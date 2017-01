Richie Porte grijpt de macht in Tour Down Under

Toch was het lang wachten op de ontknoping. Drie kilometer voor het einde reed een groep van 50 de slothelling van Torrens Hill Road op met de top op 400 m van de finish.

Wereldkampioen Peter Sagan ging als eerste aan, maar Porte counterde gevat. Iedereen wachtte op een tegenreactie van Chaves, maar de vogel was gaan vliegen. Porte hield aan de streep 16 seconden over op de dichtste achtervolgers en is de nieuwe leider.

Voor de Australiër was het zijn 22e profzege, zijn eerste in een jaar. Hij bedankte uitvoerig zijn teammaats: "Die waren beresterk en hielpen me de hele dag. Het is mooi om het seizoen te beginnen met een zege. Nu willen we deze trui verdedigen. Er komen nog een paar harde ritten aan, maar ik heb er vertrouwen in." Voor Porte zou de eindzege een unicum zijn: hij won nog nooit de ronde in eigen land.