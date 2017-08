Nibali keert vanuit verloren positie terug en wint alsnog eerste bergrit

Einde 17:27 ◀

Nibali draait de rest een loer Nibali schudt een versnelling uit zijn dijen en legt de anderen in de luren. Hij wint de rit vanuit een verloren positie en pakt 10 bonificatieseconden. 17:22 ◀

Nibali en co verschijnen vooraan, Roche zet zich meteen op kop. 17:22 ◀

Froome zet aan op 800 meter van de streep. Chaves springt op zijn wiel. 17:21 ◀

De la Cruz wordt bijgehaald door Nibali, Van Garderen en Roche. Ze zien de leiders voor zich. 17:20 ◀

Het gaat in dalende lijn tot de boog van de laatste kilometer, daarna is het volledig vlak. Froome zet zich in laatste positie en drinkt nog wat. 17:20 ◀

Op 4 kilometer van de streep komen Bardet en Aru aansluiten bij de twee leiders. De la Cruz hangt op 8 seconden, de groep met Nibali en Roche op 18 tellen. 17:18 ◀

Aru en Bardet hebben Chaves en Froome in het vizier. #LV2017 pic.twitter.com/n7lhY5nufo — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 17:18 ◀

Razende afdaling Bardet en Aru willen naar Froome en Chaves toe en gooien zich als een steen naar beneden in de afdaling. 17:16 ◀

Op de top snelt Bardet weg uit de achtervolgende groep. Aru probeert hem te volgen, de anderen kraken. 17:15 ◀

Daar gaat Froome Froome geeft er zelf een snok aan. Chaves geeft geen krimp en gaat fluks mee, Aru zet zich opzij en laat het werk over aan de rest. 17:13 ◀

De groep der favorieten is al stevig uitgedund. #LV2017 pic.twitter.com/XmO0a0nDxl — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 17:13 ◀

VRT Froome valt aan en krijgt Chaves met zich mee 17:13 ◀

Elitegroepje Nieve ment de groep der favorieten. Chaves heeft zich in het wiel van Froome genesteld. Ook Aru, Nibali, Bardet, Pozzovivo, De la Cruz, Van Garderen, Roche en de Yates-broers gaan nog vlot mee. Barguil en Miguel Angel Lopez hangen op 17 seconden. 17:10 ◀

Contador kan het tempo van Sky niet aan en krijgt meteen 30 seconden aangesmeerd. #LV2017 pic.twitter.com/RYA6nG2iZo — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 17:10 ◀

Favorieten schuiven mee Chaves en Aru gaan vlot mee met Sky. Ook Dani Moreno schuift mee en ook een pakket andere renners pikt aan. 17:06 ◀

Sky schudt aan de boom op de slotklim. "Volgen wie kan", aldus José De Cauwer. #LV2017 pic.twitter.com/Tqns4fP3vh — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 17:06 ◀

VRT Froome wint de tussensprint 17:05 ◀

Froome wint de tussensprint In het zicht van de tussensprint komt een Sky-man op links opzetten. Dat blijkt niet meer dan een afleidingsmanoeuvre, Chris Froome schiet zelf binnendoor en pakt de 3 bonificatieseconden. 17:03 ◀

Ik vind dit tempo waanzinnig. Michel Wuyts 17:00 ◀

Lampaert op 13 minuten Het valt geen moment stil, waardoor het moeilijk is voor geloste renners om terug te keren uit de achtergrond. Yves Lampaert wordt intussen op 13 minuten gemeld. Zijn rijk is al na 1 dag uit, maar daar hield hij zelf rekening mee. 16:57 ◀

Atapuma neemt de afdaling voor zijn rekening, Sky laat begaan. #LV2017 pic.twitter.com/OD0aHgraAo — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:53 ◀

Het gaat nu razendsnel naar het dal. Daar loopt het wegdek eerst licht bergop tot aan de tussensprint. Op 13 kilometer van de streep beginnen de renners aan de slotklim, de Alto de la Comella. 16:49 ◀

VRT Cameramotor komt gevaarlijk dicht bij Atapuma 16:48 ◀

Villella en Geniez worden opgeslokt door het peloton, dat in de afdaling gemend wordt door Atapuma. De cameramotor rijdt wel erg kort voor de Colombiaan en brengt hem in de problemen in een bocht. Even schrikken, maar het loopt gelukkig goed af. 16:46 ◀

