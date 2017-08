#LV2017 The front group is about to hit the Puerto del León, a first-category climb that averages 4.9% with some parts up to 10.5%! pic.twitter.com/yqoiFMYBrK — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 31 augustus 2017 15:22 ◀

Op 77 kilometer van de finish bedraagt de bonus van de 14 leiders 7 minuten. We naderen de voet van de eerste klim. 15:20 ◀

Prono van Michel en José: Poljanski Pawel Poljanski (Bora) is een gevaarlijke klant voor de ritzege. De Pool werd in de 6e en 7e rit telkens 2e. Schiet hij straks wel raak? Poljanski staat alleszins bovenaan de pronostiek van Michel Wuyts en José De Cauwer. 15:16 ◀

Nog eens herhalen: een vermoeide Serge Pauwels is vanochtend niet meer van start gegaan. 15:11 ◀

Edward Theuns vertegenwoordigt ons land in de kopgroep. "Ik begrijp dat niet echt", zegt José De Cauwer. "Misschien is hij per ongeluk meegegaan, want dit zal krachten kosten. Hopelijk lost hij snel de rol, want morgen is er een betere kans voor Theuns." 15:05 ◀

Ik denk dat de mannen voorin, of toch een deel ervan, kunnen strijden voor de dagwinst. José De Cauwer 15:04 ◀

Eén en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer zijn aan hun opdracht begonnen. Veel kijkplezier op Eén en onze livestream. 15:01 ◀

VRT Lotto Soudal viert met Marczynski in de Vuelta Marczynski zit in de goeie vlucht en schoot in deze Vuelta al eens raak. 14:55 ◀

De bonus groeit traag maar gestaag: 2'05". 14:48 ◀

#LV2017 and Jose Rojas (Movistar) is weer mee. Heeft hij van plaats gewisseld met Thomas De Gendt? — Maria B. (@ali_punlla) 31 augustus 2017 14:47 ◀

Wie zit in de kopgroep? De namen van de leiders: Theuns (Trek), Rojas (Movistar), Poljanski en Schillinger (Bora), Duval (AG2R), Canty (Cannondale), Morkov (Katjoesja), Clement (LottoNL), Polanc (UAE), Fraile (Dimension Data), Marczynski (Lotto-Soudal), Koning (Aqua Blue), Arroyo (Caja Rural), Perez (Cofidis). 14:43 ◀

In de poging van onder meer Theuns, Morkov en Marczynski zit muziek. Het peloton lijkt te temporiseren en gunt de aanvallers een half minuutje. 14:42 ◀

De twee beklimmingen zijn een uitdaging. Dit is het perfecte terrein voor een agressieve renner. David Arroyo (Caja Rural) 14:39 ◀

Heel snel De gemiddelde snelheid in het eerste uur: 47,7 km/u! Er proberen de jongste minuten grotere groepen weg te rijden. Ook een pakketje van 14 renners waagt het er nu op. 14:37 ◀

Bisnummer voor Astana We hebben het al vaker gezegd: door de heerschappij van Quick-Step blijven heel wat ploegen voorlopig met lege handen achter. Dat is na gisteren niet veranderd, want met Lopez boekte Astana gisteren al een tweede ritzege. In de 5e rit trok Loetsenko al aan het langste eind. 14:31 ◀

Para alegría del pelotón, vuelve el sol a #LV2017 ☀️☀️☀️☀️☀️ pic.twitter.com/kfikbXY0Kj — La Vuelta (@lavuelta) 31 augustus 2017 Na twee dagen regen is het tijd voor zonneschijn en dat vindt het peloton wel fijn. 14:26 ◀

De groepjes smelten weer samen aan kilometerpaal 36. 14:24 ◀

Breuk in groep Na 30 kilometer komt het tot een breuk in het peloton. Heeft iemand zich laten verrassen? De snelheid blijft erg hoog, wegrijden is bijna onmogelijk. 14:20 ◀

Vandaag en morgen kan de vlucht het tot de finish uitzingen. Ik zal vechten voor de ritzege. Rui Costa (UAE) 14:17 ◀

We moeten nog twee opgaves noteren: Lennard Hofstede (Sunweb) en Jorge Arcas (Movistar) verlaten de koers na goed 20 kilometer. 14:06 ◀

