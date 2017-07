Jan Bakelants wordt op 1 minuut gemeld in het gezelschap van Betancur, Navarro, Pantano, Gallopin en Matthews. Die laatste kan over 25 kilometer toeslaan aan de tussensprint.

Benoot zet zich op kop in de afdaling, die er droog lijkt bij te liggen in de eerste stroken. Heel wat renners zullen een zucht van opluchting slaken.

De groep der favorieten is al danig uitgedund. Bardet heeft nog 2 mannetjes bij zich. Bij Sky is Henao al een tijdje geleden overboord gegaan, net als Kirijenka.

Opschudding in de afdaling van de Col de la Biche, de eerste buiten categorie: Geraint Thomas, 2e in de stand op 12 seconden van Froome, ging er op een natte plek onderuit. Hij moest opgeven.

Wat is dit een steil stuk, wat is dit verschrikkelijk. Bakelants hijst zich naar boven met 7 kilometer per uur.

Gautier gaat rechtdoor in een bocht en belandt ei zo na in de schoot van een paar toeschouwers. Bardet zet zich dan maar zelf op kop.

Val in het peloton, Thomas is een van de slachtoffers. #TDF2017 pic.twitter.com/PsSX3YxTvU

Gautier schuift naar voren in het peloton met Bardet in het wiel. Dat leidt tot nervositeit bij de andere favorieten, want Bardet schuwt de risico's niet in de afdaling.

Val in de afdaling, Loetsenko belandt in de berm. #TDF2017 pic.twitter.com/P7f1N177zf

In het peloton maken ze zich voorlopig niet moe. Het verschil loopt op tot 6'30". Vooraan bepaalt AG2R het tempo in de afdaling.

Correctie: Pinot is als 4e bovengekomen, hij moest Barguil laten voorgaan. Ook Mollema, Feillu, Bakelants en Herrada vallen in de punten.

Ook Kiserlovski en Edet haken af in de kopgroep, die nog 1 kilometer voor de boeg heeft op de Col de la Biche. Zo hebben we nog 33 leiders.

Er verschijnen spatten op de cameralens. De grote stortbuien blijven voorlopig uit, maar het wegdek is nat. Het wordt opletten geblazen in de afdalingen.

Fuglsang raapt de ene na de andere geloste renner op en nadert weer op de staart van het peloton. De Deen heeft goede herinneringen aan de Mont du Chat. Hij won in de Dauphiné de etappe die de renners over die klim voerde.

Pantano heeft een mechanisch probleem en krijgt hulp van de volgauto. De Colombiaan won vorig jaar een etappe in de Tour, maar is nu luxe-knecht van Contador.

Belgische sfeer in de Grand Colombier ! Belgian atmosphere in Grand Colombier ! #TDF2017 #DestinationParis pic.twitter.com/knadZ0Ghsl

Stybar is de volgende die overboord gaat in de kopgroep, waar Ten Dam het tempo bepaalt. Diens kopman Matthews kan toeslaan in de tussensprint op 55 kilometer van de streep, want de andere sprinters zullen daar niet scoren.

Also, Col de la Biche seems appropriately named 😂 #tdf

De Gendt zakt door het ijs in de kopgroep. Ook Wellens is vooraan verdwenen. #TDF2017 pic.twitter.com/WSfWmxWpyf

Gisteren, na bijzonder lange en moeilijke dag, zei @Tim_Wellens me: 'morgen probeer ik in ontsnapping te gaan.' En zie! #karakter #lookahead https://t.co/wYLiFXlyte

Het is Jesus Herrada die als eerste opdraait aan de voet van de klim. De Spaanse kampioen is samen met Carlos Betancur vooruitgestuurd door Quintana. Voelt de Colombiaan zich beter dan woensdag, toen hij op La Planche des Belles Filles de andere favorieten niet kon volgen?

De vier T's, Tony, Tiesj, Thomas en ik, kunnen eventueel in een ontsnapping gaan en zo een rol van betekenis spelen. Iedereen is wel een beetje bang van de rit, en terecht ook. Maar soms als iedereen superbang is, wordt er niet hard gekoerst. Al kan het ook helemaal anders zijn.

Voeckler, Domont, Laengen en Feillu, die achterop waren geraakt, komen in de afdaling opnieuw aansluiten in de kopgroep. Zo hebben we opnieuw 39 leiders.

Het peloton neemt wat gas terug en laat de voorsprong oplopen tot 3'30". Zo komt Carlos Betancur virtueel in het geel, hij staat immers in het klassement op 3'17" van Froome.

