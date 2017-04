Snelste tijd voor Van Garderen Van Garderen zet de beste tijd neer aan de streep, hij is 1 seconde sneller dan Amador. Al hing die toptijd wel aan een zijden draadje door verwarring in de laatste hectometers. Aan hetzelfde kruispunt waar Vuillermoz zich vergiste, moest hij in de remmen omdat een volgauto in de weg reed. 14:46 ◀

Start van Yates Simon Yates, van kop tot teen in het geel gehuld, begint als laatste aan zijn tijdrit. Over 25 minuten weten we of hij het geel ook mee naar huis mag nemen. 14:45 ◀

Porte op weg naar de eindzege? Porte wordt luid aangemoedigd aan het startpodium. De Australiër etaleerde gisteren al zijn goede vorm en zit in een uitstekende situatie om deze Ronde van Romandië op zijn naam te schrijven. Porte moet 19 seconden goedmaken op Yates, niet de beste tijdrijder van het pak. 14:43 ◀

#TDR2017 bike checks and another spin on the @Elite_cycling trainer before @richie_porte starts his TT. pic.twitter.com/1bw4bCr6NO — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 30 april 2017 De laatste voorbereidingen bij BMC: 14:42 ◀

Latour wint het jongerenklassement Pierre Latour, de leider in het jongerenklassement, zet de 8e tijd neer aan de aankomst. Daarmee is hij 6 seconden trager dan Schachmann. Zijn voorsprong op de Duitser in het jongerenklassement bedroeg vanmorgen 20 seconden, de witte trui is dus binnen voor Latour. 14:39 ◀

Roglic trekt zich op gang Primoz Roglic rolt van het startpodium. In de Ronde van het Baskenland reed hij de tegenstand op een hoopje. De Sloveen is dan ook een van de topfavorieten voor de dagzege. Ook voor de eindzege is hij nog niet uitgeteld. Al moet hij dan wel 53 seconden goedmaken op Yates en 34 op Porte. 14:35 ◀

Van Garderen doet aan het tussenpunt een seconde af van de tijd van Zakarin. Hij is 7 seconden sneller dan Amador. Volstaat dat voor de Amerikaan om de toptijd te klokken aan de streep? 14:32 ◀

Start van Bob Jungels Diego Ulissi is begonnen aan zijn tijdrit. De volgende die op het startpodium verwacht wordt, is Bob Jungels. De Luxemburger heeft een stevige tijdrit in de benen en zit zo stilaan in topvorm met het oog op de Giro. 14:30 ◀

Uitslag rit 1 CRI Andrey Amador MOV 25'33" 2 SPA Jonathan Castroviejo MOV +6" 3 DUI Lennard Kämna SUN +7" 4 GBR Chris Froome SKY +11" 5 RUS Ilnur Zakarin KAT +11" 6 DUI Maximilian Schachmann QST +18" 7 VS Chad Haga SUN +24" 8 FRA Johan Le Bon FDJ +25" 9 BEL Jurgen Van den Broeck TLJ +27" 10 ZWI Stefan Küng BMC +32" 14:29 ◀

Castroviejo voorlopig tweede Castroviejo bijt zijn tanden stuk op de tijd van zijn ploegmaat Amador. Hij is aan de streep 6 seconden trager. 14:28 ◀

Vuillermoz rijdt even verkeerd Pech voor Alexis Vuillermoz. Hij is even verstrooid en neemt de verkeerde afslag. De Fransman zet zijn fout recht en werkt de laatste 200 meter van zijn tijdrit al vloekend af. 14:26 ◀

#TDR2017 @jcastroviejo, a toda velocidad y acoplado como solo él sabe en el tramo de descenso. ¡Zakarin no supera en meta a Andrey, es 4º! pic.twitter.com/5sB6rsTtHF — Movistar Team (@Movistar_Team) 30 april 2017 Castroviejo stoomt door naar de aankomst. 14:25 ◀

