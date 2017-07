Eerste Belgische zege? De Belgen hebben dit jaar nog niet mogen oogsten in de Tour, maar er komen nog kansen. Te beginnen met de slotpuist van vandaag in Rodez. Greg Van Avermaet won er twee jaar geleden, maar ook Philippe Gilbert deed hem dat al eens voor op een gelijkaardige aankomst in de Tour 2011. 09:23 ◀

11 juli 1984: Menthéour verslaat 2 medevluchters 31 jaar voor de zege van Van Avermaet kwam de Tour al eens aan in Rodez. In 1984 was het Pierre-Henri Menthéour, die zijn 2 medevluchters te slim af was. Op de Côte de Saint-Pierre in Rodez duldde hij geen tegenstand. 07:14 ◀

VRT Menthéour wint in een sprintje met 3 in Rodez (11 juli 1984) 07:12 ◀

Prudhomme: "Geen tijd om op de lauweren te rusten" Tourbaas Prudhomme waarschuwt de renners die dit louter als een overgangsetappe beschouwen. "De kijkers zullen kunnen smullen van de mooie landschappen in de streken waarlangs we vandaag zullen passeren. De talloze kleine valleitjes zullen evenwel in de benen kruipen, zeker na de voorbije 2 dagen. In deze omstandigheden een uitgelezen kans voor de punchers van deze wereld, die de aankomst in Rodez zeker in hun agenda zullen aangestipt hebben." 07:10 ◀

17 juli 2015: Van Avermaet houdt Sagan af In de Tour van 2015 werd het een gevecht tussen twee kampioenen in de discipline "ereplaatsen verzamelen", al won Sagan wel wat meer. Greg Van Avermaet verwijst Peter Sagan in Rodez naar de 2e plaats - voor de 15e keer in diens Tourcarrière. Eindelijk een triomf voor Van Avermaet, die dat moment als een kantelmoment in zijn wielerloopbaan aanziet. Een prelude voor zijn olympische titel een jaar later, bleek het. 07:08 ◀

VRT Greg Van Avermaet klopt Sagan in Rodez (17 juli 2015) 07:06 ◀

Kans voor rasechte punchers Het golvend parcours is niet ideaal voor de sprinters, maar ook geen spek voor de bek van de klassementsmannen. Met 2 cols van 3e categorie naar het einde toe zullen het aanvalslustige allrounders zijn die hun neus aan het venster komen steken. Een kans voor de Belgen om zich nog eens te tonen? Aankomstplaats Rodez zal Greg Van Avermaet als zoete honing in de oren klinken - daar versloeg hij Sagan in de Tour van 2015. 07:04 ◀

Rit 14: grillig parcours richting Rodez De renners zetten hun tocht voort naar het volgende gebergte. Nadat de Pyreneeën voor het nodige spektakel hebben gezorgd zakt de Tourkaravaan langzaam maar zeker af naar de Alpen. Een overgangsetappe is dit zeker niet, want na een rustigere aanloop volgt een pittig tweede deel waar de wegen naar hartenlust op en neer golven. Het officiële startuur is 13.20u. 07:02 ◀