Sadly, following his crash @TourDeRomandie , @WarrenBarguil suffered a pelvis fracture. Speedy recovery Warren! 📝 https://t.co/eKAcvTMCSv pic.twitter.com/NvGuSJUJ1q

Barguil heeft breukje in bekken Slecht nieuws voor Sunweb: hun kopman Warren Barguil is gisteren niet zonder kleerscheuren uit de barre etappe gekomen. Bij een tuimelperte liep hij een breukje op in zijn bekken. De Fransman moet minstens drie weken rusten en ziet zijn voorbereiding op de Tour verstoord.

06:39