Rigoberto Uran geeft op de beklimming veel tijd prijs en klokt aan het tussenpunt de 22e tijd, op 37 seconden van Zakarin. 14:23 ◀

Zakarin strandt op de 4e plaats Zakarin zal wellicht nooit een stijlprijs winnen, maar gaat wel vooruit. Jammer genoeg voor hem volstaat dat niet. In het tweede gedeelte is hij wat teruggezakt, de Rus van Katjoesja moet genoegen nemen met de 4e tijd, op 11 seconden van Amador. 14:20 ◀

Castroviejo zet aan het tussenpunt de 3e tijd neer, 15 seconden trager dan Zakarin. Intussen trekt Van Garderen zich op gang. 14:17 ◀

. @chrisfroome lors de son arrivée. Le Britannique de la @TeamSky est battu #TDR2017 pic.twitter.com/QAlHBcENI8 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 30 april 2017 Froome buigt het hoofd: 14:16 ◀

Ex-winnaars Simon Spilak, in 2010 winnaar van de Ronde van Romandië en 3-voudig ritwinnaar, bereikt de streep met een 16e tijd. Andere ex-winnaars van deze rittenkoers in dit peloton: Kreuziger (2009), Froome (2013, 2014) en Zakarin (2015). 14:13 ◀

Terwijl met David Gaudu het ene jonge talent vertrekt, komt die andere beloftevolle jonge renner over de streep. Schachmann zet een voorlopige 4e tijd neer, op 18 tellen van Amador. 14:12 ◀

Froome voorlopig 3e Chris Froome zal deze tijdrit niet winnen. Hij bolt over de streep na 25'44", goed voor een voorlopige 3e tijd, na Amador en Kämna. 14:10 ◀

Le coureur @Andrey_Amador lors de son passage sur la ligne d'arrivée. Il a le meilleur temps final: 25'33#TDR2017 pic.twitter.com/uxb7UQC9E8 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 30 april 2017 Amador wierp zich over de streep: 14:10 ◀

Zakarin snelste aan het tussenpunt Hoelang houdt de tijd van Amador stand? Zijn tussentijd wordt door Zakarin met 6 seconden verbeterd. De Rus krijgt nu nog een afdaling en een stuk op het vlakke voor de wielen. 14:07 ◀

Snelste tijd voor Amador Andrey Amador klokt af op 25'33". Daarmee is hij 7 seconden sneller dan Kämna. De Costa Ricaan mag naar de hotseat. 14:04 ◀

Maxime Monfort perst alles uit zijn lijf en zet de 7e tijd neer aan de streep, op 38 seconden van Kämna. 14:02 ◀

Castroviejo Jonathan Castroviejo, de Europese kampioen tijdrijden, lanceert zichzelf. Kan hij uitpakken op dit parcours? 14:01 ◀

Froome 2e aan het tussenpunt Froom zet een tussentijd neer van 12'51". Goed voor een voorlopige tweede plaats na 7 kilometer, op 10 seconden van Amador. Gisteren had de Brit een slecht moment in de finale, maar vandaag lijkt hij zich beter te voelen. 13:57 ◀

Ook Chris Froome is onderweg en wordt over een paar minuten aan het tussenpunt verwacht. Aan dat tussenpunt heeft Andrey Amador de snelste tijd neergezet: 12'41". 13:54 ◀

De Belgen doen het uitstekend tot nu toe. Aan het tussenpunt zet Maxime Monfort de 4e tijd neer, op 21 seconden van Kämna. Thomas Degand komt daar voorbij op 23 seconden van de toptijd. Aan de aankomst staan er met Van den Broeck, Campenaerts en De Gendt voorlopig 3 Belgen in de top tien. 13:51 ◀

Maximilian Schachmann begint eraan Maximilian Schachmann is de volgende die zijn tanden mag zetten in de tijdrit. De 23-jarige Duitser van Quick-Step werd 4e in de proloog. Vorig jaar veroverde hij op het WK tijdrijden nog zilver bij de beloften. 13:45 ◀

