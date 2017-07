Prudhomme: "Oppassen voor de wind in de Rhônevallei" Tourbaas Christian Prudhomme blikt al even vooruit naar de 16e etappe van vandaag. "Het profiel van deze rit zal enkele vluchters erg interesseren, hoewel het vaak de sprinters zijn die in de Rhônevallei het laatste woord hebben. Ook de wind kan vandaag een grote rol spelen in de finale." 07:14 ◀

2016: Bouhanni wint spurt in Romans-sur-Isere (Parijs-Nice) Vorig jaar eindigde de 4e etappe van Parijs-Nice in Romans-sur-Isère. Nacer Bouhanni ontbond er zijn duivels en ging er Edward Theuns voor in een massaspurt. Greipel, Kristoff en Matthews vervolledigden toen de top 5. 07:12 ◀

VRT Bouhanni houdt Theuns af en zegeviert in Parijs-Nice 07:10 ◀

Latour: "De sprinters zullen op hun hoede moeten zijn" Kind van de streek Pierre Latour liet ook al even zijn licht schijnen over de rit vandaag. "Een rit waarin de sprinters waarschijnlijk aan het langste eind zullen trekken. We starten op een plateau maar daarna gaat het in dalende lijn naar de Rhônevallei, die we goed kennen door Parijs-Nice. Als niemand zich laat vangen door de verraderlijke wind wordt het zo goed als zeker een massasprint." 07:08 ◀

Laat thuisrijder Pierre Latour zich opmerken? Mogelijk wil Franse belofte Pierre Latour vandaag iets proberen, hij werd namelijk geboren in aankomstplaats Romans-sur-Isère. Met de Alpen in het vooruitzicht en kopman Bardet die zijn kansen ruikt kan het evenwel dat AG2R iedereen vandaag wil sparen voor de komende dagen. 07:06 ◀

Overgangsrit naar de Alpen De Tour laat de Pyreneeën achter zich en zet koers naar het volgende gebergte. Brengen de Alpen de komende dagen de beslissing in deze spannende Tour? Morgen en overmorgen beloven alvast interessante kijkstukken te worden. 07:04 ◀

Rit 16: kunnen de sprinters zich weer tonen? Vandaag trekken de renners van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. Een korte rit - 165 kilometer lang - met 2 beklimmingen in het eerste deel van de etappe. Nadien wordt het parcours vlakker en kunnen de sprinters mogelijks weer aansluiten. Een kolfje naar de hand van Kittel en co of wordt het een moedige vluchter die victorie mag kraaien? Het officiële startuur vandaag is 13.40u. 07:02 ◀