VIDEO: Theuns bijt weer zijn tanden stuk op Bennett in Turkije

Het venijn van de 3e etappe zat hem in de staart. Een pittige beklimming in de finale moest voor het nodige vuurwerk zorgen. Schermutselingen waren er wel, maar snelle mannen Theuns en Bennett hadden de slag overleefd.

Bennett had zelfs nog een hele trein ter beschikking. De sprintsnelle Ier ging in een zetel naar de laatste rechte lijn. Theuns klauwde zich vast in het wiel van Bennett, maar was in de sprint niet opgewassen tegen de zegekoning.

Een derde ritzege op een rij dus voor Sam Bennett, die zo al minstens de helft van alle etappes op zak heeft gestoken. Zondag eindigt de Ronde van Turkije in Istanbul.