Na 9 dagen is het nog altijd wachten op een eerste Spaanse zege in de Vuelta. Geen toeval, want het Spaanse wielrennen heeft schijnbaar last van bloedarmoede.

Het peloton moet in de eerste kilometers klimmen, maar daarna volgt een bijzonder lang stuk in dalende lijn. De beklimming naar Collado Bermejo zal de scherprechter worden in deze rit, met een afdaling naar finishplaats ElPozo Alimentacion als toetje.

10e etappe In de Ronde van Spanje is het gedaan met rusten, vandaag is het weer bittere ernst. In Murcia staat er vanaf 13.20u een tocht van 165 kilometer op het menu.

