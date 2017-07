Froome: "Verwacht aanvallen" Chris Froome bewaart goeie herinneringen aan La Planche des Belles Filles. In 2012 won hij er zijn eerste Tour-rit. "Ik kijk enorm uit naar deze etappe. Het is de eerste aankomst bergop. Ik verwacht dat enkele concurrenten wat tijd willen goedmaken en zullen aanvallen, maar ik verwacht geen grote verschillen. Het is maar een korte klim. Het wordt een goeie test om te zien waar we staan", zegt de Brit.

