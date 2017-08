Van Poppel schiet dan toch raak in uitgeregend Polen

Einde 16:40 ◀

Danny van Poppel wint de sprint Peter Sagan zit in het wiel van Danny van Poppel, maar komt er niet meer uit. De Nederlander van Sky sprint zo naar de zege, voor Mezgec en Sagan. 16:38 ◀

Laatste kilometer! In een van de laatste bochten gaan enkele mannen onderuit. De kop van het peloton blijft evenwel doorstormen naar de finish. 16:37 ◀

Nog anderhalve kilometer. Ook Bonifazio en Ferrari zitten voorin. 16:36 ◀

Danny van Poppel zit goed Sky zit met 4 man voorin, en lijkt van Poppel ideaal naar de finish te gaan loodsen. Gele trui Peter Sagan ligt evenwel op vinkenslag. 16:35 ◀

Nog 3 kilometer. Van Garderen wordt gegrepen. Een uitgedund peloton zal voor de zege gaan sprinten. 16:34 ◀

Van Garderen bijna gegrepen Het was een moedige poging, maar van Garderen is bijna gegrepen. Hij heeft nog een zevental seconden voorsprong. 16:33 ◀

We gaan de laatste 5 kilometer in. Trekt van Garderen aan het langste eind, of weet het peloton hem nog terug te halen? 16:32 ◀

Tijdrijder van Garderen Tejay van Garderen wil zijn tijdritcapaciteiten gebruiken om het tot aan de finish uit te zingen. Het peloton nadert evenwel tot op een luttele 15 seconden. 16:30 ◀

Danny van Poppel en Peter Sagan zitten nog goed voorin. Wordt het weer een gevecht tussen de sprinters? 16:29 ◀

Peloton twijfelt Van Garderen vlamt volop door. In het peloton kijken ze naar elkaar, en dat zorgt ervoor dat ze terrein moeten prijsgeven. Momenteel is het Sky dat de kop trekt in het peloton. 16:28 ◀

Nog 20 seconden voorsprong voor van Garderen. Het peloton komt evenwel met rasse schreden dichterbij. We gaan de laatste 10 kilometer in. 16:26 ◀

Van Garderen boven Een ontketend peloton draait nu op volle toeren. Van Garderen komt als eerste boven maar Majka zet de achtervolging in op de kop van het peloton. 16:25 ◀

Van Garderen stoomt door Tejay van Garderen besluit dat het genoeg is geweest. Met de adem van het peloton in de nek springt de Amerikaan weg uit de kopgroep. 16:23 ◀

Het peloton komt zienderogen dichter. De volgwagens kunnen niet langs de renners en dat zorgt voor gevaarlijke taferelen. Ondertussen trekt van Garderen door. 16:22 ◀

Voorsprong slinkt De kopgroep heeft het nu steeds moeilijker om stand te houden. Op de droge wegen rijdt het peloton nu weer voluit, waardoor de voorsprong van de koplopers slinkt tot 40 seconden. Nog 13 kilometer te gaan. 16:20 ◀

Ondertussen is het gestopt met regenen. UAE is prominent aanwezig op de kop van het peloton, net als Bora-Hansgrohe. We komen stilaan in de slotfase van deze 5e rit van de Ronde van Polen. 16:16 ◀

We naderen de laatste beklimming van de dag. Breekt het peloton daar open? De kopgroep zit alvast in een goede positie. 16:15 ◀

Monfort en co houden stand We gaan de laatste 20 kilometer van deze bergetappe in. Monfort, van Garderen, Tolhoek en Moser behouden momenteel hun voorsprong van 1'20". 16:12 ◀

Weer een valpartij Joe Dombrowski (Cannondale-Drapac) gaat onderuit, maar krabbelt al snel weer recht. De renners durven nu amper risico te nemen. 16:10 ◀

Schachman gegrepen door peloton Na zijn valpartij van daarnet was het voor Maximilian Schachmann moeilijk om de kopgroep nog bij te benen. Hij liet zich net uitzakken naar het peloton. 16:09 ◀

