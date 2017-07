De renners zijn vertrokken voor een tocht van 203 km. De aankomst ligt in Luik, maar verwacht geen kopie van Luik-Bastenaken-Luik. #TDF2017 pic.twitter.com/jaKe500bid — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 2, 2017 12:11 ◀

Officieuze start Met de truiendragers en thuisrijders Marcel Kittel en André Greipel op de eerste rij zet het peloton zich in beweging. Het publiek vormt een erehaag voor de renners. 12:06 ◀

Rit 2 12:05 ◀

Livestream U kunt vanaf nu op deze pagina genieten van onze livestream. Ook op Eén voorzien Michel Wuyts en José De Cauwer deze rit van hun deskundig commentaar. 12:03 ◀

Over een paar minuten hijsen de renners zich in het zadel, maar ze krijgen nog wat tijd om te keuvelen. Na de plechtige startceremonie en een parade door de straten van Düsseldorf weerklinkt het startschot om 12.30u. 12:00 ◀

Ook Bevin smakt tegen de grond: "So, how tough are professional cyclists?" 🤔@Ride_Argyle #stillgotround #TDF2017 pic.twitter.com/utVt8L03Dd — Ash Coning (@AshConing) 1 juli 2017 De val van Durbridge:Ook Bevin smakt tegen de grond: 11:54 ◀

Valverde en Izagirre waren de grootste slachtoffers en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Valverde brak zijn knieschijf en sprongbeen, Izagirre liep een breuk op aan zijn wervelkolom. Durbridge en Gallopin zijn allebei flink geraakt aan de voet, maar kunnen wel starten. 11:50 ◀

Veel valpartijen gisteren Heel wat renners gingen gisteren onderuit op de gladde wegen in Düsseldorf. Voor de ene waren de gevolgen al zwaarder dan voor de andere. Een opsomming van de slachtoffers: Valverde, Izagirre, Roglic, Groenewegen, Gallopin, Durbridge, Thwaites, Bevin, Roche, Zabel, Bennett en Domont. 11:47 ◀

A man in high demand. @GeraintThomas86 and his yellow jersey are ready for stage two in Düsseldorf 🙌🏼 #TDF2017 pic.twitter.com/ARk9pfwVwo — Team Sky 🚲 (@TeamSky) July 2, 2017 11:37 ◀

"Als enige bij de camper van Armstrong in 2004" Sporza-journalist Chris Picavet was in 2004 ter plaatse in Luik. "Ik stond met mijn cameraman als enige bij de camper van Armstrong", vertelt hij. "Na zijn proloog reed de Amerikaan recht naar die camper en stapte hij naar binnen. Hij kwam snel weer naar buiten en beloofde ons een interview. Toen hij een 2e keer naar buiten kwam, waren de andere journalisten ook toegestroomd, maar Armstrong kwam naar ons toe en gaf een kort interview. Daarna gaf hij Sheryl Crow een kus en stapte hij weer naar binnen." 11:33 ◀

2004: Titelverdediger lijkt op voorhand kwetsbaar Ook in 2004 stond er in Luik een proloog op het programma. Lance Armstrong, de titelverdediger, leek in de aanloop naar de Tour niet over zijn beste vormpeil te beschikken. Maar de Amerikaan zette in de proloog zijn uitdagers, onder wie Ullrich, Hamilton en Mayo, meteen op achterstand. Het lijkt wel hetzelfde scenario als dit jaar met Chris Froome. Nog een andere parallel met 2017: een jonge Zwitserse tijdrijder zet een sterke prestatie neer in de tijdrit. Küng werd dit jaar 2e, Cancellara won 13 jaar geleden. 11:28 ◀

Retro 2012: Cancellara doet zijn reputatie eer aan in Luik Het is al de 11e keer dat Luik de Tour mag verwelkomen. In 2012 mocht de "Vurige Stede" de Grand Départ organiseren. Fabian Cancellara won er toen de proloog. Bekijk hieronder nog eens de beelden. 11:24 ◀

VRT Tour: Verslag van de proloog 11:23 ◀

2 bergpunten De eerste bolletjestrui wordt pas vanavond uitgereikt. Veel punten zijn er wel nog niet te verdienen in dat klassement. Na 6 kilometer ligt er 1 punt voor het rapen op de Côte de Grafenberg. In de finale ligt er nog 1 punt klaar op de Côte d'Olne. 11:19 ◀

3 truien hebben al een eerste eigenaar Geraint Thomas won gisteren voor het eerst in zijn carrière een etappe in een grote ronde. Hij is uiteraard ook de eerste geletruidrager van deze Tour. Stefan Küng mag pronken met de witte jongerentrui. Het groen is eigendom van Thomas, maar hangt voor de gelegenheid om de schouders van Vasil Kirijenka. 11:16 ◀

Uitzending vanaf 12.05u Michel Wuyts en José De Cauwer zijn er vandaag al vroeg bij. Om 12.05u heten ze u welkom op Eén en onze livestream. Zo hoeft u niets te missen van de ceremonie en de openingsfase van deze rit. Om 13u gaan ze er even tussenuit, maar na het journaal is ons commentaarduo weer op post voor het vervolg van de etappe. 11:09 ◀

"How was your weekend?"

"Yeah not bad. Went over to Düsseldorf and saw G take yellow."



💃🏼🕺🏻 #TDF2017 pic.twitter.com/109LmFqxT0 — Team Sky 🚲 (@TeamSky) July 2, 2017 Deze fans van Geraint Thomas beleefden gisteren een topdag: 11:00 ◀

#TDF2017 l Ça pose la ligne à Liège ! 👌🏻✌🏻 pic.twitter.com/HuyHGPLTt4 — La GazetteDes Sports (@GazetteDesSport) 2 juli 2017 10:55 ◀

De Tour strijkt vandaag neer in België 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #TDF2017 pic.twitter.com/iRQlNnoXgb — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 2 juli 2017 10:47 ◀

De sprinters zijn aan zet Verwacht geen mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik vandaag. Op een paar kleine hellingen na, is het parcours vlak. Ook de laatste 5 kilometer in Luik zijn op maat van de sprinters. De aankomst ligt dan ook niet in Ans, maar op de Quai des Ardennes, vlak bij de samenvloeiing van de Ourthe en de Maas. 10:46 ◀

Op naar België Goeiemorgen! Na de tijdrit, die heel wat voer voor discussie heeft opgeleverd, staat vandaag de eerste rit in lijn op het programma. De renners trekken van Düsseldorf naar Luik, een tocht van 203,5 kilometer. Het officiële startschot weerklinkt om 12.30u. 10:40 ◀