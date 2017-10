Ulissi maakt favorietenrol waar in bergrit Ronde van Turkije

De klimmers konden na 3 sprintetappes eindelijk hun hartje ophalen in de voorlaatste WorldTour-wedstrijd van het jaar. In de finale wachtte een slotklim van 5,7 km, die gemiddeld 7,3% steeg.

Leider Sam Bennett ging al vlug overboord. Zijn sprintrivaal Edward Theuns haakte langer aan en verloor uiteindelijk maar een anderhalve minuut op de dagwinnaar.

In de vuurlinie schoot Diego Ulissi op alles wat bewoog. De vinnige Italiaan was op papier torenhoog favoriet. En hij loste de verwachtingen ook in. Jesper Hansen (Astana) en Daniel Felipe Martinez (Willier) waren in een sprint met zijn drieën kansloos tegen Ulissi, die ook de nieuwe leider is.