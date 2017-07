Monopoliseert Team Sky de gele trui? Het is een vertrouwd zicht, de gele trui om de schouders van een Sky-renner. Deze keer valt de eer te beurt aan Danny van Poppel. Met het bergachtige parcours van vandaag zal de Nederlander het evenwel moeilijk krijgen om zijn trui te behouden. Geen man overboord voor Sky: Wout Poels schoof gisteren op naar plaats 8 in het klassement en ligt op vinkenslag om het geel over te nemen van zijn landgenoot. 14:49 ◀

Just 30 minutes to go until we're under way on stage three at #TDP2017. Don't forget we've got @Dannyvanpoppel in the leader's jersey pic.twitter.com/EXr2dHFqD9 — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 31 juli 2017 14:48 ◀

Orica-Scott zet in op Adam Yates Met spurter Caleb Ewan lukte het Orica-Scott de vorige dagen niet om een ritzege binnen te rijven. Vandaag proberen ze het met Adam Yates, die 4e werd in de Giro dit jaar. "Gisteren liep alles in het honderd. Uiteindelijk is een massasprint altijd een beetje een loterij. Vandaag hebben we een nieuwe kans met Adam Yates. Ons team is in staat om hem aan de eindwinst te helpen", zegt sportdirecteur Dave McPartland. 14:40 ◀

Martijn Keizer laat zich opmerken Net zoals in de openingsetappe probeerde Martijn Keizer (LottoNL-Jumbo) gisteren mee te glippen in de vlucht. De 29-jarige Nederlander hield ook al de bergtrui over aan zijn escapade zaterdag, toen hij als eerste bovenkwam op beide beklimmingen. Legt hij vandaag dezelfde vechtlust aan de dag om zijn trui te consolideren? 14:17 ◀

Gisteren ging niet zoals gepland. Maar ik voel me sterk, en dat zal ik tonen de komende dagen. Peter Sagan 13:22 ◀

Pittige slotfase belooft vuurwerk Na de laatste beklimming gaat het in dalende lijn richting aankomstplaats Szczyrk. In de slotkilometers gaat het weer steil bergop, met stroken tot 11%. Een finale die rasechte punchers zoals Peter Sagan zal doen watertanden. Als de Slovaakse wereldkampioen kan aanklampen tot na de laatste klim kan hij een gooi doen naar de ritzege. Hij zal evenwel niet de enige zijn die vandaag zijn zinnen zet op de overwinning. 13:10 ◀

We start to climb on #TDP2017 stage 3 with four categorized climbs coming up in the second half of today's 161km stage. ⏰: 15:10 CEST. pic.twitter.com/kGxenagCVK — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 31 juli 2017 12:48 ◀

Danny van Poppel in de gele leiderstrui Met zijn 3e plaats zaterdag en 2e plaats gisteren is Danny van Poppel in goede doen. De Nederlandse sprinter van Team Sky mag straks aan de rit beginnen in de gele leiderstrui, en voert ook de rangschikking aan in het puntenklassement. Een ritzege ontbreekt voorlopig nog. "Spijtig dat ik het voortreffelijke teamwerk van gisteren niet kon bekronen. De leiderstrui is evenwel een mooie troost", zegt van Poppel. 12:40 ◀

Wie laat zich vandaag zien? Komen de grote kanonnen vandaag al in actie? Het deelnemersveld, met namen zoals Poels, Nibali, Yates, Majka en van Garderen, oogt alvast mooi. Vooral Majka zal zich willen tonen in zijn vertrouwde Polen, maar de vraag is natuurlijk of hij al voldoende hersteld is van zijn val en bijhorende opgave in de Tour. 12:30 ◀

Rit 3: Jaworzno - Szczyrk Na de sprintersetappes van de voorbije dagen is het nu de beurt aan de klimmers. Het peloton trekt van Jaworzno naar Szczryk, een tocht van 161 kilometer met 4 beklimmingen van 1e categorie op de weg. Ook in de slotfase gaat het nog even bergop. Het startschot weerklinkt vandaag om 15.10u. 12:26 ◀