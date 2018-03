2012: Cavendish wint in Fano Fano is voor het eerst een aankomstplaats in de Tirreno, maar was er in de Giro wel al 3 keer bij. De laatste keer, in 2012, won Mark Cavendish er de sprint in de regenboogtrui, voor Goss en Bennati. Cavendish is er nu al niet meer bij. Hij viel in de ploegentijdrit en kwam buiten tijd aan. Maar misschien wint vandaag wel een andere regenboogtrui? 15:01 ◀

VRT Giro: Verslag van de vijfde rit

Gilbert Philippe Gilbert komt nu ook vooraan in het peloton wat trekken, in dienst van Gaviria. Hij legt zo meteen ook de laatste hand aan zijn conditie voor Milaan-Sanremo. Gilbert heeft zijn zinnen gezet op de 5 klassiekers, waarvan enkel Sanremo en Roubaix nog op zijn palmares ontbreken.

Sagan nu wel? Terwijl zijn ploegmaat Burghardt vooraan de pedalen blijft geselen, moet Peter Sagan na pech teruggebracht worden met de hulp van zijn ploegmaats en de auto. Hij kon nog niet winnen deze Tirreno, maar werd wel al 2 keer 2e.

Achter Burghardt hebben de 3 andere vluchters de handen in elkaar geslagen. Het verschil is al zeker 500 meter.

Op de klim naar Ostra spat de kopgroep helemaal uit elkaar. Burghardt trekt zijn lange lijf op een grote versnelling naar boven. De anderen moeten een gat lijken. Het lijkt er niet op dat Burghardt op hen zal wachten.

Het is nu al duidelijk dat de vlucht ten dode is opgeschreven. Het peloton heeft te veel zin in een nieuwe krachtmeting tussen de sprinters. De voorsprong is al onder de 3 minuten gezakt.

Jesi We passeren de stad Jesi, de geboorteplaats van Michele Scarponi.

Tussensprint Ook de tussensprint is een prooi voor Mosca. De Italiaan van Wilier rijdt al in de oranje puntentrui en kan die dankzij dit sprintje niet meer verliezen. Hij hoeft enkel heelhuids aan te komen.

Lotto-Jumbo Katjoesja heeft in de achtervolging het gezelschap gekregen van Lotto-Jumbo. De Nederlandse ploeg heeft blijkbaar veel vertrouwen in Danny van Poppel. Met Primoz Roglic won Lotto-Jumbo al een rit in deze Giro en George Bennett doet nog mee voor een plek in de top 10.

De klim heeft ook in het peloton voor een tempoversnelling gezorgd. Hierdoor is het verschil eerst wat teruggelopen, al gaat het nu wel weer snel weer de hoogte in.

Mosca top op de top Met een klein beetje voorsprong komt Mosca als eerste boven. Hij springt hierdoor naar de 2e plaats in de bergstand, achter leider Bagioli.

Offagna We passeren in Offagna, waar straks de eerste punten voor de bergprijs liggen. Offagna was in 2007 finishplaats in de Tirreno. De 23-jarige Riccardo Ricco won er voor de 2e dag op een rij op een machtige manier de etappe. Achteraf zou duidelijk worden dat Ricco toen extra brandstof door zijn aderen had stromen.

Neilands heeft af te rekenen met mechanische pech, maar hij kan snel weer terugkeren bij zijn 3 vluchtgezellen. De Letse kampioen is de vaste vertegenwoordiger van de Israel Cycling Academy in de kopgroep.

Duits kampioen Marcus Burghardt is zonder twijfel de bekendste naam in de kopgroep. Burghardt is bezig aan zijn 5e Tirreno, maar kon bizar genoeg geen enkele keer in de top 20 van een etappe eindigen. Burghardt schikt zich al een paar jaar vooral in een knechtenrol, nu voor Sagan, maar vorig jaar werd hij toch nog kampioen van Duitsland.

In startplaats scheen de zon volop, maar in de eerste kilometers is het toch lichtjes beginnen te regenen. Momenteel droogt het weer op, dus voorlopig vallen de weersomstandigheden goed mee.

Het verschil loopt meteen razendsnel op. Na 10 kilometer is de voorsprong al meer dan 3 minuten.

Eerste aanval is meteen de goeie De vlucht van de dag heeft niet echt moeten knokken om weg te geraken. Uiteraard is Jacopo Mosca er weer bij. Hij krijgt het gezelschap van Marcus Burghardt, Artem Nytsj en Krists Neilands.

La tappa 6 da Numana a Fano è partita! | Stage 6 from Numana to Fano has started! #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/rzvC1ixIjS — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 12 maart 2018

Start De renners zijn van start gegaan in Numana, waar hen eerst nog een parade van 3,1 kilometer wacht om de Italiaanse fans te groeten. De openingsfase van de rit is nog behoorlijk pittig, maar geleidelijk aan vlakt het uit.

La nuova Maglia Azzura @kwiato pronta alla partenza. | The new Maglia Azzurra @kwiato is ready to go. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/w4IzQnk2hX — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 12 maart 2018

The ☀️ is back out at #TirrenoAdriatico as our staff prepare for the start of stage 6 in Numana! pic.twitter.com/cTlArp06cK — BMC Racing Team (@BMCProTeam) March 12, 2018

Ik wil graag in de top 10 van deze Tirreno eindigen. Dat is het plan, maar ik weet ook dat de slottijdrit naar San Benedetto del Tronto niet meteen mijn ding is. We zien wel waar ik eindig. Ik ga ervoor knokken. Tiesj Benoot

"Wilde aanvallen op uitloper van slotklim" Tiesj Benoot reed gisteren op zijn 24e verjaardag naar de 4e plaats in rit 5. "Mijn plan was simpel", zegt Benoot. "Ik wilde aanvallen op de uitloper van die slotklim, maar toen was Adam Yates al weg. Hij ging op het steilste stuk en ik had geen antwoord klaar. Ik zag ook dat Sagan nog drie ploegmaten rond zich had en besloot te wachten. Achteraf niet de juiste keuze, zo bleek, want we haalden Yates niet meer bij. Jammer, want ik had goede benen."

Volg rit 6 hier op de voet Vandaag krijgen de renners de 6e etappe in de Tirreno voor hun wielen. Net zoals elke rit kunt u deze tocht met tekstupdates live volgen op sporza.be. Het is met 153 kilometer de kortste rit in lijn. Tiesj Benoot is de eerste Belg in de rangschikking. Hij volgt op 39 seconden van leider Kwiatkowski. Om 12.35u weerklinkt straks het startschot.