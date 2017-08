Katjoesja staat klaar op het startpodium met Ilnoer Zakarin als uitgesproken kopman. Intussen bereikt Cofidis de streep, maar met een tijd van 16'55" bezetten ze voorlopig de laatste plaats. 18:13 ◀

Barguil in dienst van Kelderman 4 minuten na Caja Rural is het de beurt aan Sunweb. Die formatie was een van de meest succesvolle ploegen in de voorbije Tour, met 4 ritzeges, de groene trui en het bergklassement. Bovendien won Dumoulin eerder de Giro. Wilco Kelderman is aangeduid als kopman, Barguil rijdt in dienst. Dumoulin en Matthews zijn er niet bij. 18:10 ◀

Bora op 2 seconden van Lotto-Soudal Bora komt aan het tussenpunt in de buurt van Lotto-Soudal. Het verschil is amper 2 seconden. Maar Bora is al 3 renners kwijt en mag dus nog maar 1 pion verliezen op weg naar de aankomst. 18:06 ◀

Val Atapuma Pech voor Atapuma: hij gaat al vroeg onderuit in een bocht. Ook Zurlo ligt erbij. Ze kunnen hun weg allebei snel vervolgen, maar dat is wel een streep door de rekening voor UAE, dat de ploegentijdrit zo met 7 renners moet afwerken. 18:04 ◀

Opperste concentratie bij Rui Costa en zijn ploegmaats. Meintjes en Atapuma hebben allebei de Tour al achter de kiezen en gaan voor de dubbel. Eerder deze week raakte bekend dat Meintjes volgend seizoen terugkeert naar Dimension Data. 18:01 ◀

Starttijden 17.30u Manzana Postobon 17.34u Lotto-Soudal 17.38u Dimension Data 17.42u Cannondale-Drapac 17.46u Aqua Blue Sport 17.50u FDJ 17.54u Bora-Hansgrohe 17.58u Cofidis 18.02u UAE Team Emirates 18.06u Caja Rural 18.10u Sunweb 18.14u Katjoesja 18.18u Astana 18.22u Quick-Step Floors 18.26u Bahrein-Merida 18.30u LottoNL-Jumbo 18.34u BMC 18.38u AG2R 18.42u Orica-Scott 18.46u Movistar 18.50u Team Sky 18.54u Trek-Segafredo 18:00 ◀

Lotto-Soudal boven Dimension Data is aan de aankomst 15 seconden trager dan Lotto-Soudal. Ook aan het tussenpunt is de Belgische formatie voorlopig onaantastbaar. Intussen is ook Cofidis van start gegaan, met Mate en Navarro die na de Tour de ronde van hun eigen land rijden. 17:57 ◀

De volgende ploeg die van het startpodium rolt, is Bora-Hansgrohe. Rafal Majka, in de Tour nog een van de slachtoffers van de rit over de Mont du Chat, is het speerpunt. 17:54 ◀

Eerste eindtijd De eerste eindtijd komt op naam van Manzana Postobon. De Colombiaanse ploeg doet net geen 17 minuten over de 13,7 kilometer, de klok stopt op 16'51". 17:48 ◀

Aqua Blue Sports Aqua Blue Sports rolt van het startpodium. De Ierse ploeg, voor de gelegenheid met witte truitjes in plaats van blauwe exemplaren, bestaat onder meer uit Adam Blythe, Stefan Denifl en Larry Warbasse. Die laatste zal de komende weken gemakkelijk te herkennen zijn, hij is de Amerikaanse kampioen. 17:45 ◀

Lotto-Soudal zet aan het enige tussenpunt na 7,3 kilometer een tijd neer van 9'09". Daarmee is de Belgische ploeg 24 seconden sneller dan Manzana Postobon. Intussen is ook Cannondale van start gegaan. 17:42 ◀

Het deelnemersveld is, wat klassementsmannen betreft, verbluffend sterk. Michel Wuyts 17:41 ◀

