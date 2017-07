Werkt een Belg de 0 weg voor ons land op de nationale feestdag? Volg de langste etappe van de #TDF2017: https://t.co/WpUBATbOOo pic.twitter.com/DXYzA23Bp0 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 21 juli 2017 12:15 ◀

Rit 19 12:15 ◀

The Alps couldn't bow out without producing one of the best #TDF2017 pictures.

Photo: @BrakeThrough pic.twitter.com/1ghkUdYUSQ — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 21, 2017 12:10 ◀

Kans op onweer De bergen zijn dan wel achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat de klassementsrenners vandaag niet uit hun doppen moeten kijken. In de loop van de namiddag is er kans op onweer en in het zuidoosten van Frankrijk is het altijd opletten voor de wind. 12:04 ◀

@jurgenroelandts eet 1 avond mee van mijn m&m's en hij zit mee in de vlucht😉 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) July 20, 2017 11:50 ◀

Officiële start om 12.30u Alles wordt in gereedheid gebracht in het startdorp. Om 12.15u zet het peloton zich in beweging in de straten van Embrun, een kwartier later gaat de vlag naar beneden voor de langste rit van deze Tour. De aankomst is voorzien tussen 17.30u en 18u. 11:36 ◀

It took 18 stages... he is finally a bit tired...our young gun @TiesjBenoot gets to know new limits. pic.twitter.com/sF0JMHymli — Andre Greipel (@AndreGreipel) 21 juli 2017 De vermoeidheid slaat toe bij Benoot: 11:30 ◀

De successen van Barguil en Matthews Sunweb is zonder twijfel de ploeg van de 2e helft van deze Tour. Het begon met de ritzege van Barguil op Quatorze Juillet. De dag erna was het de beurt aan Matthews in Rodez. De Australiër won 3 dagen later opnieuw en gisteren stak Barguil zijn 2e overwinning op zak. De Fransman verzekerde zich gisteren bovendien van eindwinst in het bergklassement, Matthews is op zijn beurt zo goed als zeker van groen. Opmerkelijk: de 2 zijn kamergenoten in deze Tour. 11:26 ◀

That moment when you find out your roomie just won us our 4th stage of the @tourdefrance17 @warrenbarguil @teamsunweb #nowords pic.twitter.com/7SvJ7BuZ2q — michael matthews (@blingmatthews) 20 juli 2017 11:21 ◀

Prudhomme: "Een mooie maar erg taaie rit" Tourbaas Christian Prudhomme waarschuwt de renners voor de rit van vandaag. "De mooie lavendelvelden en olijfboomgaarden bieden de Provence een heerlijk relaxte sfeer. Met een heuvelachtig begin van deze langste Touretappe zullen de renners evenwel geen rustdag beleven. Misschien slagen enkele vluchters er in om hun laatste kans in deze Tour te grijpen, maar dan dienen ze wel een hongerig peloton voor te blijven." 07:14 ◀

1985: Rudy Matthijs is laatste Belg die wint op 21 juli Voeren enkele dappere Belgen vandaag wat in hun schild? Onze landgenoten etaleerden al veel aanvalsdrift in deze Tour, maar een rit winnen was hen nog niet gegund. De laatste Belg die won op de nationale feestdag was Rudy Matthijs, die zich op 21 juli 1985 de sterkste toonde van het sprintersgild en zo zijn 3e Tourrit op zak kon steken. 07:10 ◀

2016: Loetsenko blijft peloton voor in Salon-de-Provence (Parijs-Nice) Salon-de-Provence is vandaag voor het eerst de aankomstplaats van een Tourrit. Vorig jaar mocht het Parijs-Nice wel al eens ontvangen. De Kazak Aleksej Loetsenko liet er toen zijn vluchterskompanen achter op 20 kilometer van de finish en bleef het peloton sterk voor. Kristoff en Matthews vervolledigen uiteindelijk de top 3. Welk scenario krijgen we vandaag te zien? 07:08 ◀

De langste etappe van deze Tour Wie dacht dat de Tourorganisatie het deelnemersveld ging sparen na 2 loodzware bergritten in de Alpen, is eraan voor de moeite. De renners staan vandaag voor de langste etappe in deze ronde, waarin ze 222 kilometer zullen moeten afhaspelen. 07:04 ◀

Rit 19: lang en slopend richting Salon-de-Provence Met een duo van Alpenritten in de benen kunnen de renners ook vandaag niet op de lauweren rusten. De zwaarste bergen zijn dan wel achter de rug, met 3 beklimmingen van 3e categorie over een afstand van 222 kilometer zullen de reserves nog meer uitgeput geraken. In de slotfase wordt het parcours alsmaar vlakker. Hebben de sprinters nog jus in de benen, of is het een vrijbuiter die zijn kans ruikt? Het officiële startuur is 12.30u. 07:02 ◀