Sepulveda heeft lang moeten wachten op zijn volgauto na zijn valpartij en moet nu achtervolgen op het peloton. In tegenstelling tot 2015 heeft hij nu dus wel gewacht, in plaats van even mee te liften met de auto van AG2R. Na die actie werd de Argentijn uit de Tour gezet.

Voeckler is in de afdaling de voeling met de kopgroep kwijtgeraakt. Volgens de laatste berichten zijn Laengen en Sepulveda ten val gekomen op het vochtige wegdek in de afzink.

Pinot komt ook op de 2e beklimming als eerste boven en legt 2 punten in zijn mandje. De Gendt pakt 1 puntje. De Fransman kan zijn slag slaan in het bergklassement vandaag, er liggen nog 63 punten voor het grijpen in het vervolg van de etappe.

Ook Rolland zit vooraan, Thomas De Gendt maakt even later de oversteek. Het peloton met de gele trui wordt op 1 minuut gemeld.

Valpartij in het peloton met Gesink. Mori is het grootste slachtoffer en kermt het uit van de pijn. #TDF2017 pic.twitter.com/X9V8wQerWQ

De Jongh (Trek): "Als we het Sky moeilijk willen maken, is vandaag dé dag"

Knaven: "Het is moeilijk in te schatten: aanvallen of achtervolgen"

Sergeant: "Onze prestatie van gisteren was niet om over naar huis te schrijven"

Wellens neemt in zijn eentje 15 seconden voorsprong. Achter hem ontstaat er een breuk in het peloton. De Sky-brigade zit in het 2e deel, maar maakt zich niet druk.

Wellens neemt in zijn eentje 15 seconden voorsprong. Achter hem ontstaat er een breuk in het peloton. De Sky-brigade zit in het 2e deel, maar maakt zich niet druk.

De Gendt: "Het wordt afwachten of de benen nog in orde zijn"

Tim Wellens heeft zich vooraan in het peloton genesteld. Onze landgenoot probeerde gisteren mee te glippen in de aanval, maar ontplofte en werd gelost uit het peloton. Hij kwam samen met Démare binnen op meer dan 37 minuten van ritwinnaar Calmejane. Voelt Wellens zich vandaag beter?

De regengoden hebben een verrassing in petto voor de renners. Op dit moment regent het op het parcours en ook in de loop van de middag wordt er neerslag voorspeld. Er kan zelfs hier en daar een donderslag weerklinken.

Het is al geleden van 2011 dat er in een en dezelfde rit 3 beklimmingen buiten categorie moesten bedwongen worden. Die etappe, over de Col Agnel, Col d'Izoard en de Galibier, is vele wielerfans ongetwijfeld bijgebleven als de rit waarin Andy Schleck op 60 kilometer van de streep aan een raid begon. De Luxemburger won de rit, maar moest de eindzege aan Cadel Evans laten.

In deze rit van 181 kilometer krijgen de renners maar liefst 4.700 hoogtemeters op hun bord. Na de helse openingsfase gisteren is het deel van het peloton ongetwijfeld met stramme spieren ontwaakt. De etappe zou wel eens slachtoffers kunnen maken.

In deze rit van 181 kilometer krijgen de renners maar liefst 4.700 hoogtemeters op hun bord. Na de helse openingsfase gisteren is het deel van het peloton ongetwijfeld met stramme spieren ontwaakt. De etappe zou wel eens slachtoffers kunnen maken.

Richie Porte vous présente cette étape qui s'annonce dantesque ! / Richie Porte presents this stage that may be mythic! #TDF2017 pic.twitter.com/jia8RE43N7

Arnaud Démare beleefde gisteren een moeilijke dag. De Franse kampioen sliep 2 nachten geleden in een hotel zonder airconditioning en is sindsdien ziek. Démare moest al na een paar kilometer lossen en reed een hele tijd voor de bezemwagen uit, maar samen met ploegmaats Konovalovas en Delage kwam hij binnen de tijdslimiet over de streep. Wordt het vandaag opnieuw een calvarietocht voor hem?

Met 7 beklimmingen, waaronder 3 buiten categorie, is het de beurt aan de berggeiten om te schitteren. In totaal zijn er vandaag maar liefst 70 bergpunten te verdienen. Lilian Calmejane moet dan ook vrezen voor zijn bolletjestrui.