Het peloton rijdt nu steeds meer op eieren. De weg is spekglad geworden en voorzichtigheid is op zijn plaats. De 4 resterende koplopers ruiken hun kans op de ritzege. 16:07 ◀

Meteen valpartij voorin De regen heeft meteen voor een slachtoffer gezorgd. Maximilian Schachmann gaat onderuit zonder al te veel erg. Hij verliest zo de aansluiting met de kopgroep. 16:02 ◀

Eindelijk wat verkoeling Het begint te regenen in Polen. Een beetje verkoeling voor de renners, maar de regen zorgt ervoor dat de wegen meteen zeer glad ogen. De kopgroep neemt geen risico's. 16:00 ◀

Weer de volle pot voor Monfort Net als op de eerste 2 beklimmingen kan Maxime Monfort de punten wegsnoepen. Hij heeft zijn achterstand op Paterski zo weggewerkt en mag morgen in de bergtrui van start gaan. 15:55 ◀

Met nog 35 kilometer voor de boeg wordt de voorsprong van de kopgroep teruggedraaid naar anderhalve minuut. 15:53 ◀

Van Garderen toont initiatief Vooraan merken ze dat het peloton begint te naderen. Tejay van Garderen geeft er een stevige snok aan, maar kan niet verhinderen dat de voorsprong slinkt tot 1'50". 15:47 ◀

Het gaat momenteel in licht dalende lijn, en dat speelt in het voordeel van de koplopers. Hun voorsprong blijft momenteel stabiel. 15:44 ◀

Peloton neemt tijd terug De voorsprong van de koplopers bedroeg lang 3'00", maar daar heeft het peloton nu een einde aan gemaakt. Met een verschroeiend tempo brengen ze de marge terug tot 2'30". Nog 45 kilometer tot de finish. 15:39 ◀

Het peloton begint nu te rijden. UAE zet zich aan kop, zij mikken op oud-wereldkampioen Rui Costa. Ook Bora-Hansgrohe nestelt zich voorin. Zij kunnen kiezen tussen Peter Sagan en Rafal Majka. 15:35 ◀

Weer Monfort Ook bij de 2e bergsprint kaapt Monfort de punten weg. Hij komt zo erg dicht bij Maciej Paterski, de leider in het bergklassement. Kan hij de bergtrui overnemen? 15:31 ◀

Monfort laat zien waarvoor hij gekomen is Na de sprint hiernet komt Maxime Monfort ook als 1e over de streep op de eerste beklimming van de dag. Tolhoek en Moser stranden wederom in zijn wiel. 15:25 ◀

Het peloton lijkt stilaan tempo te gaan maken. Ze pitsen meteen een halve minuut van hun achterstand op de koplopers af. 15:24 ◀

Monfort neemt sprint voor zijn rekening Met nog 57 kilometer te gaan zijn we aan de 1e tussensprint van de dag beland. Daar toont Monfort zich de sterkste van zijn vluchtersgezelschap. Tolhoek en Moser komen op plaats 2 en 3. 15:21 ◀

De hellingen in Polen zijn meestal niet indrukwekkend hoog. Het zijn evenwel de duizelingwekkende stijgingspercentages die in de renners hun benen kruipen. Ook vandaag moeten ze stroken boven de 15% bedwingen. 15:19 ◀

Halfweg! De koplopers zijn 65 kilometer ver en daarmee hebben ze de eerste helft van deze etappe achter zich. Het echte werk kan beginnen, met 4 beklimmingen in het vooruitzicht. De voorsprong van Monfort en co bedraagt om en bij de 3 minuten. 15:13 ◀

Puffen in Polen Net zoals de voorbije dagen swingen de Poolse temperaturen uit de pan. En het ziet er niet meteen naar uit dat dat zal veranderen: nog tot vrijdag houdt deze hittegolf aan. 15:11 ◀

Het peloton maakt zich vooralsnog geen zorgen. Ze laten de teugels ietwat vieren, waardoor het vijftal voorin de voorsprong kan uitdiepen tot 2'50". 15:02 ◀

