VIDEO: Pocketsprinter Ewan is snelste in Australische bakoven

What a finish to @hostworksmedia Stage !! It was quick, as expected, and @CalebEwan does it again ... just!! #TDU pic.twitter.com/cJkojxd2Hk — Tour Down Under (@tourdownunder) 17 januari 2017

Like the weather, @OricaScott's @CalebEwan is too hot right now!! Great win on the line!! #TDU pic.twitter.com/tNXcilHatA — Tour Down Under (@tourdownunder) 17 januari 2017

The pocket rocket, @CalebEwan from @OricaScott, claims victory winning the Stage 1 of #TDU pic.twitter.com/bJw8dLhiR0 — Tour Down Under (@tourdownunder) 17 januari 2017

Confirmation of the results for @hostworksmedia Stage 1 at the #TDU pic.twitter.com/u4lVAG0rC4 — Tour Down Under (@tourdownunder) 17 januari 2017

The #TDU general classification after @hostworksmedia Stage 1 looks like this. Check out the best of it at https://t.co/yzd8JWAE16 pic.twitter.com/xfbGIX0HQw — Tour Down Under (@tourdownunder) 17 januari 2017