. @MathiasFrank vient de s'élancer sur ce parcours de 17,88 km à Lausanne @AG2RLMCyclisme #TDR2017 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 30 april 2017 Mathias Frank rijdt een thuiswedstrijd: 13:45 ◀

Van den Broeck voorlopig 4e Jurgen Van den Broeck heeft exact 26 minuten nodig gehad voor zijn tijdrit. Daarmee staat hij voorlopig 4e, achter Kämna, Haga en Le Bon. 13:41 ◀

Chad Haga nestelt zich op een voorlopige tweede plaats aan de aankomst, hij is 17 seconden trager dan zijn 20-jarige ploegmaat Lennard Kämna. 13:40 ◀

Maxime Monfort rolt als 93e renner van het startpodium. Twee renners zijn vanmorgen in het hotel gebleven: Peter Kennaugh en Johannes Fröhlinger zijn niet meer van start gegaan. 13:36 ◀

De starttijden van de top 10 14.27u Damien Howson 14.29u Diego Ulissi 14.31u Bob Jungels 14.33u Jon Izagirre 14.35u Primoz Roglic 14.37u Jesus Herrada 14.39u Fabio Felline 14.41u Emanuel Buchmann 14.43u Richie Porte 14.45u Simon Yates 13:33 ◀

Van den Broeck is snel onderweg Jurgen Van den Broeck steekt aan het tussenpunt zijn neus aan het venster. Hij wringt zich tussen de Sunweb-jongens op de tweede plaats, op 7 tellen van Kämna. 13:29 ◀

Kämna naar de hotseat Kämna heeft de goede lijn doorgetrokken en springt ook aan de streep naar de top van de tabel. Hij is 18 seconden sneller dan Le Bon. 13:28 ◀

Aan het tussenpunt grijpt Sunweb de macht. Lennard Kämna is er de snelste, met een tijd van 12'55". Zijn ploegmaat Chad Haga prijkt op de 2e plaats, op 12 seconden. 13:25 ◀

Nouveau meilleur temps à l'arrivée: 25'58 pour @johan_Lebon (@EquipeFDJ) à la moyenne de 41,315 km/h#TDR2017 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 30 april 2017 Le Bon duikt als eerste onder de 26 minuten: 13:22 ◀

Le Bon verjaagt Küng al Küng krijgt zelfs niet de tijd om te gaan zitten in de hotseat. Johan Le Bon, aan het tussenpunt nog 5 seconden trager, is aan de streep 7 seconden sneller dan de Zwitser. 13:19 ◀

Snelste tijd voor Küng Campenaerts moet afscheid nemen van de hotseat. Küng doet 11 seconden af van de tijd van onze landgenoot: 26'05". 13:17 ◀

Incident tussen Moscon en Reza krijgt nog een staartje Ook Gianni Moscon is intussen op pad. De Italiaan van Sky kwam gisteren in het oog van de storm terecht na racistische beledigingen aan het adres van Kevin Reza. Sky liet weten dat hij na deze wedstrijd een disciplinaire sanctie krijgt. Volgens Cyclingnews opent ook de UCI een onderzoek. 13:13 ◀

Start van Sander Armée Voor Sander Armée is deze tijdrit vooral een verplicht nummer. De aanvalslustige Belg van Lotto-Soudal heeft zich de voorbije dagen getoond en verzekerde zich gisteren van eindwinst in het bergklassement. Ook vorig jaar kroonde Armée zich al tot bergkoning in Romandië. 13:10 ◀

Kirijenka en Dowsett Kirijenka klokt af na 27'05", dat is 49 seconden trager dan Campenaerts en goed voor een voorlopige 7e plaats. Dowsett valt nu al buiten de top 10, hij is 11e op 1'11" van onze landgenoot. 13:08 ◀

