Het kleine dorpje Eymet ontvangt de Tour voor de allereerste keer in de geschiedenis. Maar de 2.600 inwoners zijn massaal op straat gekomen om de renners te groeten. 11:55 ◀

Prudhomme: "Wellicht een kans voor de sprinters" In het verleden waren de vluchters niet zelden succesvol in een rit naar Pau, maar Tourbaas Christian Prudhomme rekent er vandaag op dat vooral de sprinters de protagonisten van de dag zullen zijn. "Wellicht zullen de spintersploegen op tijd het commando overnemen. Om hun kansen te vergroten kunnen de vluchters wel een schietgebedje maken in de kapel Notre-Dame des Cyclistes in Labastide-d'Armagnac, die vandaag op onze route ligt." 08:45 ◀

Stage 11: 🚩 Eymet > Pau 🏁



🚴 203,5km

🕒 Start: 1:05pm

📺 TV Coverage: 12:55pm

Last sprint before going again into the mountains.#TDF2017



🚴 203,5km

🕒 Départ : 13h05

📺 Diffusion TV : France TV 12h55

Dernier sprint avant la montagne !#TDF2017 pic.twitter.com/VN63eCz79i — Le Tour de France (@LeTour) 12 juli 2017 08:45 ◀

1998: Van Bon toont zich de sterkste van 4 vluchters In de Tour van 1998 is het Leon van Bon die Nederland in vervoering brengt. Samen met zijn medevluchters speelt hij kat en muis met het peloton, maar aangekomen in Pau kan het vluchtersgroepje de aanstormende sprinttreinen nog net voorblijven. Van Bon neemt de bovenhand en wint de etappe. (zie verslag hieronder) 07:13 ◀

VRT Leon van Bon wint in een sprint met 4 in Pau (20 juli 1998) 07:12 ◀

1997: Zabel wint millimeterspurt en verstevigt zijn groene trui In de Tour van 1997 is het Erik Zabel die de grote slokop is. Ook in Pau rondt hij sterk voorbereidend werk van zijn Telekom-sprinttrein af, ook al had hij niet veel overschot. Concurrenten Minali, Blijlevens en Moncassin eindigen op een zucht van de latere groene trui. (zie verslag hieronder) 07:11 ◀

VRT Zabel wint na millimetersprint in Pau (13 juli 1997) 07:10 ◀

1984: Vanderaerden triomfeert na lange vlucht In de Tour van 1984 was het Eric Vanderaerden die de overwinning in Pau wegkaapte. Gehuld in de Belgische driekleur valt hij aan en houdt hij aan de streep genoeg jus in de benen over om medevluchter Marc Dierickx af te houden. (zie verslag hieronder) 07:09 ◀

VRT Eric Vanderaerden zorgt voor Belgische zege in Pau (8 juli 1984) 07:08 ◀

Startplaats Eymet telt slechts 2.600 inwoners Dat de Tourkaravaan alleen de grote steden aandoet is zeker en vast niet het geval deze jaargang. De 2600 inwoners van Eymet zullen vandaag niet weten wat hen overkomt wanneer de Tour hun dorpje overspoelt. Aankomstplaats Pau is wel wat meer gewoon - de hoofdstad van de Pyrénées-Atlantiques ziet de Tour al voor de 69e keer passeren. Enkel Parijs en Bordeaux kregen de Tour al meer op bezoek. 07:04 ◀

Rit 11: licht glooiende wegen richting Pau De 11e rit in deze Ronde van Frankrijk brengt de renners richting de Pyreneeën, waar de klimgeiten zich morgen en overmorgen weer kunnen uitleven. Vandaag rijdt het peloton maximaal 250 meter boven de zeespiegel - het scenario laat zich al raden. Het officiële startuur van de rit is 13.25u. 07:02 ◀