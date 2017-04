Fase per fase • live berichtgeving

Lekke band voor Contador Het zit Alberto Contador niet mee deze week. De 5e rit begint voor hem zoals de 4e gisteren eindigde: met materiaalpech. Gisteren kwam hij bovendien ook ten val. Toch staat de Spanjaard er in het klassement nog altijd prima voor, op 3 seconden van de gele trui. 13:51 ◀

Arrate waiting for the riders ☀️☀️ Egun ederra gaurko helmugan. Estupendo día en la etapa reina #itzulia pic.twitter.com/no1JITGFub — Itzulia (@ehitzulia) 7 april 2017 Ook aan de aankomst schijnt de zon volop: 13:46 ◀

Start! In een zonovergoten Bilbao hijsen de renners zich in het zadel. Ze krijgen wel nog even de tijd om bij te praten met hun collega's, de officiële start volgt pas om 14.01u. 13:42 ◀

Rit 5 13:40 ◀

Pello Bilbao bizkaitarra etxean bezala. Como en casa hoy. Pello Bilbao at home today ;-) #itzulia pic.twitter.com/3voCqDMXH3 — Itzulia (@ehitzulia) 7 april 2017 Pelle Bilbao voelt zich in zijn sas in... Bilbao: 13:38 ◀

De solo van Rosa De laatste 33 kilometer, met daarbij 3 beklimmingen, zijn een kopie van de editie van vorig jaar. Diego Rosa was toen de held van de dag, met een solo van maar liefst 120 kilometer. De Italiaan van Astana glipte weg na iets meer dan 30 kilometer en stak aan de aankomst zijn fiets in de lucht van blijdschap. 12:56 ◀

Uitpuilende ziekenboeg Alaphilippe is niet de enige die niet ongeschonden uit het Baskenland terugkeert. Steve Cummings was gisteren het grootste slachtoffer met breuken in zijn sleutelbeen, schouderblad en borstbeen. Darwin Atapuma brak zijn pols en Dani Navarro tastte na zijn val meteen naar zijn sleutelbeen en gaf op. 12:34 ◀

Geen Alaphilippe meer Julian Alaphilippe verschijnt vandaag niet meer aan de start. Dat schrijft de Franse krant L'Equipe. De Fransman van Quick-Step, die woensdag in de 3e rit ten val kwam, heeft last van zijn knie. Om zijn deelname aan de Ardennenklassiekers niet in gevaar te brengen, kruipt hij vandaag niet meer op de fiets. 12:18 ◀

Futbol y ciclismo unidos en #Bilbao #Itzulia #BilboArrate pic.twitter.com/tSuUSkRH8j — Oihane (@oihane) 7 april 2017 Het startpodium staat opgesteld aan het stadion van Athletic Club Bilbao. 12:15 ◀

6 beklimmingen De renners krijgen na een kleine 40 kilometer de eerste beklimming voorgeschoteld. Na die klim van 2e categorie volgen er in totaal nog drie van 1e categorie en twee van 2e categorie. Vanaf de top van de laatste klim is het nog een kilometer in dalende lijn tot de streep. 11:56 ◀

31 renners binnen de 3 seconden Na 4 ritten hijgen nog altijd 30 renners in de nek van leider David De la Cruz, met een achterstand van 3 seconden of minder. Dat zal na vandaag ongetwijfeld niet meer het geval zijn, daar zullen de 6 beklimmingen voor zorgen. Kan de Spanjaard van Quick-Step zijn kleine voorsprong verdedigen, of pronkt er vanavond iemand anders in het geel? 11:46 ◀

Aujourd'hui et à la veille du chrono final, c'est l'ascension décisive du Tour du Pays basque, qui mène au sanctuaire d'Arrate. #Itzulia pic.twitter.com/UrlWLVDeQu — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) April 7, 2017 De dagschotel: 11:33 ◀

Koninginnenrit Goeiemorgen! De speeltijd is voorbij in de Ronde van het Baskenland. De koninginnenrit over 6 beklimmingen zal het klassement grondig door elkaar schudden. Volg de korte, maar zware etappe op deze pagina vanaf de officieuze start om 13.40u, het officiële startsein wordt gegeven om 14.01u. 11:10 ◀