Lampaert snelt naar ritzege en leiderstrui in Vuelta

1-2 voor Quick-Step Lampaert houdt stand tegen de opkomende groep. Onze landgenoot pakt de ritzege. Zijn ploegmaat Trentin wordt nipt 2e, voor Blythe. Oss pakt geen bonificaties en dus is Lampaert de nieuwe leider. 17:23 ◀

Laatste kilometer Lampaert gaat hard tekeer, achter hem valt een gat. 17:22 ◀

Op 2 kilometer van de streep rammelt Quick-Step aan de boom in dienst van Trentin. Oss geeft geen krimp en gaat mee. 17:21 ◀

Ook Quick-Step en Cannondale schuiven op. Spelen de groenhemden Tom Van Asbroeck uit? 17:20 ◀

Nog 4 kilometer Twee pionnen van Astana komen postvatten op kop van het peloton. Bardet rijdt alert vooraan, in het wiel van BMC-man Oss. 17:19 ◀

Het tempowerk van Sky maakt slachtoffers, een pakketje renners gaat overboord. Maar grote namen zijn daar voorlopig niet bij. 17:18 ◀

Sky trekt het tempo de hoogte in, Froome geeft aanwijzingen. #LV2017 pic.twitter.com/0PzmYBdyxg — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 17:17 ◀

Raar maar waar in deze etappe zonder ontsnappingen: de jury kent de prijs voor de strijdlust toe aan Markel Irizar. 17:15 ◀

Nog 10 kilometer en het tempo zakt nu geen moment meer onder 55 kilometer per uur. Sky lost Sunweb af. 17:14 ◀

De renners krijgen in deze slotfase een aantal rotondes en verkeerseilandjes voor de wielen. Hun concentratie mag dus geen moment verslappen. 17:11 ◀

Renners haken af Achteraan haken steeds meer renners af. Met de zware rit van morgen door de Pyreneeën in het vooruitzicht is dat geen slecht idee. 17:07 ◀

Astana legt er duchtig de pees op in dienst van Aru. Ook de andere klassementsrenners worden goed omringd door hun ploegen. 17:05 ◀

Eén grote status quo. Michel Wuyts vat de etappe samen 17:01 ◀

De Vreese ment het peloton, dat naar de finale raast. #LV2017 pic.twitter.com/2KLLNlNRDQ — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 17:01 ◀

Trentin wint tussensprint, Oss virtueel in het rood We hebben intussen bevestiging van de doorkomst aan de tussensprint. Trentin kwam daar als eerste voorbij, voor Haller en Oss. Door de bonificaties wipt die laatste in het virtuele klassement over zijn ploegmaat Dennis. 16:57 ◀

Na de prik van Katjoesja valt het volledig stil. Het peloton trekt door een dorpje, waar de renners beschut zijn tegen de wind. 16:55 ◀

Het trio van Katjoesja slaat een klein kloofje. Oss en Trentin pikken aan, maar ook Froome en de rest van het pak komen weer aansluiten. Het peloton is daardoor wel op een lint getrokken. 16:52 ◀

Haller neemt Zakarin op sleeptouw. Zit het spel dan toch op de wagen? #LV2017 pic.twitter.com/8WSs1UVlRU — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 16:51 ◀

Alweer een brede bocht, een bocht van de verwachting. Michel Wuyts hoopt op spektakel 16:49 ◀

Het peloton is 4 uur op pad en heeft nog een kleine 34 kilometer voor de boeg. Het zijn renners van LottoNL-Jumbo, Trek en Katjoesja die het tempo bepalen. 16:46 ◀

Canal de Jonction Het peloton rijdt langs het Canal de Jonction, dat de verbinding vormt tussen het Canal du Midi en het Canal de la Robine en herkenbaar is aan de 7 kleine sluizen. 16:42 ◀

De kilometers vliegen eraf, maar het verwachte spektakel blijft uit. #LV2017 pic.twitter.com/FK3DqK3Reo — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 16:38 ◀