Talentvolle Schachmann wil doorbreken Maximilian Schachmann zit vandaag in de vlucht van de dag en steekt zo steeds meer zijn neus aan het venster in het profwielrennen. De jonge snaak van Quick-Step werd in 2012 al verkozen tot wielertalent van het jaar in Duitsland. Op zijn 23e lijkt Schachmann eindelijk klaar voor het grote werk. 14:57 ◀

Het vijftal vooraan kan iets verder uitlopen: 2'36". In de achtergrond zijn het nog steeds Bora-Hansgrohe en BMC die het leeuwendeel van het kopwerk voor hun rekening nemen. 14:50 ◀

Het eerste koersuur is achter de rug en de renners hebben niet stilgezeten. In totaal werden er al 43 kilometers afgehaspeld. 14:43 ◀

Moreno Moser grote man in 2012 We zagen hem nog niet in beeld in deze Ronde van Polen, maar Moreno Moser is geen onbekende hier in Polen. In 2012 won hij hier namelijk 2 ritten en zette hij ook het eindklassement naar zijn hand. De neef van oud-wereldkampioen Francesco Moser zit vandaag in de ontsnapping en wil ongetwijfeld iets forceren. 14:40 ◀

BMC en Bora-Hansgrohe op kop Het peloton nam gisteren lang een snipperdag, maar dat is vandaag niet het geval. BMC en Bora-Hansgrohe zorgen ervoor dat de voorsprong van de kopgroep niet groeit. 14:38 ◀

De weg gaat aardig op en neer in deze 5e rit van de Ronde van Polen. Bergpunten zijn er evenwel pas in het tweede gedeelte van de etappe te verdienen. Momenteel zitten de renners op 100 kilometer van de finish. De voorsprong van de koplopers schommelt rond de 2 minuten. 14:34 ◀

Antwan Tolhoek voelt zich thuis in de bergen Enkele jonge snaken voorin vandaag. Een van hen is Antwan Tolhoek, 23 jaar jong en uitkomend voor LottoNL-Jumbo. Vorig jaar won hij het bergklassement in de Ronde van Zwitserland, wat bewijst dat hij ook in deze rit prima zijn mannetje zal staan. 14:24 ◀

De koplopers komen goed overeen. Op die manier stijgt hun voorsprong op het peloton naar 2'15". 14:20 ◀

Tejay van Garderen wil bevestigen Voorspeld als een groot talent, kon Tejay van Garderen de torenhoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. In 2012 en 2014 eindigde de Amerikaan tweemaal als 5e in de Tour. In 2015 moest hij enkele dagen voor Parijs opgeven door ziekte, op het moment dat hij de 3e plaats bekleedde. Dit jaar won hij een rit in de Giro maar deed hij niet mee voor het klassement. Ook in de Ronde van Polen lijkt van Garderen eerder voor ritzege te gaan. 14:09 ◀

Momenteel stijgt de voorgift van de koplopers tot anderhalve minuut. Dit lijkt de ontsnapping van de dag te gaan worden, maar een echte vrijgeleide geeft het peloton niet. 14:08 ◀

5 koplopers, peloton gaat niet in achtervolging Langzaam maar zeker begint de voorsprong van de vluchters te vergroten. Even een opsomming van de renners voorin: Monfort (Lotto-Soudal), Schachmann (Quick-Step), Van Garderen (BMC), Tolhoek (LottoNL-Jumbo) en Moser (Astana). 14:03 ◀

Monfort en co genieten momenteel van een kleine voorgift van 50 seconden. Als het vijftal de vlucht van de dag wil worden, zullen ze een grotere marge bij elkaar moeten sprokkelen. 14:00 ◀

Doet Monfort een gooi naar de bergtrui? We haalden daarnet al de situatie in het bergklassement aan. Daar leidt momenteel de Pool Maciej Paterski, maar door de aanval van Maxime Monfort dreigt die zijn trui te verliezen. Monfort ging maandag mee in de ontsnapping en staat maar 5 punten achter op Paterski. 13:57 ◀

