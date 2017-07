In de sprint trok Bora gisteren volop de kaart van Rüdiger Selig. De Duitser sprinter gooide zich ertussen in de laatste meters en snelde naar een 9e plaats. In de bergen kan de ploeg Rafal Majka uitspelen. De Pool, die al 2 keer het bergklassement won, staat 10e in het algemene klassement.

Stage 7 @LeTour is coming up gonna be hot and long one again. @BORAhansgrohe has the moral high still lots of opportunities ahead👊🇩🇪👊🇩🇪👊🇩🇪

Maertens en Goss Nuits-Saint-Georges ontvangt voor het eerst de Tour, maar het was al twee keer aankomstplaats in Parijs-Nice. In 1977 toonde Freddy Maertens zich de snelste, in 2011 was Matthew Goss de primus. Hij won enkele dagen later ook Milaan-Sanremo. Goss is nu al gestopt.