Costa en Atapuma gegrepen Geniez en Villella hebben de top gerond. Jammer genoeg buiten beeld, het is dus niet duidelijk wie de 10 bergpunten heeft meegegraaid. Het peloton heeft Costa en Atapuma weer tot de orde geroepen. 16:44 ◀

Villella en Geniez zijn bijna boven, maar het peloton zit hen op de hielen. #LV2017 pic.twitter.com/X0s02NxsI3 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:41 ◀

Het is niet spectaculair, maar het gaat wel snel. José De Cauwer 16:39 ◀

Peloton binnen de minuut Geniez en Villella houden nog 43 seconden over op Costa, Atapuma, Ferrari en Pedrero. Het peloton volgt op 48 tellen. 16:37 ◀

Sky jaagt het tempo nog eens de hoogte in. De poort staat nu wagenwijd open, Jungels is het volgende slachtoffer. 16:36 ◀

Rui Costa en Darwin Atapuma hebben zin in een koppeltijdrit en glippen weg uit het peloton. 16:34 ◀

Marc Soler, de Movistar-hoop nu Quintana en Valverde niet van de partij zijn, zakt door het ijs. #LV2017 pic.twitter.com/SsezbI3huS — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:34 ◀

Geniez en Villella hebben nog 4 kilometer klimwerk voor de boeg op de Coll de la Rabassa. Het peloton volgt op 1'50", Ferrari en Pedredo bengelen daar nog ergens tussen. 16:30 ◀

Rohan Dennis bengelt achteraan in het peloton en ook Adam Yates vertoeft op de laatste rijen. Sky herleidt het verschil met koplopers Geniez en Villella tot 1'50". 16:27 ◀

VRT Alaphilippe lost: "Daar gaat mijn kandidaat voor de ritzege" 16:27 ◀

Alaphilippe lost Julian Alaphilippe bijt op zijn tanden, maar moet het peloton laten rijden. De jonge Fransman was een van de kanshebbers op de ritzege en de rode trui, maar dat zal niet voor vandaag zijn. 16:25 ◀

Een vertrouwd beeld: Sky neemt het peloton op sleeptouw. #LV2017 pic.twitter.com/tfsAd3dqWM — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:23 ◀

Geniez schudt een versnelling uit zijn benen. Villella gaat gezwind mee, Ferrari krijgt het moeilijk. 16:21 ◀

Domont wordt opgeslokt door het peloton en ook Pedrero wordt gegrepen. De Spanjaard probeert het meteen opnieuw en rijdt De Gendt voorbij. 16:19 ◀

Pauwels haakt af Opvallend beeld achteraan het peloton: Serge Pauwels haakt af. Is er een probleem of wil hij zich sparen? De 19e uit de voorbije Tour is immers naar Spanje afgezakt om een gooi te doen naar ritwinst. 16:15 ◀

Antonio Pedrero fladdert weg uit het peloton, dat er een gestaag tempo op nahoudt. Maar veel voorsprong neemt de 25-jarige Movistar-renner voorlopig niet. 16:12 ◀

Nu Domont ingerekend is, waagt zijn ploegmaat Geniez het erop. Hij krijgt Villella en Ferrari mee. #LV2017 pic.twitter.com/EyAylLPBvR — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:10 ◀

Lampaert in de problemen De tempoversnelling van Sky is er te veel aan voor Lampaert, die het moeilijk krijgt en zijn rode trui dus meer dan waarschijnlijk straks moet afstaan. 16:08 ◀

Sky neemt over Sky neemt over van Quick-Step en meteen gaat de deur achteraan het peloton open. Het pak nadert tot op 2'50" van de kop van de koers, waar Domon is ingerekend door De Gendt en co. 16:06 ◀

Domont zet als eerste zijn tanden in de Coll de la Rabassa, maar ziet zijn voorsprong slinken tot 15 seconden. 16:03 ◀

Het peloton trekt onder een stralende zon Andorra binnen. #LV2017 pic.twitter.com/EBjQtICVFm — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 16:03 ◀

Opgave Fournier Marc Fournier geeft er de brui aan. De Fransman van FDJ was gisteren betrokken bij de val die Ait El Abdia en Moreno uitschakelde. 16:00 ◀

Er zullen er vandaag al zijn die weten dat het niet voor deze Vuelta zal zijn. José De Cauwer 15:58 ◀

Andorra Bij het grensovergang naar Andorra heeft Domont 25 seconden voorsprong op de 7 achtervolgers. Het peloton hangt op 4'35". 15:55 ◀

Rode trui Lampaert neemt de rol van waterdrager op zich. #LV2017 pic.twitter.com/1o3JiV93Kh — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 15:53 ◀

