🇺🇸🇫🇷 Grand fan de vélo, John Kerry est au départ / As a cycling fan, John Kerry is at the start of today's stage 🇺🇸🇫🇷 #TDF2017 pic.twitter.com/nBSSKBJLxd

A happy birthday to @AndreGreipel ! 🎉🎉 The gorilla turns 35 today! pic.twitter.com/6flVAjT1AD

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Oliver Naesen rijden in de Ronde van Frankrijk een koers in de koers.

Na een nieuwe vlucht mocht Thomas De Gendt zaterdag de prijs van de strijdlust in ontvangst nemen in de Tour. Dochterlief Amber ging trots voor de televisie staan.

Het interview van Maarten Vangramberen met Michael Matthews voor Vive le Vélo gisteren was bijna in het water gevallen. Letterlijk en figuurlijk.

In onze dagelijkse terugblik op het roemrijke verleden van de Ronde van Frankrijk houden we vandaag halt in 2011. Op 16 juli was Plateau de Beille de speeltuin van Jelle Vanendert.

De Tour doet Le Puy-en-Velay niet voor het eerst aan. Twaalf jaar geleden stonden de renners ook voor een etappe met aankomst in het pelgrimsplaatsje en toen verschalkte ene Guiseppe Guerini zijn medevluchters. De Italiaan van T-Mobile sprong in de laatste hectometers weg bij concurrenten Sandy Casar en Franco Pellizotti. Het zou een van de laatste spraakmakende zeges worden voor Guerini, die eind 2007 zijn fiets definitief aan de haak hing.

Met de Montée de Naves en de Col de Peyre is deze etappe in het middengebergte stevig gekruid. Vooral het begin en het einde van de rit kunnen voor schifting zorgen of krijgen de aanvallers eindelijk nog eens vrij spel?

Rit 15: Trekken vluchters eindelijk aan het langste eind? Met de 15e etappe doen de renners al een vierde gebergte in deze Ronde van Frankrijk aan. Na de Vogezen, de Jura en de Pyreneeën trekt het peloton er vandaag op uit in het Centraal Massief. Over een meer dan geaccidenteerd parcours gaat het in 189 kilometer van Laissac naar Le Puy-en-Velay. Volg alles op deze pagina vanaf 13.10u.