Een lekke band van Bilbao en enkele vruchteloze ontsnappingspogingen: meer hebben we voorlopig niet te melden uit de koers. Vooral Bora-Hangsgrohe, AG2R, Caja Rural en Manzana Postobon zijn bedrijvig. 14:00 ◀

#LV2017 The battle to get into the day's breakaway is very intense! The peloton is still together! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 31 augustus 2017 Een nieuwe dag in de Vuelta, een nieuw gevecht voor de vlucht van de dag. 13:57 ◀

Ik heb kostbare seconden verloren door die fietswissel. Maar mijn benen waren goed. David de la Cruz (Quick-Step) had gisteren pech, maar is nog 4e in de stand 13:52 ◀

Con la etapa 12 comenzada, repasamos la de ayer gracias a las cámaras 'on board'. #LV2017 pic.twitter.com/5nlMnz4hA0 — La Vuelta (@lavuelta) 31 augustus 2017 Als opwarmertje voor de rechtstreekse uitzending (vanaf 15u): de beste beelden van gisteren. 13:45 ◀

Enkele renners proberen meteen weg te raken, maar het peloton laat niet begaan. De voorbije twee dagen duurde het heel lang voor de vlucht gevormd was. Krijgen we vandaag hetzelfde scenario? 13:42 ◀

Régional de l'étape De Vuelta vertoeft vandaag en de komende dagen in Andalusië. Dat is de streek van Lobato (LottoNL-Jumbo) en Mate (Cofidis), die misschien wel in de vlucht van de dag proberen te geraken. 13:30 ◀

Ondanks de vele hoogtemeters zou deze rit geen verrassingen mogen opleveren. Fernando Escartin (adviseur Vuelta) 13:27 ◀

Koning Boudewijn Het peloton is vandaag gestart in Motril. Dat Spaanse stadje heeft een vleugje Belgische geschiedenis: op 31 juli 1993 liet koning Boudewijn er het leven. Het Belgische vorstenpaar had een buitenverblijf in Motril. 13:20 ◀

Sad and disappointed to be leaving @lavuelta. I got sick two days ago, and I had no power left today. — Serge Pauwels (@sergepauwels) 31 augustus 2017 Pauwels: "Ik ben ontgoocheld dat ik de Vuelta moet verlaten. Ik werd twee dagen geleden ziek en had vandaag geen kracht meer." 13:18 ◀

Start! Het is weer tijd voor koers. Het peloton trekt zich op gang in een zonnig Motril, dat voor het eerst als startplaats in de Vuelta fungeert. 13:15 ◀

Opgave Pauwels Bij Dimension Data werd er zojuist één fiets niet van de volgwagen gehaald: Serge Pauwels is ziek en verlaat de Ronde van Spanje. Bij de Zuid-Afrikaanse ploeg zijn er nog maar vier renners in koers. 12:57 ◀

Deze rit in het middengebergte lijkt gunstig voor een ontsnapping. Fernando Escartin (adviseur Vuelta) 12:30 ◀

Así está la salida hoy en Motril. #LV2017 pic.twitter.com/edbYh3i5ES — La Vuelta (@lavuelta) 31 augustus 2017 Goed nieuws voor de renners: de regendruppels hebben plaats gemaakt voor de zon. 12:10 ◀

Opgave Bennett We moeten onze boekhouding bijhouden en moeten nog één renner schrappen: George Bennett (LottoNL-Jumbo) verschijnt vandaag niet meer aan de start. De Nieuw-Zeelander heeft volgens zijn ploeg rust nodig. 11:43 ◀

#LV2017 Nothing is going to stop us starting today's La Vuelta stage. Thank you for all the support. pic.twitter.com/A9xzf5mbni — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) 31 augustus 2017 De renners van Aqua Blue Sport hebben een nieuw vervoersmiddel gevonden. 11:43 ◀

Hoe ziet het parcours eruit? De eerste helft van deze 12e rit is overwegend vlak. Op 80 kilometer van de finish mogen de renners hun klimmersbenen nog maar eens aanspreken voor een col van 1e categorie. In de slotfase volgt er nog een beklimming van 2e categorie en een afdaling naar de aankomst. 11:34 ◀

12e etappe Welkom! Gisteren konden de klassementsrenners zich uitleven, vandaag zullen Chris Froome en zijn belagers zich wellicht iets rustiger houden. Dat betekent dat er kansen liggen voor de aanvallers. Startuur: 13.25u. 11:30 ◀