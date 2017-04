#Itzulia La ventaja del grupo de @serpardi supera los 4 minutos. Costó un mundo formar la fuga del día. pic.twitter.com/Ok9mlUYQKb — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) 5 april 2017 15:09 ◀

Puerto de Mandubia De kopgroep is begonnen aan de tweede beklimming van de dag. De Puerto de Mandubia is 6 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8 procent. Het is een klim van tweede categorie. 15:05 ◀

De kopgroep rijdt nu al meer dan vier minuten voor op het peloton, waar ze uitblazen na het zware openingsuur. 14:54 ◀

Het peloton vindt dat negen renners volstaan in de kopgroep. Conti wordt teruggefloten. 14:51 ◀

Valerio Conti (Abu Dhabi) gaat in de tegenaanval. Hij rijdt 1'20'' voor op het peloton, de vluchters hebben meer dan twee minuten. 14:46 ◀

Passeo de Udana De negen vluchters zijn boven op de Passeo de Udana, een klimmetje van derde categorie. Montaguti kwam als eerste boven, Rossetto was tweede en De Marchi derde. 14:44 ◀

De vlucht is gevormd Na 48 kilometer lijkt de vroege vlucht gevormd te zijn. Negen renners hebben anderhalve minuut voorsprong op het peloton: Allessandro De Marchi (BMC), Stephane Rossetto (Cofidis), Matteo Montaguti (Ag2r), Jakob Fuglsang (Astana), Sergio Pardilla (Caja Rural), Arnaud Courteille (FDJ), Antonio Nibali (Bahrein-Merida), Alex Howes (Cannondale) en Eros Capecchi (Quick-Step 14:42 ◀

47,7 kilometer in het eerste uur Het gemiddelde na het eerste koersuur bedraagt 47,7 kilometer per uur. Dat is veel sneller dan gisteren. Toen reden de renners 36 kilometer in het eerste uur. 14:36 ◀

Vluchters nu met negen Antonio Nibali (Bahrein-Merida), Alex Howes (Cannondale) en Eros Capecchi (Quick-Step) zijn naar de vluchters toe gereden. Ze hebben dertig seconden voorsprong. 14:33 ◀

Nog een poging Allessandro De Marchi (BMC), Stephane Rossetto (Cofidis), Matteo Montaguti (Ag2r), Jakob Fuglsang (Astana), Sergio Pardilla (Caja Rural) en Arnaud Courteille (FDJ) vallen aan. Krijgen zij wel ruimte? 14:25 ◀

Nieuwe aanval Ook Jeremy Roy (FDJ), Julien Berard (Ag2r), Danilo Wyss (BMC), Rafael Reis (Caja Rural) en Mathias Leturnier slagen er niet in om voor de beklimming te ontsnappen. 14:17 ◀

In de Ronde van het Baskenland kan je altijd regen verwachten. Dat zal deze editie niet anders zijn. Alberto Contador (Trek-Segafredo) 14:10 ◀

Na 25 kilometer geen ontsnapping Het peloton laat voorlopig niet begaan, waardoor alle renners nog steeds samen zijn. We zijn 20 kilometer verwijderd van de eerste beklimming. 14:05 ◀

Cédric Pineau (FDJ), Benjamin King (Dimension Data), Julien Berard (Ag2r), Simon Clarke (Cannondale), Dylan Teuns (BMC) en Igor Anton (Dimension Data) probeerden weg te rijden uit het peloton, maar ze geraakten niet weg. 13:56 ◀

In tegenstelling tot de voorbije twee dagen is het vandaag even wachten op de vroege ontsnapping. Het peloton is na 10 kilometer nog samen. 13:52 ◀

De renners zijn vertrokken Negen kilometer na de officieuze start is nu ook de officiële start gegeven. De eerste beklimming van de dag (Puerto de Udana) wacht na 50 kilometer. 13:36 ◀

Rit 3 13:36 ◀

Guerreiro en Talansky geven op Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) en Anderew Talansky (Cannondale) starten straks niet in de derde rit. 13:16 ◀

🏁3rd stage arrives to San Sebastian #itzulia 🚵 https://t.co/XWUZ3JJPWs pic.twitter.com/F4mlXUSUuP — Itzulia (@ehitzulia) 5 april 2017 De derde rit eindigt in het prachtige San Sebastian: 13:10 ◀

A day for the climbers (Gasteiz - San Sebastian, 160.5 km), who'll have to overcome six classified ascents in #itzulia. pic.twitter.com/El733V3KYk — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 5 april 2017 13:05 ◀

Derde rit in het Baskenland In derde rit in de Ronde van het Baskenland moeten de renners 160 kilometer afleggen tussen Gasteiz en San Sebastian. Op hun weg liggen zes beklimmingen. Na twee massasprints in de eerste twee ritten kunnen de klassementsrenners zich eindelijk tonen. 13:01 ◀