Domont zet de andere vluchters op 17 seconden. De Fransman heeft nog 53 kilometer voor de boeg. Heeft hij zin in een huzarenstukje of moet hij zijn rol vervullen als vooruitgestuurde man? 15:50 ◀

Axel Domont laat zijn gezellen achter en trekt alleen door. #LV2017 pic.twitter.com/F9ORb2yAvp — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 15:50 ◀

Het zal zwaar worden vandaag. Het is nog vroeg in de Vuelta en ik weet niet precies hoe goed ik ben, maar hoop mee te kunnen met de klassementsrenners. Je mag hier geen tijd verliezen. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) bij lavuelta.com 15:45 ◀

Het wegdek begint gestaag weer bergop te lopen. Over 15 kilometer laten de renners Spanje weer achter zich, even later bereiken ze dan de officiële voet van de Coll de la Rabassa. 15:42 ◀

Het peloton trekt door de vallei richting Andorra. #LV2017 pic.twitter.com/juGhtl3Ruy — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 15:39 ◀

De voorsprong van De Gendt en zijn trawanten zakt weer tot 4'20". Het beeld in het peloton blijft onveranderd: Quick-Step leidt voor Sky, BMC, Trek en Bahrein. 15:34 ◀

Nibali Vincenzo Nibali wordt naar voren geloodst in het peloton. Gisteren was de Italiaan van Bahrein-Merida bij de pinken, hij finishte als enige klassementsrenner in dezelfde tijd als Lampaert. In Andorra zal hij extra gemotiveerd zijn, ploegambassadeur Joaquim Rodriguez woont immers in de dwergstaat. 15:30 ◀

Na 2 uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid van de vluchters 41,4 kilometer per uur. Over 10 kilometer bereiken de leiders La Seu d'Urgell, waar het wegdek weer omhoog begint te krullen. 15:25 ◀

Etenstijd in het peloton! De renners zijn even voorbij halfweg en tanken energie bij. #LV2017 pic.twitter.com/rnwK93U4oU — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 15:21 ◀

Nog 2 transfernieuwtjes: Kenny Dehaes verhuist van Wanty-Groupe Gobert naar WB Veranclassic. De Nederlander Tom-Jelte Slagter heeft dan weer getekend bij Dimension Data, hij verlaat Cannondale. 15:16 ◀

5 minuten Voor het eerst in deze etappe overschrijdt de voorsprong van de leiders de kaap van de 5 minuten. Nog eens de samenstelling van de kopgroep: De Gendt, Villella, Domont, Geniez, Niemiec, Orjuela, Ferrari en A. Turgis. 15:12 ◀

De Yates-broers wijken geen moment van elkaars zijde in het peloton. Slaan zij straks hun slag?

#LV2017 pic.twitter.com/vduiN101nu — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 15:09 ◀

De Quick-Step-trein laat de teugels even vieren en geeft de kopgroep opnieuw 4'30". Het is nog altijd Tim Declercq die het tempo bepaalt. 15:05 ◀

Wat staat er nog op het menu? De renners hebben de eerste van 3 beklimmingen al een tijdje achter de rug, maar er liggen nog 2 hindernissen te wachten. De Coll de la Rabassa (1e categorie) is 13,3 kilometer lang, met een gemiddelde van 6,8 procent. Het zwaartepunt van die klim ligt in de eerste stroken, met percentages rond 10 procent. Daarna volgt de Alto de la Comella (2e categorie), goed voor 4,3 kilometer klimmen met een gemiddelde van 8,6 procent. Na die beklimming volgt nog een afdaling van 7 kilometer. 15:00 ◀

Ik heb een lange ontsnapping nodig om een etappe te winnen, dus je mag een aanvallende koers verwachten van mij. Thomas De Gendt voor de start van de Vuelta 14:57 ◀

De Gendt wil zijn trilogie vervolledigen Na de Tour laste Thomas De Gendt een rustpauze in, maar nu is hij weer paraat. Onze landgenoot, die in de Tour ook al heel wat aanvalskilometers sprokkelde, is met een duidelijk doel naar de Vuelta gekomen: hij wil de 100e renner worden die in de 3 grote rondes minstens 1 rit wint. 14:55 ◀

De Gendt en zijn gezellen hebben nog 100 kilometer voor de boeg. #LV2017 pic.twitter.com/d30cE3TjnR — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 14:52 ◀

De Vuelta is thuis De kopgroep heeft de Spaanse grens bereikt, de Vuelta is thuis. Voor even toch, want over 55 kilometer rijdt de karavaan Andorra binnen. 14:47 ◀

