geklommen worden op de Alto del Purche, die overgaat in de Alto Hoya de la Mora.

VRT Beklimming van de Alto de Hazallanas, Sander Armée komt als eerste boven

Iedereen wacht op de aanval van Contador. Sky en Froome zullen achtervolgen. Tactiek van Kelderman: proberen de derde hond te zijn. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 3 september 2017 15:39 ◀

Armée plant zijn vlag op de Hazallanas Armée rondt de top van de Alto de Hazallanas en duikt de afdaling in. Bardet, Yates, Kruijswijk en Oliveira komen boven op 1'22", Rossetto zwemt daar nog ergens tussen.

Armée verzwakt niet Kruijswijk heeft intussen de oversteek gemaakt naar Bardet en Yates. Samen met Oliveira, overblijver van de vroege vlucht, moeten ze wel terrein prijsgeven op Armée. Daarnet was het verschil 55 seconden, nu weer 1'25". De groep met de rode trui volgt op 3 minuten.

De Gendt en Marczynski In het peloton klauteren Thomas De Gendt en Tomasz Marczynski mee op de voorposten. De Pool gooit zijn spieren los met brede armgebaren. Een voorbode voor een aanval?

De leider in de koers: Sander Armée. Achter hem is het veld volledig uit elkaar geslagen. #LV2017 pic.twitter.com/RUSIRYTIpr — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 15:30 ◀

VRT Sander Armée laat zijn medevluchters achter op de Alto de Hazallanas

Armée heeft Rossetto achtergelaten. Onze landgenoot heeft 50 seconden voorsprong op Oliveira, die wordt opgeraapt door Bardet en Adam Yates. Het peloton - of wat daar nog van overblijft - volgt op 2'10".

Armée verschijnt vooraan Armée rijdt op eigen tempo naar Rossetto toe. Hij zet zich even in het wiel van de Cofidis-man, maar trekt dan toch weer alleen door.

Van Asbroeck lijkt stil te staan en ziet het peloton voorbijrijden. Bij de gelosten ontwaren we Roche, Meintjes, Stannard en Rosa.

De uitdunning is volop aan de gang op de zware klim, de ene na de andere renner haakt af. #LV2017 pic.twitter.com/VmiEdSaGAA — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 15:19 ◀

Rossetto alleen Het is Rossetto die vooraan in zijn eentje op pad is. Armée hangt op een meter of 80, de andere vluchters volgen verderop. Trentin zoekt in elke bocht de buitenkant op om steile percentages de baas te kunnen.

Actie in het peloton Stetina fladdert ervandoor in het peloton. Onder meer Bardet reageert, net als 1 van de Yates-broers.

Op de steile stroken tot 22 procent spat de kopgroep uit elkaar. Theuns doet zijn uiterste best om een van de mannen van Cofidis te volgen.

🇪🇸 #LV2017

short leash given from the bunch today. Astana rides, will be an interesting day. #BORAhansgrohe — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 3, 2017 Het wordt een interessante dag, denken ze bij Bora: 15:11 ◀

Trek rijdt mee Trek steekt dan toch een handje toe in het peloton, net als AG2R. Het verschil loopt terug tot 1'35".

Ook het peloton is al een tijdje aan het klimmen. Achteraan wordt de deur opengegooid, onder meer Villella zakt er al vroeg door. De leider in het bergklassement zal dus geen punten sprokkelen.

De voorsprong van de vluchters schommelt al een hele poos rond 2'20". Nog eens de 8 namen: Edward Theuns (Trek), Sander Armée (Lotto-Soudal), Tom Van Asbroeck (Cannondale), Matteo Trentin (Quick-Step), Stéphane Rossetto en Anthony Perez (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar) en Lluis Mas (Caja Rural).

Door de aanwezigheid van Theuns in de kopgroep kunnen de manschappen van Contador zich voorlopig gedeisd houden. Toch zijn alle ogen gericht op de Spanjaard. Wat schudt hij uit zijn mouw?