VRT Renners van Lotto Soudal rijden de Arena van Nîmes binnen 17:38 ◀

Dimension Data Dimension Data is de volgende ploeg op het startpodium. Serge Pauwels wordt uitgespeeld als kopman, onze landgenoot mikt zelf op een ritzege. Hij krijgt onder meer tweevoudig bergkoning Omar Fraile aan zijn zijde. 17:37 ◀

Hansen dan toch in zijn 19e grote ronde Adam Hansen is toch weer van de partij. In eerste instantie was de Australiër niet opgenomen in de selectie, maar werd opgevist toen Rafael Valls zijn heup brak op training. Zo kan hij toch zijn 19e grote ronde op een rij rijden. 17:35 ◀

Het is hier smal. Er zijn bepaalde stukken waar ik me afvraag of je vooraan wel kunt aflossen. Michel Wuyts 17:33 ◀

Daar gaat Manzana Postobon De renners Manzana Postobon trekken zich op gang. De 7 Colombianen hebben het gezelschap van een Portugees en de Nederlander Jetse Bol. De volgende ploeg is Lotto-Soudal, zij starten over 4 minuten. 17:31 ◀

Rit 1 17:30 ◀

Grote namen op de startlijst Het deelnemersveld van deze Vuelta mag gezien worden. Enkele grote namen: Contador, Froome, Van Garderen, Dennis, Chaves, de twee Yates-broers, Barguil, Majka, Bardet, Zakarin, Kruijswijk, G. Bennett, Costa, Meintjes, Aru en Nibali. 17:18 ◀

Uitzending vanaf 17.25u Niet alleen de renners zijn volop aan het opwarmen. Ook Michel Wuyts en José De Cauwer schudden de spieren los en smeren hun stemmen. Om 17.25u nemen ze het woord op Eén en onze livestream. 17:12 ◀

Contador met rugnummer 1 Nairo Quintana, de winnaar van vorig jaar, is niet van de partij. De organisatie heeft daarop het rugnummer 1 toegekend aan Alberto Contador, als eerbetoon aan El Pistolero, die na deze Vuelta zijn pistolen opbergt. Contador won de ronde van zijn land 3 keer, maar nam het jaar erop nooit deel aan de Vuelta en mocht dus nooit met dat rugnummer door Spanje rijden. 16:42 ◀

Bochtig parcours De ploegentijdrit is 13,7 kilometer lang, met halfweg een stuk vals plat naar de Alto de Nîmes. Daar liggen de eerste bergpunten van deze Vuelta klaar, maar echt zwaar is die helling niet te noemen. Dan zijn de vele bochten een grotere hindernis. Op het parcours ligt immers een 20-tal bochten. 15:49 ◀

Het wordt een technische ploegentijdrit. De ploegen moeten door het historische centrum van de stad rijden. Het wordt belangrijk om meteen de goede harmonie te vinden, het tempo hoog te houden en te zorgen dat iedereen zijn werk doet. Fernando Escartin, Vuelta-directeur 15:49 ◀

Eerste ploeg start om 17.30u Manzana Postobon mag straks de spits afbijten. De Colombiaanse formatie begint eraan om 17.30u. Daarna starten de ploegen om de 4 minuten. Trek-Segafredo sluit de rij om 18.54u, een kwartiertje later kennen we dan de winnaars en weten we wie de eerste rode trui mag aantrekken. 15:39 ◀

Vuelta van 2018 start in Malaga Volgend jaar start de Vuelta wel weer gewoon in Spanje. Malaga krijgt de eer om de Vuelta-start te organiseren. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of dat net als dit jaar met een ploegentijdrit zal zijn. 15:28 ◀

Vuelta-start in het buitenland Buenas tardes! Vandaag is het zover: de 72e editie van de Ronde van Spanje gaat van start. Niet in het land van de paella en sangria, maar in de Franse stad Nîmes. Het is na Lissabon (Portugal, 1997) en Assen (Nederland, 2009) pas de 3e keer dat de Vuelta niet in Spanje start. 15:24 ◀