Twee ex-ritwinnaars Twee renners in de kopgroep weten wat het is om een Vuelta-rit te winnen. Alexandre Geniez won vorig jaar de 3e etappe, naar Mirador de Ezaro. Niemiec was in 2014 de sterkste op weg naar Lagos de Covadonga. 14:46 ◀

Le peloton avance à forte allure : @quickstepteam ne semble pas décidée à laisser l'échappée aller au bout. #LV2017 pic.twitter.com/CIcuGIU0we — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) August 21, 2017 14:42 ◀

De 8 leiders maken stevig tempo, maar moeten lijdzaam toekijken hoe het peloton het verschil binnen de perken houdt. De chronometer geeft 3'30" aan na ruim 40 kilometer. 14:38 ◀

Devenyns verlengt bij Quick-Step, Dowsett naar Katjoesja Ook vandaag valt er transfernieuws te rapen. Alex Dowsett verlaat Movistar na 5 seizoenen en trekt naar Katjoesja. Dries Devenyns kiest dan weer voor 2 extra seizoenen bij Quick-Step. 14:33 ◀

Het gaat nu 65 kilometer lang in licht dalende lijn. Over 15 kilometer trekt de Vuelta voor het eerst Spanje binnen, daarna gaat het richting Andorra. 14:29 ◀

Declercq leidt het peloton over de top van de eerste beklimming. #LV2017 pic.twitter.com/fRTKf5QzWT — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 14:27 ◀

Bergpunten voor De Gendt Thomas De Gendt komt als eerste boven op de Col de la Perche en pakt de volle buit op die eerste echte klim van de Vuelta. Het levert De Gendt 10 bergpunten op, waarmee hij virtueel in de bollentrui rijdt. Maar straks volgen er nog een klim van 1e categorie en een van 2e. 14:20 ◀

Villella virtueel leider De best geplaatste renner in de kopgroep is Davide Villella. De Italiaan staat 68e, op 1'03" van Lampaert en rijdt dan ook virtueel in het rood. 14:17 ◀

Van Asbroeck lost Tim Declercq talmt niet en brengt het peloton tot op 3'40" van de koplopers. Dat tempo blijkt te hoog voor Tom Van Asbroeck, de sprinter van Cannondale lost uit het peloton. 14:12 ◀

Quick-Step ment het peloton op de flanken van de eerste klim. Achter hen zit het treintje van Sky en ook Trek, Bahrein en Astana hebben zich gegroepeerd rond hun kopmannen. 14:05 ◀

VRT José De Cauwer duidt zijn favorieten aan 14:04 ◀

Het zal voor velen angstvallig geweest zijn vanmorgen: meteen naar boven. Michel Wuyts 14:01 ◀

Niemiec sluit aan Przemyslaw Niemiec (UAE) heeft zijn achtervolging tot een goed einde gebracht en pikt aan bij de koplopers. De andere namen: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Axel Domont en Alexandre Geniez (AG2R), Davide Villella (Cannondale), Anthony Turgis (Cofidis), Fabricio Ferrari (Caja Rural) en Fernando Orjuela (Manzana Postobon). 14:00 ◀

Devastated to leave my team at the Vuelta. This illness feels miserable but stopping is worse. — Ben King (@BenKing89) August 21, 2017 Een zieke en teleurgestelde Ben King verlaat de Vuelta: 13:56 ◀

Het peloton houdt het verschil met de koplopers nu rond 4'20". Niemiec spartelt er nog tussen, hij wordt op ruim een halve minuut van de kop van de koers gemeld. 13:52 ◀

Alberto Contador laat zich uitzakken met Koen de Kort aan zijn zijde. De Spanjaard haalt een sleuteltje boven en begint zelf aan zijn zadel te prutsen. 13:50 ◀

Alaphilippe met rood rugnummer Julian Alaphilippe is eigenaar van het rode rugnummer. In de Vuelta is dat niet voorbehouden voor de meest strijdlustige renner van de vorige dag, maar wel voor de beste jongere in het klassement. 13:47 ◀

Werkpaard Declercq Geen Julien Vermote in deze Vuelta, zijn rol op kop van het peloton wordt overgenomen door Tim Declercq. Het peloton geeft de vluchters 4'30" voorsprong. 13:43 ◀

LIVESTREAM: Kijk naar de eerste bergrit in deze Vuelta, met De Gendt in de aanvalhttps://t.co/Mhwy86vGJM #LV2017 pic.twitter.com/i4yYgLaDtg — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 21, 2017 13:42 ◀

