Nicki Sørensen won solo in Vittel in 2009 In 2009 kwam de Tour voor het laatst aan in Vittel, Nicki Sørensen won toen solo. Maar in de 12e etappe toen waren de sprinters moe. Nu zijn ze nog fris. Groene trui Marcel Kittel won de eerste spurtafspraak en wil graag meer. Aan Greipel, Cavendish, Démare en co. om de Duitser tegen te werken... Als lokale Vogees heeft Nacer Bouhanni ook kansen. De snelle man van Cofidis won nog nooit in de Tour.

Vittel startplaats in 1968 voor "Tour van de gezondheid" Vittel geeft ook zijn naam aan het watermerk, een van de officiële leveranciers van de Tour. In 1968 was het kuuroord de startplaats van de 55e Tour, die onder het motto "Le Tour de la santé" (De Tour van de gezondheid) werd gereden. Dit een jaar na de tragische dood van Tom Simpson op de Mont Ventoux.

Live op Sporza Na twee integrale rituitzendingen pikt Eén vandaag om 14.10u in met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Die tv-uitzending streamen we ook. Natuurlijk zijn we er met live tekst al veel sneller bij. Op Sporza Tour op Radio 1 hoort u vanaf 13u de commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys.

Startplaats Mondorf-les-Bains is Schleck-town Andy en Fränk Schleck zijn twee van de 5.000 inwoners van het Luxemburgse plaatsje Mondorf-les-Bains, dat voor het eerst de Tour ontvangt. Andy Schleck (32) werd drie keer tweede in de Tour, al won hij die van 2010 na het positieve plasje van Alberto Contador. In 2014 stopte Andy met fysieke besognes. Broer Fränk (37) won twee Tour-ritten.

Spurtersetappe naar Vittel Om 12.10u wordt rit 4 in de Tour op gang geschoten in Mondorf-les-Bains in Luxemburg, de woonplaats van Andy en Fränk Schleck. Na een lang (voor de derde dag op een rij meer dan 200 km) en vlak parcours zijn de kansen op een massaspurt in Vittel, in Frankrijk, groot.