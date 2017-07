I think i take the shortcut via cervieres pic.twitter.com/gNYEsSOWvw — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) July 20, 2017 De Gendt zou liever een binnenweg nemen: 10:41 ◀

Stage 18 - this will be a crucial, crucial day.



📍 Briançon

📈 179.5km

🏔 3 KOM

🚴 1 Sprint Points

🏁 Izoard#TDF2017 pic.twitter.com/dODK24WwJd — Le Tour de France UK (@letour_uk) July 20, 2017 10:06 ◀

To day is gonna be the day @oasis #wonderwall #TDF2017 #allezalm — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) July 20, 2017
Wordt vandaag dé dag voor Bardet?

Kunnen de Colombianen zich tonen op hun feestdag? Op 20 juli vieren de Colombianen hun nationale feestdag. Prikkelt dat Uran om vandaag een gooi naar ritwinst - of misschien zelfs meer - te doen? Of staan er andere Colombianen op, zoals Quintana, Chaves of Pantano? 08:13 ◀

Prudhomme: "Het wordt een waar theaterstuk" Tourbaas Christian Prudhomme kijkt enorm uit naar de rit van vandaag. "Vandaag zal een fantastische strijd opleveren. Het is de laatste rechtstreekse ontmoeting tussen alle bergkoningen die voor een leuk kijkstuk zullen zorgen", zegt de Fransman. 07:16 ◀

1972: Merckx heeft geen genade op de Col d'Izoard In de Tour van 1972 is het één en al Eddy Merckx die de klok slaat. In de rit naar Briançon spaart hij de concurrenten niet. Hij springt weg op de Col de Vars, maar wordt in de afdaling bijgebeend door Cyrille Guimard. Op de Izoard staat er echter geen maat op De Kannibaal en hij soleert naar de ritzege. In Parijs houdt Merckx meer dan 10 minuten voorsprong over op zijn dichtste concurrent, Felice Gimondi. Meteen goed voor een 4e opeenvolgende Tourzege. 07:14 ◀

1948: Bartali voorkomt Italiaanse burgeroorlog In de Tour van 1948 staat Gino Bartali op het punt om op te geven. 's Nachts krijgt hij telefoon van Italiaanse premier de Gasperi, die een communistische opstand voelt opborrelen in Italië. Hij vraagt Bartali om voor Italiaans succes te zorgen in de Tour, zodat de mensen de politieke situatie wat kunnen vergeten. Bartali, op dat moment op 20 minuten achterstand in het klassement, wint prompt 3 Alpenritten op rij. In Parijs heeft hij 26 minuten voor op Briek Schotte. Een Italiaanse Tourzege die een mogelijke opstand in Bartali's thuisland verijdelde. 07:10 ◀

De Izoard: het ideale decor voor een titanenstrijd Beleven we vandaag de climax van deze Tour? De aankomst op de Col d'Izoard, in het verleden al vaak scherprechter, zal ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. Met enkel nog een tijdrit en 2 vlakke etappes in het vooruitzicht zullen de concurrenten van gele trui Froome vast iets willen proberen. Of neemt de Brit het heft zelf in handen? 07:04 ◀

Rit 18: klimgeweld in volle finale van deze Tour Met de laatste bergrit komt de Tour nu écht in de eindfase. De renners krijgen eerst nog twee opwarmers voorgeschoteld - alsof dat in week 3 van de Tour nog nodig zou zijn - vooraleer ze de mythische Col d'Izoard aanvatten. Valt de Tour vandaag in een beslissende plooi? Het officiële startuur is 12.20u. 07:02 ◀