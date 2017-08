Wallays verbijt de pijn Jelle Wallays kwam gisteren in de slotfase ten val. Hij heeft last van zijn pols en ribben, maar gaat straks toch gewoon van start. "Ik heb goed geslapen. We zullen wel zien. Het is geen ideale rit als je dit soort blessures hebt. Ik heb enkele zware dagen in het verschiet. Maar je geeft niet zomaar op in een grote ronde."