Küng en Campenaerts in dezelfde seconde aan het tussenpunt Aan dat tussenpunt zet Stefan Küng intussen de snelste tijd neer, hij is een fractie van een seconde sneller dan Campenaerts. Dat wordt nagelbijten voor onze landgenoot aan de finish. 13:05 ◀

Rémi Cavagna, het 21-jarige talent van Quick-Step Floors is bezig aan een sterke tijdrit. Aan het tussenpunt is hij voorlopig 5e. 13:02 ◀

Aan het tussenpunt moet Kirijenka 32 seconden prijsgeven op Campenaerts. Daarmee is hij 9e. Dowsett is daar voorlopig 15e, op 44 seconden. 12:58 ◀

Toptijd voor Campenaerts De Gendt moet al opkrassen uit de hotseat. Zijn plaats wordt ingenomen door Victor Campenaerts, die 15 seconden sneller is. Voorlopig houdt de tijd van Campenaerts aan het tussenpunt ook stand. Het zou wel eens een lange namiddag kunnen worden voor onze landgenoot. 12:54 ◀

Daar gaat Küng Ook Stefan Küng heeft zich in beweging gezet. De wereldkampioen achtervolging op de piste won eerder deze week al een rit in eigen land en is eigenaar van de puntentrui. Kan hij daar vandaag nog een goede tijdrit bovenop doen? 12:51 ◀

Snelste tijd voor De Gendt Thomas De Gendt heeft zijn tijdrit achter de rug. Zijn tijd van 26'31" is voorlopig de snelste en dus mag onze landgenoot naar de hotseat. 12:47 ◀

Snelste tussentijd voor Campenaerts Aan het tussenpunt prijkt Victor Campenaerts bovenaan de tabellen. Hij is er 1 luttele seconde sneller dan zijn ploegmaat Alexey Vermeulen en 9 seconden sneller dan Thomas De Gendt. Diezelfde Vermeulen heeft intussen de aankomst bereikt en zet er de beste tijd neer: 26'37". 12:44 ◀

Na Sonny Colbrelli is het nu aan Vasil Kirijenka. De ex-wereldkampioen in deze discipline toonde in de proloog zijn goede vorm. Gisteren knapte hij heel wat werk op in dienst van Sky, breekt dat hem zuur op vandaag? 12:41 ◀

Alex Dowsett Intussen heeft Alex Dowsett zich op gang getrokken. De Brit van Movistar, in 2015 een maand lang eigenaar van het werelduurrecord, greep in de proloog nog nipt naast de zege. Hij was toen 2 seconden trager dan Felline. 12:39 ◀

De tijd van Clarke heeft niet lang standgehouden. Gregory Daniel (Trek-Segafredo) is 5 seconden sneller. Boeckmans is voorlopig 5e, op 1'11" van de Amerikaan. Maar of Daniel lang kan genieten van zijn prestatie is nog maar de vraag. Aan het tussenpunt zijn er al 7 renners sneller. 12:36 ◀

Eerste eindtijden William Clarke en Martin Velits bereiken in elkaars zog de streep. Clarke zet de snelste tijd neer: 28'11, waarmee hij 1'10" sneller is dan Velits, die hij onderweg bijhaalde. 12:34 ◀

#TDR2017 @stefankueng will be our first rider to roll off the ramp in Lausanne & he even has a new green skinsuit for the day. pic.twitter.com/X2qkfGDh9X — BMC Racing Team (@BMCProTeam) April 30, 2017 Küng, eigenaar van de puntentrui, is bezig aan zijn opwarming 12:33 ◀

Christophe Riblon zet aan het tussenpunt een nieuwe toptijd neer: 13'39". Daarmee is hij 30 seconden sneller dan Daniel en 46" sneller dan Troia. Tim Declercq is voorlopig 4e, op 55 tellen van de Fransman. 12:28 ◀

Victor Campenaerts De volgende die op het startpodium verwacht wordt, is Victor Campenaerts. In de proloog werd hij 5e. Wat kan de Belgische kampioen tijdrijden op dit parcours? 12:25 ◀