3 HC climbs 🚵 4,600m of elevation 🚵🚵🚵 Stage, GC, #MaillotaPoisCarrefour - many goals to pursue with stage 9 of #TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/tTVFEF97BI

Michel Wuyts beleefde vandaag meer spektakel dan hij de voorbije dagen gewoon was. "We zijn uit een impasse geraakt, maar vanaf nu zal het één en al koers zijn", zegt hij.

GRUPETTOOOOO. Today will be one of the hardest days of the Tour de France. A day of survival for us heavyweights. TTT off the back pic.twitter.com/uoWIu0Cp9S

De afdaling van de Mont du Chat is verraderlijk, maar het zal vooral om de beklimmingen gaan. De Mont du Chat is een loodzware col. Ik denk dat het algemeen klassement zondagavond volledig door elkaar geschud zal zijn. Ik verwacht grote verschillen.

De afdaling van de Mont du Chat is verraderlijk, maar het zal vooral om de beklimmingen gaan. De Mont du Chat is een loodzware col. Ik denk dat het algemeen klassement zondagavond volledig door elkaar geschud zal zijn. Ik verwacht grote verschillen. Chris Froome

De Mont du Chat is bij de drie tot vijf zwaarste cols die ik ooit heb beklommen. Hij is niet zo lang als de Galibier of de Col de l'Izoard. Maar het stijgpercentage is vreselijk.

De Mont du Chat is bij de drie tot vijf zwaarste cols die ik ooit heb beklommen. Hij is niet zo lang als de Galibier of de Col de l'Izoard. Maar het stijgpercentage is vreselijk. Cédric Vasseur, ex-renner

De Mont du Chat, de laatste col van de dag, wordt voor het eerst sinds 1974 nog eens in de Tour beklommen. Vorige maand in de Dauphiné kregen we al een voorsmaakje van de rit van vandaag. De finale - met de Mont du Chat (8,7 km, 10,3% gemiddeld, stroken tot 15%) - was dezelfde. Fuglsang won, voor Porte, Froome en Aru in een elitespurt van vier man. Oliver Naesen en Serge Pauwels lieten zich opmerken in de vlucht van de dag. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

Mont du Chat bood spektakel in Dauphiné (verslag onder) De Mont du Chat, de laatste col van de dag, wordt voor het eerst sinds 1974 nog eens in de Tour beklommen. Vorige maand in de Dauphiné kregen we al een voorsmaakje van de rit van vandaag. De finale - met de Mont du Chat (8,7 km, 10,3% gemiddeld, stroken tot 15%) - was dezelfde. Fuglsang won, voor Porte, Froome en Aru in een elitespurt van vier man. Oliver Naesen en Serge Pauwels lieten zich opmerken in de vlucht van de dag. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

Fuglsang wint bergrit in de Dauphiné, Porte is de nieuwe leider

AG2R - Bardet op kop - is gemotiveerd Laat AG2R, met Romain Bardet op kop, zich vandaag opmerken in thuishaven en aankomstplaats Chambéry? AG2R zal alvast gemotiveerd zijn.

Tourbaas Prudhomme kijkt met plezier uit naar deze 9e rit. "In de Alpen of Pyreneeën vind je nauwelijks cols met stijgingspercentages van om en bij de 10% over de hele lengte. De Col de la Biche, Grand Colombier en Mont du Chat voldoen wél aan deze voorwaarde. Zeker de gevreesde Grand Colombier zal voor spektakel zorgen", aldus de Fransman.

Prudhomme: "Dit soort bergen vind je niet in de Alpen of Pyreneeën"

Onbekend is onbemind? De Tour verkent vandaag de hoogste toppen van het Juragebergte. In navolging van de Giro en de Vuelta wilde Tourbaas Christian Prudhomme zijn parcours spijzen met enkele onbekende maar pittige beklimmingen. De gemiddelde stijgingspercentages van de Col de la Biche (9%), de Grand Colombier (9,9%) en de Mont du Chat (10,3%) zullen de liefhebbers dan ook doen watertanden. Op de Grand Colombier krijgen de renners zelfs stukken van 22% voorgeschoteld.

Nu al de koninginnenrit uit deze Tour de France? De renners trekken in deze 9e rit van Nantua naar Chambéry. Hiervoor moeten ze 7 cols over, waarvan 3 buiten categorie: de Col de la Biche, de Grand Colombier en de Mont du Chat. We zijn nog niet aan de Alpen of Pyreneeën aanbeland, maar deze rit kan nú al de scherprechter van de Tour zijn.

07:02