Bij een opstropping moet een motor vol in de remmen. Een achteropkomende cameramotor moet ook inhouden en gaat onderuit. Het is tekend voor de nervositeit en het gewriemel op de Franse wegen, waar de ene versmalling na de andere volgt. 16:33 ◀

Eerste opgaves Het zat eraan te komen, maar nu is het officieel: Javier Moreno en Anass Ait El Abdia zijn uit de Vuelta gestapt na hun val. 16:32 ◀

Achteraan in het pak is het nog altijd een komen en gaan van renners die drinkbussen komen ophalen en met een volgepropt truitje opnieuw naar voren trekken. 16:28 ◀

Het peloton is weer op pad na het oponthoud aan de spoorwegovergang. Over een tiental kilometer zetten de renners opnieuw koers richting kust en Narbonne. 16:25 ◀

Het beeld blijft onveranderd in het peloton, dat in gesloten slagorde op weg is naar Gruissan. #LV2017 pic.twitter.com/lQlRNPSFBE — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 16:20 ◀

VRT Valpartij in het peloton eist slachtoffers 16:13 ◀

Bonificaties Het peloton heeft nog 55 kilometer voor de boeg. Op 29 kilometer van de streep ligt er nog een tussensprint, waar 3, 2 en 1 bonificatieseconden voor het grijpen liggen. Ook aan de aankomst zijn er boni's te verdienen, daar zijn het er 10 voor de winnaar, 6 voor de 2e en 4 voor de 3e. 16:12 ◀

Het ziet ernaar uit dat de Vuelta al afgelopen is voor Anass Ait El Abdia. De Marokkaan van UAE staat recht, maar gaat snel weer zitten en lijkt veel pijn te hebben aan zijn arm. 16:09 ◀

Ait El Abdia blijft versuft zitten en ook Moreno maakt niet meteen aanstalten om weer op zijn fiets te kruipen. 16:06 ◀

Val in het peloton, Fournier, Ait El Abdia en Javier Moreno zijn de grootste slachtoffers. #LV2017 pic.twitter.com/UM0pzuDT7T — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 16:05 ◀

Een nerveus gedoe, de hele dag lang. José De Cauwer 16:00 ◀

Nog 65 kilometer De renners naderen tot op 65 kilometer van de streep. Dat betekent dat ze al bijna 140 kilometer achter de kiezen hebben in deze vlakke rit. 15:56 ◀

Na 3 uur is het algemene gemiddelde 43,5 kilometer per uur. Daarmee zitten we op het snelste schema, rond 17.30u kennen we de ritwinnaar. 15:54 ◀

Froome moet achtervolgen na oponthoud, maar wordt door zijn ploegmaats en de volgauto van BMC snel naar voren geloodst. #LV2017 pic.twitter.com/hPUZuAdgQN — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 15:50 ◀

Trek-Segafredo is van het voorplan verdwenen, Sky en Astana drukken het tempo. Aan de linkerkant van de weg ontstaat er een opstropping. 15:47 ◀

De schade blijft voorlopig beperkt. Het eerste peloton is nog omvangrijk, een klein pakketje gelosten volgt op een halve minuut. 15:46 ◀

Het is zover: de eerste scheuren ontstaan door het beukwerk van Trek-Segafredo. #LV2017 pic.twitter.com/Qdqt5VXFBY — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 15:44 ◀

Quick-Step schuift op De troepen van Quick-Step hielden zich de voorbije kilometers gedeisd, maar schuiven nu toch op. Contadors luitenant Pantano heeft ook zin om eraan te beginnen. 15:42 ◀

Het peloton slingert door een dorpje en meteen wordt het pak op een lint getrokken. Een seingever op een kleine rotonde moet aan de kant springen voor een renner die dwars over het eilandje wipt. 15:38 ◀

Eerste zijwindsecties achter de rug. Wel veel nervositeit en snelheid, geen ploegen die het zo vroeg al aandurfden. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) August 20, 2017 15:34 ◀

Je weet maar nooit wanneer de weg draait en de wind gunstig zit. Daarom zitten de ploegen van de klassementsrenners vooraan. José De Cauwer 15:32 ◀

