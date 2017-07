Stage 10: 🚩 Périgueux > Bergerac 🏁



🚴 178km

🕒 Start: 1:25pm

📺 TV Coverage: 12:55pm

1994: Indurain wordt gedoopt tot "Tyrano van Bergerac" Ook in 1994 streek de Tour neer in Bergerac, toen na een tijdrit van 64 kilometer. Miguel Indurain overblufte de tegenstand en smeerde zijn concurrenten een handvol minuten aan. Johan Museeuw begon de tijdrit als gele trui, maar verloor over het traject naar Bergerac ruim 7 minuten aan de Spanjaard. Prompt werd Indurain gedoopt tot de "Tyrano de Bergerac", een verwijzing naar het toneelstuk "Cyrano de Bergerac".

VRT 1994: Indurain deklasseert tegenstand in tijdrit naar Bergerac

Navardauskas blijft gehavend peloton voor in Bergerac In 2014 kwam de Tour ook al eens aan in Bergerac. Aan het eind van een doorregende rit leken de sprinttreinen zich te gaan vormen, maar door een val in de laatste kilometers kon Ramunas Navardauskas zijn vluchtpoging bekronen met ritwinst. Geletruidrager Vincenzo Nibali is ook betrokken bij de valpartij, maar zal de dag erna wel zegevieren op het podium in Parijs. (zie verslag hieronder)

VRT Navardauskas soleert naar winst in Bergerac (25 juli 2014)

Prudhomme: "Een kans voor de sprinters vandaag" Tourbaas Prudhomme blikt al even vooruit naar deze 10e rit. "Na de rustdag hebben de renners hun batterijen weer opgeladen. Vandaag zetten we de debatten voort in een romantisch kader, we passeren bijvoorbeeld de grotten van Lascaux in Montignac. Toch zal een 2e rustdag er niet in zitten, want naar het einde toe zullen de sprinters zich zeker willen mengen", aldus Prudhomme.

De Tour in een prachtig decor Een rit door de Dordogne zorgt altijd voor prachtige plaatjes. De mooie landschappen en vele kastelen op de route van vandaag zullen de rit zeker opfleuren. Als de renners het wat rustiger aan willen doen, kunnen de kijkers nog altijd genieten van het wondermooie decor.

Rit 10: vlak richting Bergerac Na een bewogen passage in het Juragebergte en een welverdiende rustdag in de Dordogne is het weer aan de sprinters om hun messen te slijpen. Met slechts twee heuveltjes op het programma zal het sprintersgeweld in de slotfase volop kunnen losbarsten. Zet Kittel zijn hegemonie voort? De officiële start is om 13.25u.