Vincent Lavenu, ploegleider AG2R: "Zwaarste rit uit de Tour" Met Romain Bardet op een voorlopige 3e plaats in het klassement maakt AG2R nog steeds kans op de eindoverwinning. Ploegleider Lavenu verwacht vandaag een titanenstrijd. "Al die mythische cols die elkaar opvolgen, dat zal zeker in de benen kruipen. Ook de technische afdalingen zullen niet te onderschatten zijn. Hier kan je als renner het verschil maken", zegt hij. 07:18 ◀

Prudhomme: "Een prestigieuze rit" Tourbaas Prudhomme blikt alvast even vooruit naar de bergetappe die hij de renners vandaag voorschotelt. "De klimmers kunnen zich nog 2 dagen uitleven in de Alpen. Op weg naar Serre-Chevalier zullen ze de meest prestigieuze beklimmingen uit het Tourverleden overwinnen. Ik kijk er naar uit, en niet in het minst naar de Galibier die na 6 jaar afwezigheid zijn wederoptreden maakt. 07:16 ◀

1994: Rominger verslaat Mejia en Indurain in Serre-Chevalier In de Tour van 1993 is het Indurain die grote sier maakt. In de bergrit met aankomst in Serre-Chevalier volgt hij Rominger en Mejia, terwijl zijn andere concurrenten zich de tanden stuk bijten. Aan de finishlijn is het Rominger die het haalt, maar in Parijs is het evenwel Indurain die aan het langste eind trekt en zijn 3e Tourzege op rij binnenrijft. 07:14 ◀

VRT Rominger klopt Indurain en Mejia in bergrit naar Serre-Chevalier 07:12 ◀

1986: Chozas rondt supersolo af in Serre-Chevalier In de Tour van 1986 was het de Spanjaard Eduardo Chozas die in Serre-Chevalier mocht juichen. Bekend voor zijn moedige ontsnappingen in de bergen slaat hij toe in de 17e etappe, waarin hij de favorieten achter zich houdt. Greg LeMond pakt die dag het geel en staat dat niet meer af. 07:10 ◀

VRT Eduardo Chozas wint in Serre-Chevalier na een monsterontsnapping (20 juli 1986) 07:08 ◀

55 bergpunten te verdienen vandaag Trekt Warren Barguil er vandaag weer op uit? Op dit moment heeft hij een aardige voorsprong in het bergklassement, maar in deze rit liggen er wel 55 punten voor het grijpen. De bollenman zal alvast bij de pinken moeten zijn. 07:06 ◀

Het dak van de Tour Met de Col du Galibier op het programma vandaag zullen de renners het dak van deze Tour passeren. De top van deze mythische berg ligt op ruim 2600 meter boven zeeniveau. 07:04 ◀

Rit 17: Over de hoogste toppen van de Alpen Vandaag en morgen komen we aan bij het beslissende tweeluik van deze Tour. In totaal haspelen de renners in deze 17e rit 55 klimkilometers af, verdeeld over 4 cols. Met de Col de la Croix de Fer en de Col du Galibier - allebei buiten categorie - op het menu, zal het een ware uitputtingsslag worden. Na de Galibier volgt er nog een afdaling van 28 kilometer lang tot in Serre-Chevalier. 07:02 ◀