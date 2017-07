Qui de mieux que le Maillot Jaune @ChrisFroome pour présenter le CLM final ? / Who could present stage 20 better than Chris Froome ? pic.twitter.com/y3qElWF1qg — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017 12:18 ◀

Starttijden (toppers en Belgen) Luke Rowe (GBr) 13.50u Taylor Phinney (VS) 13.54u Dimitri Claeys 13.56u Guillaume Van Keirsbulck 14.10u Julien Vermote 14.15u Stephen Cummings (GBr) 14.20u Jürgen Roelandts 14.22u Frederik Backaert 14.23u Andrej Grivko (Oek) 14.36u Maciej Bodnar (Pol) 14.41u Vasil Kirijenka (WRu) 14.43u Jasha Sütterlin (Dui) 14.47u Tony Martin (Dui) 14.56u Pieter Vanspeybrouck 14.57u Stefan Küng (Zwi) 15.17u Edvald Boasson Hagen (Noo) 15.20u Oliver Naesen 15.33u Jens Keukeleire 15.38u Michal Kwiatkowski (Pol) 15.39u Greg Van Avermaet 15.40u Thomas De Gendt 15.46u Primoz Roglic (Svn) 15.59u Thomas Degand 16.03u Sylvain Chavanel (Fra) 16.16u Jan Bakelants 16.22u Tiesj Benoot 16.26u Serge Pauwels 16.28u Alberto Contador (Spa) 16.46u Warren Barguil (Fra) 16.48u Louis Meintjes (ZAf) 16.50u Simon Yates (GBr) 16.52u Dan Martin (Ier) 16.54u Fabio Aru (Ita) 16.56u Mikel Landa (Spa) 16.58u Rigoberto Uran (Col) 17.00u Romain Bardet (Fra) 17.02u Chris Froome (GBr) 17.04u 12:10 ◀

Ik heb in het verleden al goeie prestaties neergezet in tijdritten in de Tour, met twee keer een 3e plaats. De tijdrit is iets te kort en te technisch naar mijn smaak, maar ik ga sowieso voluit. We zien wel waar het schip dan strandt. Thomas De Gendt 11:47 ◀

Wanneer vertrekt de eerste en laatste renner? Rode lantaarn Luke Rowe begint om 13.50u aan zijn tijdrit in deze Tour. Ploegmaat Chris Froome vertrekt om 17.04u als laatste in het Stade Vélodrome. 11:18 ◀

VRT Het decor voor de start en aankomst van de tijdrit: het stadion van Marseille 11:15 ◀

Spannende ontknopingen in 1968, 1989 en 2008 Met drie renners binnen de minuut belooft deze tijdrit een secondespel te worden. Ook in het verleden zorgde de laatste tijdrit al vaak voor een spannende ontknoping. In 1968 reed Jan Janssen Herman Van Springel op de slotdag uit de gele trui. Eenentwintig jaar later vochten Greg LeMond en Laurent Fignon een memorabel duel uit. Greg LeMond trok met 9 seconden voorsprong aan het langste eind. Iets minder lang geleden bleef Carlos Sastre niemand minder dan Cadel Evans voor. De Spanjaard hield na de laatste tijdrit nog 58 seconden over op zijn Australische concurrent. 07:59 ◀

Het parcours in Marseille Met 22,5 kilometer wordt deze tijdrit niet echt een uitputtingsslag. Geheel in de lijn van deze Ronde van Frankrijk zullen de verschillen wellicht niet al te hoog oplopen. De klassementsmannen kunnen wel nog uitpakken op het klimmetje naar de basiliek Notre-Dame de la Garde, goed voor 1,2km klimmen aan een hellingsgraad van 9,1%. Start- en aankomstplaats van het gebeuren is het Stade Vélodrome. 07:58 ◀

Ook Vasseur toonde zich al eens de beste In 2008 werd de tiende etappe naar Marseille gekleurd door een kopgroep van 11 renners. De leiders kregen minuten voorgift van een peloton geleid door Rabobank. Gele trui Rasmussen zag geen graten in de ontsnapping en zo kon Cédric Vasseur in zijn laatste Tour de tweede etappezege uit zijn carrière vieren. 07:44 ◀

VRT Cédric Vasseur is de beste in Marseille (18 juli 2007) 07:40 ◀

Cavendish laatste winnaar in Marseille De laatste die in Marseille de handen in de lucht mocht gooien was Mark Cavendish. De Brit toonde zich op 3 juli in de Tour van 2013 de beste in een massasprint. Boasson Hagen en Sagan eindigden net naast de prijzen in een spurt die ontsierd werd door een massale valpartij. Eentje waarbij Jurgen Van den Broeck zich trouwens zwaar bezeerde aan zijn knie. 07:38 ◀

VRT Cavendish spurt sneller dan Boasson Hagen en Sagan in Marseille (3 juli 2013) 07:20 ◀

Situatie Met een voorsprong van 23 seconden op Romain Bardet en 29 tellen op Rigoberto Uran beschikt Chris Froome over de beste papieren om in deze Tour aan het langste eind te trekken. De Brit is normaliter ook de betere tijdrijder bij de favorieten, al kan vooral Uran nog verrassen. 07:19 ◀

Erop of eronder Met een tijdrit van 22,5 kilometer in Marseille staat de 104e Ronde van Frankrijk vandaag voor zijn ontknoping. Stoomt Froome straks naar zijn vierde Tourzege of kunnen Uran en Bardet de kopman van Team Sky nog iets in de weg leggen? U hoeft niets van dit alles te missen op deze pagina. 07:16 ◀