Samensmelting De samensmelting vooraan is een feit. Na 10 kilometer hebben we zo 7 leiders: De Gendt, Villella, A. Turgis, Ferrari, Domont, Geniez en Orjuela. 13:36 ◀

De 3 achtervolgers staan op het punt de aansluiting te maken met de 4 leiders. Het peloton vindt het allemaal wel leuk en geeft de vluchters 3'30". Plots beseft Niemiec dat hij ook meewil in de ontsnapping, hij rijdt in zijn eentje weg uit het peloton. 13:32 ◀

De prono van Michel en José: @alafpolak of 1 van de broers Yates. Wie is jullie favoriet voor de eerste bergrit in #LV2017? pic.twitter.com/mboJq4yYyA — sporza (@sporza) August 21, 2017 13:29 ◀

3 achtervolgers AG2R stuurt 2 mannen in de achtervolging. Domont en Geniez gaan op zoek naar de 4 leiders en ook Orjuela (Manzana Postobon) wil de oversteek maken. Hun achterstand is 23 seconden. 13:26 ◀

De Gendt in de aanval Fabricio Ferrari snelt weg en krijgt meteen het gezelschap van Anthony Turgis, Davide Villella en... Thomas De Gendt. 13:24 ◀

Nearly time to get into the 🚵🏻! Here's @chrisfroome en route to sign on for stage three of #LV2017🇪🇸 pic.twitter.com/wXwYa5AWJe — Team Sky 🚲 (@TeamSky) August 21, 2017 13:24 ◀

Officiële start De koersdirecteur zwaait met zijn vlag, de 3e etappe is - met wat vertraging - officieel begonnen. Krijgen we vandaag wel een lange vlucht? 13:22 ◀

Opgave Ben King Bij Dimension Data moeten we een eerste naam schrappen. Ben King stapt uit de wedstrijd. De oorzaak van die opgave is niet duidelijk. 13:18 ◀

Contador gelauwerd Alberto Contador werd voor de start in de bloemetjes gezet. El Pistolero hangt na de Vuelta zijn fiets aan de wilgen en rijdt vandaag dus zijn allerlaatste wedstrijdkilometers op Franse bodem. 13:14 ◀

195 renners 195 renners bereikten gisteren de aankomst. Bij een valpartij werden Javier Moreno (Bahrein) en Anass Ait El Abdia (UAE) uitgeschakeld. Moreno liep bij die val een gebroken kaak op, Ait El Abdia brak zijn sleutelbeen. Ook Michael Kolar (Bora) bereikte de streep niet. Hij had te kampen met spijsverteringsproblemen. 13:09 ◀

Start! Het peloton trekt zich op gang onder leiding van Yves Lampaert in de rode trui. Naast de andere truiendragers hebben ook Chris Froome en Thomas De Gendt postgevat op de eerste rijen. 13:03 ◀

Rit 3 13:02 ◀

Aan de start wordt alles in gereedheid gebracht. Het is opnieuw zonnig en warm, met temperaturen rond 29 graden. 12:57 ◀

Uitzending vanaf 13.30u Veel hoeft u niet te missen van deze eerste bergrit. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn op post vanaf 13.30u op Eén en onze livestream. 12:47 ◀

Opwarming Het gaat van bij de start in Prades bergop, naar de top van de Col de la Perche. In het startdorp werken de renners zich dan ook nu al in het zweet, om opgewarmd aan de werkdag te kunnen beginnen. 12:40 ◀

Kan Lampaert zijn trui verdedigen? Yves Lampaert mag na zijn knappe ritzege in het rood starten. Maar zijn voorsprong in het klassement is klein. "De trui houden, dat zal waarschijnlijk niet lukken", reageerde onze landgenoot gisteren na de rit. "Maar misschien kan Alaphilippe of Jungels de trui overnemen. We zullen wel proberen om mijn trui te verdedigen." 12:36 ◀

You know you're racing #LV2017 when it's only day three and you're already tackling the mountains: Prades - Andorra la Vella (158.5km). pic.twitter.com/531qQeuGSB — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) August 21, 2017 12:36 ◀

Op naar de bergen Hola! De Vuelta trekt vandaag de bergen in. De start ligt in Frankrijk, daarna gaat het via Spanje en de Pyreneeën naar Andorra. Met 158 kilometer is de rit niet lang, maar de 2 cols van 1e categorie maken het wel een pittige dag. Volg het hier vanaf 13.15u. 12:33 ◀