Veel valt er niet te melden uit het peloton, dat nog altijd gegroepeerd rondpeddelt. Het verhaal van de etappe is dan ook kort samen te vatten: door de vrees voor waaiers en de rugwind ging het zo snel dat niemand wegraakte. 15:27 ◀

We moeten opletten en afwachten wat er gebeurt. Het is een rit die John (Degenkolb) ligt, maar onze prioriteit is vooraan zitten met het oog op het klassement. Alberto Contador (Trek-Segafredo) bij lavuelta.com 15:24 ◀

Voorlopig heerst er windstilte in het peloton, maar de ploegen van de klassementsrenners rijden alert voorin. #LV2017 pic.twitter.com/ZnQi0Fxmwc — Sporza 🚴 (@sporza_koers) August 20, 2017 15:22 ◀

Het helse tempo van de openingsfase is nu toch wat gemilderd, het peloton laat de kust achter zich en trekt landinwaarts. 15:15 ◀

De ploegen van de favorieten kleuren de kop van het peloton. Sunweb, AG2R Trek, BMC, Astana en Bahrein bikkelen voor hun positie. 15:11 ◀

Etenstijd De renners hebben nog 100 kilometer voor de boeg. De ene na de andere renner zoekt de volgauto op voor wat bevoorrading. Met dit warme weer is dat geen overbodige luxe. 15:07 ◀

#LV2017: Over two hours and 100km into stage 2. We still don't have our first breakaway of @lavuelta. Calm before the storm❓

📷 @TDWsport pic.twitter.com/6Q0iqPRcoN — ORICA-SCOTT (@OricaScott) August 20, 2017 15:00 ◀

Rode lantaarn De rode lantaarn na de ploegentijdrit is Jorge Arcas. De 25-jarige Spanjaard van Movistar kwam gisteren al vroeg ten val en moest in zijn eentje achtervolgen. Hij deed er net geen 4 minuten langer over dan zijn ploegmakkers en staat in het klassement laatste op 4'23" van Dennis. 14:56 ◀

Na 2 uur koers is het algemene gemiddelde gezakt tot net onder de kaap van 45 kilometer per uur: 44,9 om precies te zijn. Daarmee zit we voor op het snelste schema. 14:52 ◀

Het pak zal vandaag helemaal uit elkaar liggen. José De Cauwer heeft hoge verwachtingen 14:43 ◀

Over iets meer dan 20 minuten begint de rechtstreekse uitzending op Eén. Dan kunt u met eigen ogen genieten van de eerste rit in lijn en de aangekondigde waaiers. 14:38 ◀

Romain Bardet zal op zijn hoede zijn vandaag. In de Tour kwam hij nog met de schrik vrij in de waaiers op weg naar Romans-sur-Isère, met dank aan bewaarengel Oliver Naesen, die hem naar voren loodste. Maar de Belgische kampioen is niet van de partij in de Vuelta. 14:33 ◀

We zullen moeten zien hoe doorslaggevend de wind is. Ik denk dat het zal breken, dus we moeten zorgen dat we mee zijn. Chris Froome aan lavuelta.com 14:28 ◀

De renners hebben intussen ruim 70 kilometer achter de rug en dat nog altijd in gesloten slagorde. De spanning stijgt, want over zo'n 15 kilometer bereikt het peloton de eerste gevaarlijke zone langs de kust. 14:23 ◀

Wind wordt sterker, maar begint ook beetje te draaien. Stukken tegenwind in de finale. Meeste zijwind staat bij de passage voor Agde. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 20 augustus 2017 14:21 ◀

Val in het peloton Het peloton wordt opgeschrikt door een valpartij. Renners van Cofidis, Astana en LottoNL-Jumbo worden bij de pechvogels gemeld, maar iedereen kan zijn weg vervolgen. 14:17 ◀

Etang de Thau De Etang de Thau is met een oppervlakte van 75 vierkante kilometer het grootste meer van de Languedoc-Roussillon. De lagune wordt van de Middellandse Zee gescheiden door een dunne landstrook, waar de gemeente Sète ligt. 14:13 ◀