Astana en Bahrein bepalen het tempo aan de voet van de eerste beklimming. #LV2017 pic.twitter.com/plMI31LN9q — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 14:55 ◀

Voet van de klim 16,3 kilometer klimmen met een gemiddelde van 5,5 procent en stroken tot 22 procent: dat staat de renners te wachten op de Alto de Hazallanas. Dat gemiddelde wordt wel naar beneden getrokken door een korte afdaling halfweg de

51 kilometer per uur De 8 leiders hebben in het eerste uur van de wedstrijd maar liefst 51 kilometer afgelegd. Dat gemiddelde zal nu alleen maar zakken, want de eerste beklimming komt eraan. 14:46 ◀

De Vreese ment Het peloton volgt op 2'25" van de kopgroep. Laurens De Vreese ment de meute in dienst van Aru en Lopez. Achter hem hebben de Sky-troepen zich verzameld. 14:42 ◀

And @MATTEOTRENTIN takes the maximum points at the intermediate sprint, extending his lead in the green jersey rankings. #WayToRide #LV2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 3 september 2017 14:38 ◀

Alhambra De vluchters trekken door de straten van Granada. Die stad is vooral bekend van het Alhambra, het middeleeuwse fort en paleis van de Moorse heersers dat jaarlijks dichte drommen toeristen aantrekt. 14:36 ◀

3 + 5 De 3 leiders worden bijgehaald door de 5 achtervolgers. De kopgroep van 8 heeft de zegen gekregen van het peloton, dat hen 2'15" geeft. 14:33 ◀

Over een paar kilometer bereiken de koplopers de tussensprint. Matteo Trentin wil daar toeslaan om zijn groene trui te verdedigen. Froome ligt immers op de loer en kan de komende dagen punten sprokkelen in de zware bergritten. 14:32 ◀

De achtervolgers, met Theuns, Armée en Van Asbroeck, hebben de 3 koplopers in het vizier. #LV2017 pic.twitter.com/580pK8FeEA — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 14:31 ◀

3 Belgen in de achtervolging Stephane Rossetto, Anthony Perez en Nelson Oliveira, dat zijn de namen van de koplopers. In een achtervolgend groepje herkennen we Trentin, Armée, Theuns, Van Asbroeck en L. Mas. 14:25 ◀

Achter de 3 koplopers zijn nog een handvol renners op komst en ook in het peloton is het nog altijd een gewriemel van jewelste. 14:24 ◀

Cofidis-duo Luis Leon Sanchez komt weer aansluiten in de staart van het peloton, waar ook Thomas De Gendt vertoeft. Vooraan slaan 2 Cofidis-renners de handen in elkaar, een man van Movistar haakt zijn wagonnetje aan. 14:20 ◀

Ik kan me niet voorstellen dat ze met een grote groep aan de voet van de Sierra komen. José De Cauwer 14:17 ◀

#LV2017 A large group went clear, but the peloton reeled them in after 25km of racing! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 3, 2017 14:16 ◀

Samensmelting De kopgroep met Trentin en Monfort is opgeslokt door het jagende peloton. In de afdaling gaat het razendsnel, waardoor wegrijden niet vanzelfsprekend is. 14:13 ◀

LL Sanchez moet achtervolgen Pech voor Luis Leon Sanchez. De man van Astana staat te voet met materiaalpech. Tot overmaat van ramp neemt de mecanicien eerst een verkeerde fiets van het dak van de volgauto. Sanchez moet hem wijzen waar zijn tuig staat. Met de rotvaart van het peloton staat hem een helse achtervolging te wachten. 14:11 ◀

Monfort en Trentin zijn mee Monfort is vooraan mee, net als Trentin, De Marchi en Pantano. Ook Sky heeft een mannetje vooruitgestuurd. Maar helemaal weg zijn ze zeker niet. 14:08 ◀

Villella probeert het opnieuw. Er liggen vandaag immers opnieuw heel wat bergpunten voor het grijpen. Hij krijgt een trosje renners mee. 14:04 ◀

Zelfs met goede benen zijn dit moordende etappes. José De Cauwer 14:02 ◀

LIVESTREAM: Er wordt flink gebikkeld in de openingsfase, voorlopig raakt niemand weghttps://t.co/llQaFJQBDw #LV2017 pic.twitter.com/uW4aAsjafX — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 14:02 ◀

Trentin en zijn kompanen zijn weer ingerekend. Het valt geen moment stil, ook De Marchi raakt niet weg. 13:55 ◀

Trentin slaat samen met Scully en Cort Nielsen een kloofje. Lasse Norman Hansen komt snel aansluiten, maar het peloton zit het viertal op de hielen. 13:51 ◀

Green jersey @MATTEOTRENTIN has attacked and opened a slim gap together with two other men. #WayToRide #LV2017 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 3, 2017 13:51 ◀

