Retro: Contador en Quintana plegen een coup in de Vuelta Froome zal ongetwijfeld op zijn hoede zijn. In de Vuelta van vorig jaar pleegden Contador en Quintana een coup door al in de eerste kilometers aan te vallen. Froome en zijn ploegmaats zaten wat te lummelen en lieten zich verrassen. Froome verloor minuten, zijn ploegmaats haalden de tijdslimiet zelfs niet. Maar omdat het halve peloton buiten tijd was, werden ze toch weer opgevist. 13:23 ◀

VRT Vuelta 2016: Quintana zet Froome op minuten dankzij vroege vlucht 13:17 ◀

Opnieuw vuurwerk? De renners krijgen vandaag dan wel een korte rit voorgeschoteld, maar dat wil niet zeggen dat het een rustige dag wordt. Integendeel, in het verleden kregen we al vuurwerk te zien in bergritten van amper 100 kilometer. 13:12 ◀

De Tour maakt zich klaar voor een wielerfeestje op Quatorze Juillet #TDF2017 pic.twitter.com/kEO4shErVb — Sporza ­čÜ┤ (@sporza_koers) 14 juli 2017 13:03 ◀

Na 24 etappes geen geel meer voor Sky Een parkerende Chris Froome verloor gisteren zijn gele kleinood aan Fabio Aru. Het wordt vandaag even wennen om de gele trui niet om Sky-schouders getooid te zien. Dat is al geleden van de achtste rit van de Tour van vorig jaar. Nadien mochten enkel Froome en Thomas de gele trui dragen. 07:51 ◀

Vive la France ­čçź­čçĚ bonne 14 Juliet ├á tous. — Luis ├üngel Mat├ę (@luisangelmate) July 14, 2017 07:50 ◀

Prudhomme: "Ideaal voor gewaagde initiatieven" Tourbaas Christian Prudhomme hoopt dat de korte etappe vuurwerk oplevert. "Het contrast met wat de renners gisteren voorgeschoteld kregen zal groot zijn, maar het parcours leent zich net zo goed voor gewaagde initiatieven. De dynamiek gelinkt aan de afstand zal gepaard gaan met de moeilijkheidsgraad van de beklimmingen. Op de Mur de P├ęgu├Ęre krijgen we stijgingspercentages tot 18 procent." 16:02 ◀

Franse winnaar op Quatorze Juillet? Ruim 12 jaar, zo lang is het al geleden dat er nog eens een Franse ritzege was op de Franse nationale feestdag. David Moncouti├ę was in 2005 de laatste die daarin slaagde. De Cofidis-renner sprong weg op de Col de Corobin en kwam solo aan. Met Sandy Casar als 2e was het Franse feestje compleet. 15:56 ◀

VRT ┬ę 2015 Moncouti├ę wint in Digne-les-Bains op Quatorze Juillet In de rit naar Digne-les-Bains rijdt David Moncoutié in de finale weg uit een kopgroep, met daarin Axel Merckx. Hij wint zo op de Franse nationale feestdag. 15:55 ◀

2012: Luis Leon Sanchez troeft Gilbert af De Tour komt al voor de 3e keer aan in Foix. De laatste passage was vijf jaar geleden. Toen sprong Luis Leon Sanchez op de steile en smalle Mur de P├ęgu├Ęre als eerste weg uit een ruime kopgroep. Gilbert, Casar, Izagirre en uiteindelijk ook Sagan pikten aan. In de finale was Sanchez de slimste, hij sprong als eerste weg en kwam solo aan. 15:47 ◀

VRT Luis Leon Sanchez is de beste in Foix (15 juli 2012) 15:45 ◀

Rit 13: kort, maar krachtig Met slechts 101 kilometer staat vandaag de kortste rit in lijn op het menu. Kort, maar daarom niet minder pittig. Van Saint-Girons naar Foix staan de renners drie cols van 1e categorie te wachten: de Col de Latrape, de Col d-Agnes en de Mur de P├ęgu├Ęre. E├ęnmaal over de laatste top storten de renners zich in een 27 kilometer lange afdaling naar Foix. De rit start uitzonderlijk laat, pas om iets na half drie begint het peloton eraan. 15:38 ◀