14:09 ◀

Het peloton reed al een tijdje op een boogscheut van de kust, maar nu kunnen de renners de zee ook met hun eigen ogen zien. Het gaat nu richting Sète, aan de Etang de Thau. 14:07 ◀

#LV2017 Lots of fans waiting at our bus to get a glimpse of @albertocontador. Thank you for all the support! pic.twitter.com/8wIpB9oHCp — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 20, 2017 Heel wat aandacht voor Contador voor de start: 14:02 ◀

De zenuwen staan strakgespannen bij de klassementsrenners. Op De la Cruz en Kelderman na, verloren alle favorieten tijd op Froome. Bardet en Aru volgen al op meer dan een halve minuut van de Tour-winnaar en kunnen extra tijdverlies dan ook missen als kiespijn. 13:58 ◀

Het gaat er heftig aan toe. In het eerste uur heeft het peloton maar liefst 46,3 kilometer afgemaald. Niet verwonderlijk dus dat niemand wegraakt. 13:53 ◀

Geen bergpunten Nicholas Roche hoeft zich geen zorgen te maken over zijn bergtrui. Er zijn vandaag geen punten te verdienen voor dat klassement en dus mag de Ier vanavond op het podium een nieuw exemplaar van het wit-blauwe kleinood in ontvangst nemen. 13:49 ◀

#LV2017 It's been a fast start to the stage but so far no breakaway. Team Sunweb towards the front of the pack after 40km. pic.twitter.com/PgqXU3uStw — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 20, 2017 13:44 ◀

Ploegen van de klassementsrenners roeren zich BMC, Trek-Segafredo, Sky, Katjoesja en AG2R hebben allemaal postgevat op de eerste rijen van het peloton en proberen hun kopmannen voorin te houden. Dat gewriemel smoort aanvalspogingen in de kiem. 13:37 ◀

Zonnig, met strakke wind De renners hebben ruim 30 kilometer achter de kiezen. Het blijft wachten op de goede ontsnapping. De wind blaast schuin in de rug met snelheden rond 25 kilometer per uur, de thermometer wijst 27 graden aan. 13:31 ◀

Declercq blijft tot 2019 bij Quick-Step Tim Declercq maakte gisteren zijn debuut in een grote ronde en had ook vandaag groot nieuws. Hij heeft voor 2 seizoenen bijgetekend bij Quick-Step Floors. "Ik voel me hier echt thuis", zegt hij. "Ik ben enorm trots dat ik een grote ronde mag rijden bij deze ploeg." 13:25 ◀

Na 25 kilometer hebben we nog altijd een compact peloton. Geen enkele aanvalspoging is voorlopig succesvol. 13:18 ◀

We moeten Contador beschermen vandaag. Degenkolb voelde zich gisteren niet super, maar we zullen in de finale zien wie zal sprinten. Als Belg hou ik van de wind. Hopelijk spat het uit elkaar. Edward Theuns bij CyclingPro.net 13:11 ◀

Het blijft wachten op de goede vlucht. Even was er een breuk ontstaan in het peloton, maar die scheve situatie werd snel weer rechtgezet. 13:07 ◀

🇪🇸#LV2017@TolhoekAntwan and @FlorisDeTier, who both crashed yesterday, are looking fine at the start of today's stage! pic.twitter.com/mBrO8i40zU — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) August 20, 2017 De twee slachtoffers van de val gisteren hebben er zin in: 13:03 ◀

Uitzending vanaf 15u Op rechtstreekse beelden is het nog een tijdje wachten. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn op dit moment volop aan de slag met hun voorbereiding en verwelkomen u vanaf 15u op Eén en onze livestream. 12:58 ◀

Een paar renners proberen zich los te rukken uit de greep van het peloton, voorlopig zonder succes. Trek-Segafredo heeft zich op kop gezet en bepaalt het tempo. 12:53 ◀

Kilometer 0 Met een paar minuten vertraging heeft het peloton kilometer 0 bereikt. De vlag gaat naar beneden, de strijd kan losbarsten! Wie wordt de eerste aanvaller van deze Vuelta? 12:48 ◀

