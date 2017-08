2'30" voor de 6 renners voorin We zijn momenteel 15 kilometer ver in de rit. Het peloton maakt geen aanstalten om tempo te maken. Dat zorgt ervoor dat de vluchters 2'30" kunnen uitlopen. 13:39 ◀

Cavagna en Lindeman maken net zoals gisteren deel uit van de vlucht van de dag. Ook Bernas liet zich al opmerken met zijn strijdvaardige houding. Hij ging op dag 1 al eens mee en liet zich daar niet onbetuigd. 13:37 ◀

Het peloton laat meteen begaan. De 6 mannen in de kopgroep komen aardig overeen en beginnen voorsprong te nemen. 13:35 ◀

6 renners maken de sprong De activiteit vooraan heeft eindelijk geleid tot een ontsnapping. Cavagna, Lindeman, Skujins, Dougall, Tratnik en Bernas zijn de 6 vluchters. 13:33 ◀

Enkele vrijbuiters willen de sprong naar voren maken. Momenteel is er evenwel nog geen kopgroep. 13:28 ◀

Majka is Poolse publiekslieveling Veel volk aan de ploegbus van Bora-Hansgrohe vanochtend. Niet alleen voor wereldkampioen Peter Sagan, maar ook voor Rafal Majka. De Poolse chouchou lijkt naar zijn beste vorm toe te groeien na zijn valpartij in de Tour. 13:25 ◀

Our 🇵🇱 rider @majkaformal had some work before the start of stage 4 @Tour_de_Pologne #TDP2017 pic.twitter.com/T3IKaqRwoH — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 1 augustus 2017 13:25 ◀

De zware bergrit van gisteren zal bij enkelen vast in de benen zitten. Vooraan in het peloton laten de renners dat evenwel niet merken. We zien veel activiteit voorin. 13:20 ◀

Official start of the 4th stage!

Start honorowy 4. etapu!#TDP2017 pic.twitter.com/vmuZYCGUl5 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) 1 augustus 2017 13:17 ◀

Start in Zawiercie Het peloton trekt zich in gang voor een lange rit van 238 kilometer richting Zabrze. 13:15 ◀

Start 13:15 ◀

Nog een tiental minuten tot de start. Net als gisteren zorgt de Poolse zon voor een loden hitte. Het kwik stijgt voorlopig tot 32°C. 13:05 ◀

Het was gisteren niet alleen rozengeur en maneschijn bij BMC. Dylan Teuns won dan wel op indrukwekkende wijze, eerder in de etappe viel Ben Hermans letterlijk weg uit de koers. Met tal van breuken en enkele gebroken tanden was de diagnose niet mals. 13:01 ◀

De aankomst gisteren was zwaarder dan voorzien. Ik probeerde Teuns nog terug te halen, maar ik kwam gewoon te laat. Peter Sagan 12:40 ◀

Bora-Hansgrohe kan op 2 paarden wedden Bora-Hansgrohe zit in een uitstekende positie. Gisteren haalden ze met Peter Sagan (2e) en Rafal Majka (3e) het podium, en ook in het klassement boekten ze vooruitgang. Majka kampeert op 12 seconden van leider Sagan, dus kan Bora-Hansgrohe beide kaarten uitspelen de komende dagen. 12:38 ◀

Grote kans op massasprint vandaag Na de bergetappe van gisteren worden de sprinters vandaag op het voorplan verwacht. Of zijn het enkele dappere krijgers die het peloton voorblijven en zich in de spotlights fietsen? Als het op een massaspurt zou eindigen, moeten we alweer Peter Sagan in het oog houden. Caleb Ewan, Danny van Poppel, en Sacha Modolo zijn de grootste uitdagers van de Slovaak. 12:31 ◀

#TDP2017 After yesterday’s brutal finish, the riders will tackle a flatter stage that is likely to end in a bunch sprint. pic.twitter.com/KoIEYrTo23 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 1 augustus 2017 12:31 ◀

Sagan in het geel, Teuns op vinkenslag Gisteren was het België boven in de Ronde van Polen. Dylan Teuns (BMC) rondde prima ploegwerk af op de steile aankomst in Szczyrk. Met een fameuze eindjump verwees hij wereldkampioen Peter Sagan naar de 2e plaats. Die veroverde wel de gele leiderstrui. Teuns staat momenteel 2e in het klassement, 6 luttele seconden achter Sagan. 12:27 ◀

Rit 4: Zawiercie - Zabrze Na de stevige bergrit van gisteren, met 4 cols van 1e categorie, krijgen de renners vandaag niet bepaald een rustdag voorgeschoteld. De weg schiet misschien niet zo de hoogte in, maar het peloton moet wel 238 kilometer overbruggen. Na de start in Zawiercie volgt er 1 beklimming van 4e categorie. Daarna is het parcours richting aankomstplaats Zabrze relatief vlak. Het officiële startuur is 13.15u. 12:21 ◀