Kris Boeckmans heeft het eerste tussenpunt bereikt na net iets minder dan een kwartier: 14'59" om precies te zijn. Hij wordt wel op de hielen gezeten door Gregory Daniel, die een minuut na hem gestart is en intussen genaderd is tot op 10 seconden. 12:23 ◀

#TDR2017 First rider just started. Go @alexeyvermeulen!👊🏼 pic.twitter.com/4od0QQiBS2 — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) 30 april 2017 De eerste renner van Lotto-Jumbo is op pad: 12:21 ◀

Eerste tussentijden Martin Velits is aan het eerste tussenpunt voorbijgekomen na 15'09". Terwijl hij koers zet naar de aankomst, wordt zijn tijd meteen verbeterd door William Clarke, die 31 seconden sneller is. 12:18 ◀

Zonnig lenteweer Het contrast met de proloog kan haast niet groter zijn. Die korte tijdrit werd dinsdag in de regen afgewerkt en heel wat renners kozen ervoor om veiligheid in te bouwen. Vandaag schijnt de zon en het wordt zo'n 16 graden. 12:14 ◀

Op de eerste tussentijden is het nog even wachten. Het enige tussenpunt ligt op de klim, na 7 kilometer. Die klim is in het voordeel van Simon Yates, die in de tweede helft onvermijdelijk zijn meerdere zal moet erkennen in de doorwinterde tijdrijders. 12:09 ◀

He's ridden the route, now he's in @demoldirk's car behind @Greggy_Daniel . Attention to every detail by @FabioFelline today. #TDR2017 pic.twitter.com/hQCBQCHl3E — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 30, 2017 Felline, die gisteren zijn leiderstrui moest afstaan, laat niets aan het toeval over. 12:09 ◀

Ook Clarke, Beppu en Niyonshuti zijn intussen op pad. Kris Boeckmans is de eerste Belg die van het startpodium rolt, hij begint op dit moment aan zijn tijdrit. 12:06 ◀

Daar gaat Velits Martin Velits bijt de spits af. De renner van Quick-Step Floors rolt als eerste van het startpodium in Lausanne. De renners volgen elkaar nu snel op, ze starten om de minuut. De top 30 start om de 2 minuten. 12:03 ◀

Rit 5 12:03 ◀

Recon done (@jarlinsonpantan: "Very tough indeed."). Gear choices made, now the mechanics get back to work. #TDR2017 pic.twitter.com/Yy9SIszIEl — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) 30 april 2017 "Zware kost", oordeelt Pantano na de verkenning. 11:49 ◀

7,5 kilometer klimmen Het belooft een pittige tijdrit te worden. Bij de start krijgen de renners meteen een beklimming voorgeschoteld van 7,5 kilometer met een gemiddelde van 4 procent. Na een afdaling volgt daarna nog een overwegend vlakke finale. Gelukkig zijn de weergoden de renners gunstig gezind, de zon straalt boven Lausanne. 11:30 ◀

Houdt Yates stand? Simon Yates sloeg gisteren een dubbelslag in de koninginnenrit: hij won de etappe en nam de gele trui over van Fabio Felline. Vandaag verdedigt hij zijn leidersplaats, maar dat zal niet eenvoudig worden. Richie Porte volgt op 19 seconden en is een betere tijdrijder. Ook Primoz Roglic (op 53") en Jon Izagirre (op 56") mogen nog niet afgeschreven worden. 11:01 ◀

Un tracé de 17.88 km avec une dénivellation de 360m.#TDR2017 pic.twitter.com/KWKkcCwuyB — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 30, 2017 10:57 ◀

Afsluitende tijdrit De Ronde van Romandië kent vandaag zijn ontknoping, met een tijdrit van 17 kilometer. Martin Velits rolt om 12.03u als eerste van het startpodium, Simon Yates sluit de rij om 14.45u. Kan de jonge Brit zijn gele trui verdedigen? Volg het hier met tekst. 10:55 ◀