Nu tóch een eerste uitval in het peloton. Voorlopig worden de namen van Monfort, Schachmann, Van Garderen, Tolhoek en Moser genoemd voorin. 13:56 ◀

De eerste aanvallers proberen uit de greep van het peloton te ontsnappen. Voorlopig kunnen zij geen noemenswaardige voorsprong bij elkaar fietsen. 13:54 ◀

Verandert de bergtrui vandaag van schouders? Door zijn aanvalsdrift in deze Ronde van Polen kon Maciej Paterski maandag de bergtrui veroveren. Hij heeft evenwel niet veel overschot op zijn dichtste concurrenten. Met 4 beklimmingen in het verschiet vandaag moet de Pool op zijn hoede zijn. 13:51 ◀

We gaan van start! Het peloton heeft zich in gang gezet in de straten van Nagawczyna. De renners mogen meteen aan de bak, want de weg schiet ferm de hoogte in. 13:39 ◀

Start 13:39 ◀

Ook Tom-Jelte Slagter ligt op de loer Net na zijn landgenoot bezet Tom-Jelte Slagter de 5e stek in het algemeen klassement. De man van Cannondale won een maand geleden de 2e rit van de Ronde van Oostenrijk en wil die lijn graag doortrekken. Kan hij zijn duivels vandaag ontbinden? 13:28 ◀

Wilco Kelderman op zoek naar beste vorm Op plaats 4 in het klassement kampeert momenteel Wilco Kelderman. Maandag finishte hij in het zog van Teuns, Sagan en Majka. Hij groeit in Polen naar zijn beste vorm toe. De Nederlander kon dit jaar nog niet juichen, mede door een gebroken vinger die hij in mei tijdens de Giro opliep. Daar moest hij afstappen na een botsing met een stilstaande motor. 13:20 ◀

Het was bakken in de zon gisteren, maar ik ben blij dat ik de gele trui heb kunnen houden. Peter Sagan 13:04 ◀

Ontspannen Nibali houdt zich voorlopig gedeisd Vincenzo Nibali rijdt deze Ronde van Polen als voorbereiding op zijn Vuelta, maar doet dat voorlopig in alle sereniteit. De Italiaan verschanst zit al enkele dagen in het peloton, zonder meer. Zorgt het bergachtige ritprofiel van vandaag voor de kentering? 12:55 ◀

Vluchters liggen vandaag op vinkenslag In deze Ronde van Polen lukte het de vluchters nog niet om het peloton voor te blijven. Met het grillige parcours in het vooruitzicht komt daar vandaag misschien wel verandering in. Wie zijn de gegadigden voor de vlucht van dag? 12:33 ◀

Verzengende hitte houdt aan Net zoals de voorbije dagen zal de Ronde van Polen vandaag geteisterd worden door een loden hitte. Gisteren steeg het kwik op sommige plaatsen tot 37°C. Gelukkig hebben de renners vandaag maar 130 kilometer voor de boeg. 12:29 ◀

Kan Dylan Teuns zich tonen? Wereldkampioen Peter Sagan bewees de voorbije dagen zijn goede vorm. Hij won de 1e rit en eindigde nog niet buiten de top 10 in deze Ronde van Polen. Die positieve vormcurve zorgt ervoor dat de Slovaak ook vandaag weer in de gele leiderstrui mag aantreden. Een riante voorsprong heeft hij evenwel niet: Dylan Teuns volgt al op 10 seconden. Kan de BMC'er vandaag iets forceren? 12:18 ◀

Rit 5: Nagawczyna - Rzeszów Na de langste rit van gisteren (238 kilometer) volgt vandaag de kortste rit in deze Ronde van Polen. Het peloton trekt vandaag van Nagawczyna naar Rzeszów over een afstand van 130 kilometer. Anders dan gisteren mogen we de klimmers vandaag op het voorprogramma verwachten. Loodzwaar is het niet, met een klim van 3e en 3 klimmen van 2e categorie, maar ideaal voer voor een enthousiaste puncher. Het officiële startuur is 13.40u. 12:11 ◀