Het gaat in de eerste kilometers in licht dalende lijn. Geen wonder dus dat de snelheden voortdurend boven 60 kilometer per uur liggen. 13:46 ◀

Vamos! De rode vlag gaat naar beneden, we zijn eraan begonnen! Meteen probeert een pakketje renners weg te rijden. Onder meer bollentrui Villella waagt zijn kans. 13:44 ◀

De weersomstandigheden blijven onveranderd in de Ronde van Spanje. Het kwik stijgt opnieuw tot 28 graden. Op de grote hoogtes die de renners opzoeken, zal het wel een eindje frisser worden. 13:41 ◀

Start Het peloton zet zich in beweging in de straten van Alcalá la Real. Over iets meer dan 10 minuten wordt het officiële startsein gegeven. 13:33 ◀

Rit 15 13:33 ◀

In alle stilte stomen Michel en José zich klaar voor een spetterende etappe, de uitzending start om 13.45u #LV2017 pic.twitter.com/PWURAyHjwJ — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 13:32 ◀

Cuando necesitas chuleta larga para etapa corta, es que va a ser dura...😅😅😂😂 pic.twitter.com/Cd58OE7Yoj — La Vuelta (@lavuelta) 3 september 2017 13:26 ◀

Klimmen en klauteren De eerste hindernis van de dag is de Alto de Hazallanas. Die klim is officieel 16 kilometer lang, al ligt er halfweg wel een korte afdaling. Daarna gaat het naar de Alto del Purche (8,5 kilometer). Tijd om te recupereren krijgen de renners niet, want het wegdek blijft nadien oplopen en gaat meteen over in de slotklim naar de Alto Hoya de la Mora (19 kilometer). 13:20 ◀

"Superman" Lopez Miguel Angel Lopez sprong gisteren in de slotkilometer weg uit de groep met de klassementsrenners en reed naar de 2e plaats. Daarmee deed hij ook heel wat beter dan zijn kopman Aru. Michel en José spelen Lopez dan ook uit voor de dagzege. 13:04 ◀

Michel en José denken dat @SupermanlopezN vandaag naar de zege klautert in de Sierra Nevada. Wie is jullie favoriet? #LV2017 pic.twitter.com/kVkPJniJcR — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 3 september 2017 13:00 ◀

Rechtstreeks van bij de start U hoeft niets te missen van het schouwspel. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn druk in de weer met hun voorbereiding, ze beginnen eraan om 13.45u op Eén en onze livestream. 12:58 ◀

Herinneringen aan Formigal Chris Froome zal ongetwijfeld op zijn hoede zijn na zijn ervaringen vorig jaar op weg naar Formigal. Toen gingen Contador en Quintana er meteen na het startschot vandoor. Froome en zijn ploeg lieten zich verrassen in die korte bergrit en dat kostte hem uiteindelijk de eindzege. Bekijk hieronder nog eens de hectische openingsfase. 12:50 ◀

VRT 2016: Ten oorlog! Froome heeft zich laten vangen en moet achtervolgen op Quintana 12:49 ◀

Alberto Contador trok gisteren samen met Nibali in de aanval. Uiteindelijk verloor hij een paar seconden, maar op Instagram klinkt het veelbelovend: "Een nieuwe rit is een nieuwe strijd." 12:45 ◀

Nueva etapa = Nueva batalla New stage = New battle #lv2017 #Stage15 @treksegafredo @namedsport Een bericht gedeeld door Alberto Contador (@acontadoroficial) op 3 Sep 2017 om 3:02 PDT 12:42 ◀

Froome nog altijd stevig in het rood Contador en Nibali bestookten gisteren op de slotklim de rode trui van Chris Froome. Maar de Brit liet Poels het werk opknappen en reed dan zelf het laatste gaatje dicht. Hij moest uiteindelijk 4 seconden prijsgeven aan Nibali, maar blijft stevig in het rood. 12:36 ◀

Stairway to Heaven.#LV2017 stage 15: Alcala la Real - Monachil (129.4 kilometers). pic.twitter.com/BmGF1nouRn — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) September 3, 2017 12:32 ◀

Loodzware bergrit Buenos dias! Morgen mogen de renners genieten van een rustdag, maar eerst krijgen ze nog een korte, maar loodzware etappe geserveerd. Op weg naar de Sierra Nevada liggen er 2 beklimmingen van 1e categorie, de slotklim krijgt het etikel "buiten categorie". Volg het hier vanaf 13.40u. 12:24 ◀