#LV2017 Beautiful sights at the start of Stage 2 in Nîmes ! The race is now on! pic.twitter.com/TnLdu8JufS — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 20, 2017 12:43 ◀

Bont allegaartje bij BMC Door de zege in de ploegentijdrit mag BMC pronken met een pak truien. Rohan Dennis is eigenaar van de rode leiderstrui. Ook in het puntenklassement staat hij aan de leiding, maar het is De Marchi die in het groen mag rondrijden vandaag. Nicholas Roche kwam als eerste boven op de Alto de Nîmes en mag de bollentrui dragen, Daniel Oss rijdt in het wit als leider in het combiklassement. 12:39 ◀

De rit start met een parade. Renners met aanvalsplannen moeten zich nog even inhouden, het officiële startsein wordt gegeven om 12.43u. 12:30 ◀

Start! Het peloton zet zich in beweging in de zonovergoten straten van Nîmes. Er wacht de 198 renners een tocht van 203 kilometer, met kans op waaiers. 12:26 ◀

Rit 2 12:25 ◀

¿Nuestra participante más joven?

🙄🙄😜😜 #LV2017 pic.twitter.com/LVCCJZCIKe — Vuelta a España (@lavuelta) August 20, 2017 De jongste deelnemer: het dochtertje van Tom Van Asbroeck 12:23 ◀

It's very windy at the finish of today's stage of the Vuelta a Espana in Gruissan. Expect some action today. #lavuelta2017 #sbsvuelta pic.twitter.com/caNBrgu3Cn — Baden Cooke (@badencooke) August 20, 2017 12:17 ◀

#LV2017 These are the weather predictions for the wind today. Watch out!

*

Vejam as rajadas de vento que nos esperam hoje. Atenção máxima. pic.twitter.com/Q7kAt5fv2F — Rui Costa (@RuiCostaCyclist) August 20, 2017 Rui Costa heeft de windrichting bestudeerd: 12:16 ◀

VRT Zo beleefden de renners de ploegentijdrit 12:10 ◀

Sprinters zijn niet dik gezaaid Veel sprinterskansen zijn er niet in deze Vuelta en dus laten heel wat snelle mannen deze grote ronde links liggen. John Degenkolb is wel van de partij, net als zijn ploegmaat Edward Theuns. Hun belangrijkste uitdagers zijn Matteo Trentin, Magnus Cort Nielsen, Juan José Lobato, Sacha Modolo en de Belgen Jens Debusschere en Jonas Van Genechten. 10:34 ◀

Als het op een sprint uitdraait, zal ik proberen om Jens Debusschere in de best mogelijke positie af te zetten. Maar het zou wel eens een totaal andere wedstrijd kunnen worden door de wind en dat zou ik leuk vinden. Jens is ambitieus en wil een Vuelta-rit winnen. Jelle Wallays (Lotto-Soudal) 10:30 ◀

Getting closer to today's start.. Here's an insight into the preparation that is going on for stage two of #LV2017 🇪🇸! pic.twitter.com/TPH97lAIEq — Team Sky 🚲 (@TeamSky) August 20, 2017 De voorbereiding is volop aan de gang bij Sky: 10:24 ◀

Waaieralarm? De eerste helft van de etappe loopt pal langs de kust. Daarna gaat het landinwaarts, om vervolgens op 35 kilometer van de streep weer richting zee te rijden. Er wordt fikse zijwind van zo'n 30 kilometer per uur voorspeld. Dat wordt dus opletten voor waaiers. 10:16 ◀

Not long until the first road stage of #LV2017 gets underway! Here's what's on the menu today.🍴



🚴🏼 203.4km

🗺 Nimes - Gruissan

🏁 17:40 CET pic.twitter.com/HjOM7xCwzq — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 20, 2017 10:13 ◀

Langs de Franse kust Hola! Ook vandaag vertoeft de Vuelta nog op Frans grondgebied. De eerste rit in lijn voert de renners van Nîmes naar Gruissan, goed voor een tocht van 203 kilometer langs de kust over nagenoeg biljartvlakke wegen. Het officiële startsein weerklinkt om 12.43u. 10:08 ◀